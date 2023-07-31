Британская пресса: Вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем присоединение к НАТО

Процесс евроинтеграции Украины может оказаться даже труднее и дольше, чем потенциальное присоединение этой страны к военному блоку НАТО.Колумнист британского издания Financial Times Тони Барбер отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется тем, что ЕС формально находится в процессе принятия пяти других стран: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Молдавии, однако в настоящее время ни одно из этих государств не достигло необходимого для вступления в ЕС соответствия установленным требованиям, предусматривающих демократию, верховенство права, функционирующую рыночною экономику, а также способность к выполнению обязательств. Кроме того, в очереди на вступление в Евросоюз стоят Босния и Герцеговина, Грузия, Косово и Турция.Ожидаемое масштабное расширение Евросоюза требует внесения радикальных изменений в функционирование институтов, политики и финансовых механизмов ЕС, к чему, вероятнее всего, не готовы ни национальные правительства, ни население большинства из 27 государств-членов.Еще одним препятствием для вступления Украины в Евросоюз является конфликт вокруг экспорта украинского зерна в соседние европейские страны. Этот спор является ярким свидетельством того, насколько сложным может оказаться процесс евроинтеграции Украины, являющейся одним из крупнейших мировых производителей сельскохозпродукции и вместе с тем одной из беднейших стран Европы.Без внедрения обширной реформы сельскохозяйственной политики ЕС для Украины понадобились бы значительные дотации из европейского бюджета, на которые претендуют также и другие страны Евросоюза, что неизбежно может создать напряженность в отношениях стран-членов блока.