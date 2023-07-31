Минск и Тегеран подписали меморандум о военном сотрудничестве

По итогам встречи между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны и поддержки вооружённых сил Исламской Республики Иран подписан меморандум о взаимопонимании и военном сотрудничестве наряду с планом двустороннего сотрудничества на этот год

Главы оборонных ведомств Белоруссии и Ирана Виктор Хренин и Мохаммад-Реза Караи Аштиани провели переговоры в Тегеране, что стало возможным благодаря сегодняшнему официальному визиту в иранскую столицу министра обороны РБ. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.Вот что следует из сообщения Минобороны Беларуси:Как уточнили в белорусском военном ведомстве, министры также обменялись мнениями по самым актуальным вопросам, стоящим на международной повестке дня. Обсудили они и вопросы, связанные с перспективой развития и взаимодействия в оборонной сфере.Как отметил Хренин в беседе со своим иранским коллегой, коалиция западных государств под руководством США с самого начала победы Исламской революции в 1979 году всегда предпринимала усилия, направленные на то, чтобы не дать возможность стране нормально развиваться. В этой связи, глава белорусского оборонного ведомства сослался на восьмилетнюю ирако-иранскую войну, высоко оценив стойкость и мужество иранского народа. Как добавил он, тогда Иран под беспрецедентным санкционным и политическим давлением и устраивавшихся в республике многочисленных террористических актах в итоге сумел построить сильное и независимое государство.В завершении разговора Виктор Хренин подчеркнул, что обе страны имеют схожие позиции в том, что касается отстаивания своего суверенитета, территориальной целостности и независимости.