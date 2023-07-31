Киев и Загреб договорились о вывозе украинского зерна через хорватские порты

В результате договорённостей глав МИД Украины и Хорватии, Дмитрия Кулебы и Гордана Грлич-Радмана украинское зерно будет вывозиться через порты Республики Хорватия.

Украинское правительство заявило, что нашло один из альтернативных маршрутов для вывоза зерна. Сообщается о том, что такое соглашение было достигнуто в результате переговоров с официальным Загребом.Сайт украинского правительства:По словам Кулебы, будут использоваться хорватские порты как на реке Дунай, так и на Адриатическом море. По утверждению украинского чиновника, обе страны прорабатывают наиболее эффективные маршруты по вывозу украинского зерна.Далее Кулеба перешёл к традиционной для киевского режима высокопарной риторике, где присутствуют такие словесные конструкции как «открытая дверь», «эффективный вклад Украины в мировую продовольственную безопасность», «понимание важности момента» и тому подобное.Напомним, что сейчас наиболее активный трафик судов с зерном идёт через украинские порты Дуная. Черноморские коридоры, которые Киев использовал в том числе в военных целях, перекрыты.