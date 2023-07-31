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Трамп требует прекратить помощь Украине до завершения расследования дела Хантера Байдена

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Трамп требует прекратить помощь Украине до завершения расследования дела Хантера Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп требует прекратить военную и финансовую помощь Украине до завершения расследования дела сына нынешнего американского лидера Хантера Байдена. Он обратился со своим предложением к членам Конгресса США.


Об этом Трамп заявил своим сторонникам на предвыборном митинге в Эри, штат Пенсильвания.

Он снова надеется стать во главе Соединенных Штатов, поэтому намерен в следующем году баллотироваться на президентский пост от Республиканской партии.

Трамп считает, что Белый Дом обязан сотрудничать с американским конгрессом, содействуя ему в расследовании махинаций сына главы государства – Хантера Байдена.

По мнению обозревателя портала 19FortyFive Питера Сучиу, это выступление экс-президента некоторым образом возвращает его к «истокам». Журналист отмечает, что тогда, в прошлую предвыборную компанию 2019 года, Трамп тоже использовал военную помощь Украине как инструмент давления, чтобы начать расследование против семьи Байденов. Он оказывал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского. В итоге это привело к тому, что Палата представителей американского Конгресса объявила ему импичмент за злоупотребление властью.

Между тем, сейчас действующий президент США Джо Байден стоит на своем, отрицая любые обвинения против своего сына, который некогда занимал ответственную должность в украинской энергетической компании Burisma и теперь подозревается в участии в коррупционных схемах. Он также отрицает, что имел прямое либо косвенное отношение к бизнесу Хантера.
Использованы фотографии:
https://www.donaldjtrump.com/
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:37
    +6
    Ох, Трампушка, дотрындишься ты до очередного "изнасилования за 15 секунд" о котором вспомнит 90 летняя бабка.... Афроамериканская.... Из ЛГБТ...
    Тебе же не отмыться будет во-век, Трампушка....
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:09
      -1
      Достали!!! Почему-то в свои междусобойчики они постоянно Россию приплетают... Ну любят нас, аж жить не могут!!! Ни один президент в Штатах не способен сейчас перекрыть поток оружия на Украину... Если попытаешься, появится Джон Кеннеди 2.0... Президент США может делать всё..., но только в интересах лидеров "глубинного государства", а это им сейчас точно не нужно...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:37
    +3
    Трамп никакой любови к России не испытывает, но он действует в интересах своей страны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:42
      +3
      Да, он уже предлагал на самолёты США налепить опознавательные знаки Китая и бахнуть по нам, чтобы мы в ответ по Китаю бахнули.... Наивный! wassat
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:49
      +3
      Цитата: Румaтa
      Трамп никакой любови к России не испытывает, но он действует в интересах своей страны.

      Трамп действует, исключительно, в своих личных интересах. Его задело, что команда бидона переиграла Трампа (причем не совсем честно, или совсем не честно), сейчас "матч реванш". Бизнесмены такого уровня страшно не любят проигрывать. А интересы страны вторичны как бы это странно не звучало.
    3. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 20:06
      -1
      Вот то, что он сейчас задумал, настолько не в интересах его страны, что граничит с изменой.
    4. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 21:28
      0
      Он действует в интересах глубинного государства, а не своей страны.
      Как впрочем и все до него, и все после него.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:47
    +3
    Этот черт-хитрец.Играет он в свой карман.И если даже допустить,что его изберут,то политика по отношерию к нам,возможно станет еще жестче
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:49
      +4
      ...и при этом предпочитает славянских баб.... по-крайней мере его вторая по счету жена (официальная) - тоже славянка.

      зы но если верить претензиям - то пердолит всё что шевелится. lol
      и мексиканок, и порнозвёзд, и вообще. laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:52
        +2
        Так и Черчилль предпочитал кое какие продукты из СССР..Но страну нашу ненавидел...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:54
          +2
          О да, коньячок то он армянский только в путь по пол-пузыря за полдня в одного усасывал.... Французским то брезговал. Тов. Сталин ему этот коньяк армянский ящиками присылал в подарок.
          Хронический алкоголик он был, этот сэр Черчилль.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 21:06
            0
            До 90! Лет дожил - значит, всё правильно делал
  4. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 19:53
    +1
    Толку, конечно, не будет никакого, но актёр в нём живёт..) Персонаж..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:00
      +1
      Да, он даже снялся в одном из эпизодов "Один дома" в отеле в Нью-Йорке, холл отеля.
      Актёр......
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 21:28
        0
        Просто потому что отель ему принадлежал.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:38
      0
      Один актер там уде был,причем на нашей памяти-Рейган.Трамп чем то похож на него.Повадками
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:24
    0
    Как наступает вечер из США ,из за разницы часовых поясов начинает лететь всякая ерунда.
  6. DenD
    DenD Сегодня, 20:25
    0
    А кто сказал, что Трамп, играет? Он живёт так. Да, для нас это кажется слегка наивно и наигранно, но он живёт по правилам "большой политики и большого бизнеса". Может напомнить присутствующим Б. Н. Ельцина, В. В. Жириновского, их игру на публику, их не совсем здравые, с обывательской точки зрения-высказывания, позиции, поступки. Но один стал (вопреки) президентом России (во второй раз) , а второй, самым одиозным и узнаваемым политиком новой России.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:41
    0
    Очередное шоу в США
    Кто раньше сядет на нары: сын Байдена или Трамп?