Военное обозрение
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Появились кадры уничтожения нескольких БМП Bradley ВСУ

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Появились кадры уничтожения нескольких БМП Bradley ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российской армией нескольких единиц поставленных из США БМП Bradley ВСУ. Как можно понять по снятым с беспилотника кадрам объективного контроля, три американских БМП подъехали практически вплотную к российским позициям и открыли огонь.


Однако, передвигаясь по полю вдоль лесополосы, одна из единиц американской бронетехники наехала на мину и получила повреждения, вторая БМП ВСУ была полностью уничтожена при помощи российской ПТУР, в результате взрыва практически разлетевшись на куски. Третья БМП, подобрав уцелевших в наехавшей на мину бронемашине, спешно скрылась. На кадрах также видно остов еще одной БМП Bradley, по всей видимости уничтоженной ранее.


На Южно-Донецком и Запорожском направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои. Подразделения ВС РФ наносят огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника.

Успешно отражена атака боевиков киевского режима в районах населенных пунктов Старомайорское и Успеновка. В ходе боев были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. На этих направлениях потери противника в течение суток составили до 275 военнослужащих.

При помощи авиации, ракетных и артиллерийских атак за прошедшие сутки было нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике в 119 районах линии боевого соприкосновения.

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25 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:58
    +11
    Всегда желаю нашим (русским войскам) победы!! А также крепкого здоровья и долгой, счастливой жизни!! hi
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:14
      +5
      Молодцы из ВСУ спецы... Умеют же когда захотят... Вон какую "прекрасную" рекламу БМП Bradley сняли... Правда по нашему сценарию... Пусть продолжают в том же духе!!!
      1. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 20:38
        +2
        Цитата: Lev_Russia
        Вон какую "прекрасную" рекламу БМП Bradley сняли...

        члены экипажа остались живы.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:48
          +2
          И тем не менее неуязвимыми себя Bredly не показали.

          "Ланцеты" уничтожаяют технику врага вместе с пехотой по всему фронту
          На 1 видео десантники поразили БМП-2 ВСУ, вместе с находящимися внутри боевиками.
          На 2 — спецназ "Осман" уничтожил украинскую БМП на Запорожском направлении.
          На 3 — уничтожена польская САУ "Krab" на Артемовском направлении, у которой после попадания "Ланцета" вспыхнул боекомплект.

          https://t.me/RVvoenkor/50350

          «Отважные» развивают успех контрнаступления на Краснолиманском направлении

          На рубеже Райгородка — Кармазиновка противник предпринял попытку переброски дополнительных сил на передовые позиции. Нашей разведкой были вскрыты две бронемашины ВСУ, после чего был нанесен артиллерийский удар. Одна БМП уничтожено, другая откатилась обратно.
          Бойцы "Черных гусар" контратаковали позиции ВСУ, оказавшиеся в огневом мешке, и в результате захватили крупный укрепрайон боевиков, продвинувшись на запад на несколько километров. В результате отступления враг потерял бронеавтомобиль "Казак" и МТ-ЛБ.
          В районе Серебрянского лесничества практически утратившие боеспособность 42 и 67 омбр ВСУ совершили всего 2 атаки на наши опорные пункты. Стрелковым и артиллерийским огнем враг разбит.
          С мест бойцы сообщают, что согласно радиоперехватам множество бойцов ВСУ отказываются идти в наступление, из-за страшных потерь в подразделениях.

          https://t.me/btr80

          Видео взятых в плен ВСУшников.
          Российские воины 70-го полка разгромили штурмовиков ВСУ на Запорожском фронте.Судя по кадрам, часть украинских боевиков была ликвидирована, другая часть приняла благоразумное решение и сдалась в плен.

          https://t.me/s/btr80
          https://t.me/RPDinform
        2. vindigo
          vindigo Сегодня, 21:11
          +1
          Судя по видео трое из всего экипажа и десанта двух БМП.
        3. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 21:19
          +2
          Цитата: МойВрач
          члены экипажа остались живы

