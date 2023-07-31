Трамп требует прекратить помощь Украине до завершения расследования дела Хантера Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп требует прекратить военную и финансовую помощь Украине до завершения расследования дела сына нынешнего американского лидера Хантера Байдена. Он обратился со своим предложением к членам Конгресса США.Об этом Трамп заявил своим сторонникам на предвыборном митинге в Эри, штат Пенсильвания.Он снова надеется стать во главе Соединенных Штатов, поэтому намерен в следующем году баллотироваться на президентский пост от Республиканской партии.Трамп считает, что Белый Дом обязан сотрудничать с американским конгрессом, содействуя ему в расследовании махинаций сына главы государства – Хантера Байдена.По мнению обозревателя портала 19FortyFive Питера Сучиу, это выступление экс-президента некоторым образом возвращает его к «истокам». Журналист отмечает, что тогда, в прошлую предвыборную компанию 2019 года, Трамп тоже использовал военную помощь Украине как инструмент давления, чтобы начать расследование против семьи Байденов. Он оказывал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского. В итоге это привело к тому, что Палата представителей американского Конгресса объявила ему импичмент за злоупотребление властью.Между тем, сейчас действующий президент США Джо Байден стоит на своем, отрицая любые обвинения против своего сына, который некогда занимал ответственную должность в украинской энергетической компании Burisma и теперь подозревается в участии в коррупционных схемах. Он также отрицает, что имел прямое либо косвенное отношение к бизнесу Хантера.