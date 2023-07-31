Появились кадры уничтожения нескольких БМП Bradley ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российской армией нескольких единиц поставленных из США БМП Bradley ВСУ. Как можно понять по снятым с беспилотника кадрам объективного контроля, три американских БМП подъехали практически вплотную к российским позициям и открыли огонь.
Однако, передвигаясь по полю вдоль лесополосы, одна из единиц американской бронетехники наехала на мину и получила повреждения, вторая БМП ВСУ была полностью уничтожена при помощи российской ПТУР, в результате взрыва практически разлетевшись на куски. Третья БМП, подобрав уцелевших в наехавшей на мину бронемашине, спешно скрылась. На кадрах также видно остов еще одной БМП Bradley, по всей видимости уничтоженной ранее.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои. Подразделения ВС РФ наносят огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника.
Успешно отражена атака боевиков киевского режима в районах населенных пунктов Старомайорское и Успеновка. В ходе боев были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. На этих направлениях потери противника в течение суток составили до 275 военнослужащих.
При помощи авиации, ракетных и артиллерийских атак за прошедшие сутки было нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике в 119 районах линии боевого соприкосновения.