          Или не остались. Или остались, но не все.
          Вы, кстати, откуда знаете, сколько там было и сколько осталось в живых? Или это по умолчанию – раз Брэдли, то стало быть, экипаж остаётся целым независимо от повреждений? На видео два-три человека бегали – вряд ли это полный экипаж двух машин.
  2. НСВ
    НСВ Сегодня, 20:02
    +4
    Молодцы! Только зря третью отпустили,тем более со свиновояками!!!Они ведь не понимают...опять полезут...Больше сегодня пойдёт на гумос чернозема Донбасса,меньше воинов мы потеряем завтра!!!Другого не дано...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 21:16
      -1
      А ведь, не , взял своих под огнём, правда, с собой воюем
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:17
    +5
    Недолго они покататься успели, до первой мины
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:20
    +3
    Какая-то тупая атака. Подбежали, постреляли, по зубам получили, убежали.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:33
      +2
      На ютубе есть такой жанр видео - вышел за люлями. Только раньше это борзые автомобилисты были, а теперь на бредли катаются
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:23
    +4
    Плохо.(((((
    Экипаж живой остался.(((
    Третья сбежала.((((
    На украинских сайтах много информации от выживших, что Бредли при поражении как правило сохраняет жизнь экипажу.
    Судя по видео - похоже на правду.
    После поражения нужно ещё добивать эвакуирующийся экипаж.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:36
      +3
      А сколько там было и сколько сбежало? Просто из канавы там вроде двое только влезло, а БМП предполагают что где-то должна быть пехота, а они будто без нее ехали.
    2. Комета
      Комета Сегодня, 20:55
      +4
      Цитата: Румaтa
      На украинских сайтах много информации от выживших, что Бредли при поражении как правило сохраняет жизнь экипажу.

      От невыживших нет информации на сайтах, что Брэдли при поражении не сохраняет жизнь экипажу..
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:01
        +1
        От невыживших нет информации на сайтах
        ...прально . как в анекдоте
        все знают что дельфины утопающего человека толкают к берегу...но нет ни одного которого дельфины толкали бы от берега
        так и здесь
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 21:30
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          как в анекдоте все знают что дельфины
          Так это не анекдот, а пример, так называемой, «ошибки выжившего»...
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:22
        0
        Цитата: Комета
        От невыживших нет информации на сайтах

        Прямо-таки классическая «ошибка выжившего», при чём, в самом прямом смысле.
      3. vindigo
        vindigo Сегодня, 21:27
        0
        Мне говорили, что есть украинское видео с интервью от экипажа бредли у которой детонацией боекомплекта оторвало башню.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 21:43
          0
          детонацией боекомплекта оторвало башню.
          Я как-то читал (на цензоре smile ) интервью укропа, которому оторвало ногу, и он, положив ее в рюкзак, продолжил бой и отбил атаку yes . За комментарии к этому опусу был там забанен.
  6. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 20:33
    +1
    Очень шустрая машина оказывается, не ожидал если честно.
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 21:17
      +1
      Видео ускорено. А так на первых бредли как у БМП-2 ~приблизительно 21 л.с. на тонну. А уже М2А2 16 л.с. на тонну.
      1. air wolf
        air wolf Сегодня, 21:36
        0
        Согласен, ускорили в два раза минимум, шустрые как WOT laughing
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:00
    +1
    Контрнаступ превращаеться... превращается... одним движение руки .... в контр отступ lol
  8. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:06
    -2
    А по третьей был применён лазерный бластер, но так как вы этого не увидели, то всё равно запишем ка уничтоженную.
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 21:33
    0
    Шустрые блин Х-мены, мои три копейки, а где ланцеты? Бпла их увидел, почему не добили третью БМП?
    И где наши БМПТ? Которые как раз по легкой бронетехникой должны работать!