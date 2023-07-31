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Киев и Загреб договорились о вывозе украинского зерна через хорватские порты

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Киев и Загреб договорились о вывозе украинского зерна через хорватские порты

Украинское правительство заявило, что нашло один из альтернативных маршрутов для вывоза зерна. Сообщается о том, что такое соглашение было достигнуто в результате переговоров с официальным Загребом.


Сайт украинского правительства:

В результате договорённостей глав МИД Украины и Хорватии, Дмитрия Кулебы и Гордана Грлич-Радмана украинское зерно будет вывозиться через порты Республики Хорватия.

По словам Кулебы, будут использоваться хорватские порты как на реке Дунай, так и на Адриатическом море. По утверждению украинского чиновника, обе страны прорабатывают наиболее эффективные маршруты по вывозу украинского зерна.

Далее Кулеба перешёл к традиционной для киевского режима высокопарной риторике, где присутствуют такие словесные конструкции как «открытая дверь», «эффективный вклад Украины в мировую продовольственную безопасность», «понимание важности момента» и тому подобное.

Напомним, что сейчас наиболее активный трафик судов с зерном идёт через украинские порты Дуная. Черноморские коридоры, которые Киев использовал в том числе в военных целях, перекрыты.
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6 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:55
    +3
    Пора заняться речными портами Украины в плотную. Ракеты должны регулярно прилетать по этой инфраструктуре.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:56
    +1
    Ну,и флаг им в руки,барабан на шею и поезд навстречу С Измаилом и Рени надо решать кардинально-порты на уничтожение
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:57
    +1
    Да, хитромудрая логистика! Явно ведь укры с нею обосерются.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    -1
    Киев и Загреб договорились о вывозе украинского зерна через хорватские порты
    . Очевидное... сельхоз продукция в гейропе нужна и не мало.
    На счёт голодающей Африки, все как то не определённо.
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:01
    0
    Ещё один Гордон нашёлся. Как ни Гордон так обязательно …….
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:03
    +1
    То есть через Измаил-Рени. Надо над этим поработать.