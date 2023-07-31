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Британская пресса: Вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем присоединение к НАТО

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Британская пресса: Вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем присоединение к НАТО

Процесс евроинтеграции Украины может оказаться даже труднее и дольше, чем потенциальное присоединение этой страны к военному блоку НАТО.


Колумнист британского издания Financial Times Тони Барбер отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется тем, что ЕС формально находится в процессе принятия пяти других стран: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Молдавии, однако в настоящее время ни одно из этих государств не достигло необходимого для вступления в ЕС соответствия установленным требованиям, предусматривающих демократию, верховенство права, функционирующую рыночною экономику, а также способность к выполнению обязательств. Кроме того, в очереди на вступление в Евросоюз стоят Босния и Герцеговина, Грузия, Косово и Турция.

Ожидаемое масштабное расширение Евросоюза требует внесения радикальных изменений в функционирование институтов, политики и финансовых механизмов ЕС, к чему, вероятнее всего, не готовы ни национальные правительства, ни население большинства из 27 государств-членов.

Еще одним препятствием для вступления Украины в Евросоюз является конфликт вокруг экспорта украинского зерна в соседние европейские страны. Этот спор является ярким свидетельством того, насколько сложным может оказаться процесс евроинтеграции Украины, являющейся одним из крупнейших мировых производителей сельскохозпродукции и вместе с тем одной из беднейших стран Европы.

Без внедрения обширной реформы сельскохозяйственной политики ЕС для Украины понадобились бы значительные дотации из европейского бюджета, на которые претендуют также и другие страны Евросоюза, что неизбежно может создать напряженность в отношениях стран-членов блока.
Использованы фотографии:
Pixabay
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12 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 19:32
    +3
    Британская пресса: Вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем присоединение к НАТО


    Вот интересно, что может быть труднее Невозможного?!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:37
      -3
      Цитата: DIM(a)
      Британская пресса: Вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем присоединение к НАТО


      Вот интересно, что может быть труднее Невозможного?!

      К 2040 году Украина вступит в ЕС.
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 19:43
        +1
        даже глянул в нижний-правый угол экрана... проверил нынешнюю дату, и подумал, что туман закрывает даже год 2025.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 19:46
        +1
        Цитата: Арон Заави
        К 2040 году Украина вступит в ЕС

        И ишак заговорит. В том же году yes
      3. dimy44
        dimy44 Сегодня, 20:00
        0
        Хотел написать свои мысли, но возникла дилема - это был сарказм или нет?
      4. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:26
        +1
        К 2040 году Украина вступит в ЕС.
        ЕС после приема туда украины протянет 5 лет макс. Я видел, к чему привел прием небедной и маленькой(по сравнению с украиной )Болгарии.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:38
    +1
    Украина вступит в ЕС только после Турции ,т.е никогда.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:39
    +1
    Россия победит (я на это надеюсь) и эти вопросы отпадут сами собой. hi
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:00
    0
    Евроинтеграция Украины...
    Ну загадьте свой рынок сельхозпродукцией с Украины!
    Надавайте ей преференций, дотаций. Снизьте требования к содержанию фосфатов, нитратов, укроитатов в зерновой и мясо-молочной продукции.
    Сверните производство продуктов питания вашими фермерами.
    Украина ж всех прокормит!
    У кого желудок крепкий.
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 20:08
      +1
      Цитата: Fangaro
      Евроинтеграция Украины...
      В том то и дело, что они в виду своей алчности даже не понимают, что такой шары, как при былой дружбе с Россией, им не светит от слова совсем.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:03
    0
    Когда я слышу слово "вступление", у меня возникает примерно такая ассоциация:
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:56
    +1
    Когда г-во Украина вступит в ЕС, тогда европейское объединение кружка по интересам прекратит своё существование. Поскорее бы, забирайте... crying recourse