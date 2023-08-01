Количество и качество: опыт применения БПЛА семейства «Орлан»

"Орлан-10" на старте
На момент старта Спецоперации по защите Донбасса одной из основ российской беспилотной авиации были летательные аппараты серии «Орлан». В дальнейшем все это направление получило большое развитие, но БПЛА «Орлан-10» и «Орлан-30», сохранили свое место в войсках и по-прежнему решают разнообразные задачи. Кроме того, расширение производства позволило получить эффекты не только качественного, но и количественного характера.
Широкий круг задач
Изделия «Орлан-10» и «Орлан-30» представляют собой легкие БПЛА с большой продолжительностью полета, способные работать в качестве платформы для целевой нагрузки. В первую очередь, на них устанавливаются оптико-электронные системы для ведения разведки, целеуказания и корректировки огня. Кроме того, «Орланы» могут нести легкое вооружение, а также используются как носители радиотехнических средств – в составе комплекса «Леер-3».
Основной задачей «Орланов» является патрулирование заданных районов и выявление возможной активности противника. При обнаружении подозрительных объектов, оператор БПЛА проводит доразведку и выдает целеуказание огневым средствам. После первых ударов беспилотник обеспечивает корректировку огня и надежное поражение найденных объектов.
В зависимости от полезной нагрузки и других факторов, «Орлан» может оставаться в воздухе не менее 10 ч. Возможность продолжительного полета активно используется нашими войсками. Так, при помощи нескольких БПЛА может организовываться длительное посменное дежурство в заданном районе с непрерывной разведкой целей и выполнением иных задач.
В целом «Орланы» двух моделей хорошо зарекомендовали себя в ходе Спецоперации. Они успешно реализуют уже известный и отработанный потенциал, а также становятся платформой для различных новых идей и экспериментов. При всем этом, БПЛА вносят заметный вклад в общую боевую работу действующей группировки войск и помогают ему в разных сферах.
Вопросы количества
«Орлан-10» и «Орлан-30» отличаются большой численностью. Непосредственно в зоне боевых действий, по разным оценкам, присутствует не менее нескольких сотен таких БПЛА, им нельзя исключать и кратно большее количество. Также накоплены большие складские запасы на случай выработки ресурса или потери аппаратов.
Количественные показатели парка «Орланов» в войсках поддерживаются силами промышленности. В прошлом организация-разработчик и производитель «Специальный технологический центр» выпустила большое количество беспилотных комплексов и летательных аппаратов для них. За счет этих поставок были оснащены все соответствующие подразделения вооруженных сил и образован запас.
По понятным причинам, после начала Спецоперации потребности армии в «Орланах-10» и «Орланах-30» значительно выросли. Промышленность отреагировала на это повышением темпов и объемов производства. Не так давно стали известны некоторые подробности этих процессов.
БПЛА в разобранном виде
11 июля министр обороны Сергей Шойгу в интервью для «Известий» затронул тему производства вооружений и техники. По его словам, предприятие-производитель «Орланов» перешло на круглосуточный режим работы и выпускает технику без выходных. За счет этого поставки готовых БПЛА выросли в 53 раза в сравнении с периодом до Спецоперации. Точные цифры не названы, но при таком множителе любой результат будет впечатляющим.
Таким образом, промышленность справляется со всеми имеющимися трудностями и даже ставит новые рекорды. Это означает, что армия получает достаточное количество техники, причем с запасом. Соответственно, массовая эксплуатация БПЛА «Орлан» в зоне боевых действий будет продолжаться и давать все желаемые результаты. Какие-либо предпосылки к негативному развитию ситуации в этом контексте попросту отсутствуют.
Накопленный опыт
Беспилотные авиационные комплексы «Орлан-10» и «Орлан-30» поступили на вооружение российской армии достаточно давно. За время эксплуатации они неоднократно применялись в различных учениях, а с 2015 г. используются в военной операции в Сирии. За все время был наработан большой опыт эксплуатации беспилотников.
Этот опыт пригодился в текущей Спецоперации и помог при решении разных боевых задач. В нынешней операции он постоянно дополняется и совершенствуется с учетом специфики и новых угроз. Кроме того, предлагаются и реализуются новые варианты применения «Орланов», и наиболее удачные получают дальнейшее развитие.
Штатная ОЭС беспилотника
В первую очередь, «Орланы» остаются воздушными разведчиками. В зависимости от текущей обстановки и потребностей войск, они могут вылетать в заданный район по требованию или нести длительное дежурство, в т.ч. посменно силами нескольких аппаратов. БПЛА оснащены легкой и совершенной оптикой, которая позволяет уверенно различать и опознавать противника на дистанциях до 8-10 км. Кроме того, с высокой точностью определяются координаты обнаруженной цели. Выдав целеуказание, «Орлан» может оставаться в районе и обеспечивать корректировку огня, а также осуществлять объективный контроль результатов.
Разведывательные БПЛА «Орлан-30» и «Орлан-10» используются для обеспечения работы артиллерии, ствольной и реактивной, ракетных комплексов, барражирующих боеприпасов и т.д. Минобороны и неофициальные ресурсы регулярно публикуют кадры той или иной боевой работы, снятые с борта разведывательных беспилотников. Вероятно, именно «Орланы» стали главными воздушными «кинооператорами» нынешней Спецоперации.
Менее известны, но так же важны возможности комплекса «Орлан» по ведению радиотехнической разведки: на нем могут монтироваться соответствующие полезные нагрузки. Станции разведки такого рода, при малых размерах и массе, могут принимать сигналы от источников в большом радиусе, чему способствует полет БПЛА на значительной высоте.
В прошлом году демонстрировалась оригинальная система, превращающая разведывательный «Орлан» в носитель легких осколочно-фугасных боеприпасов. Под крыло такого БПЛА помещали два устройства сброса по две «бомбы» в виде доработанных гранат для автоматического гранатомета. Сообщалось об испытаниях такой модификации на фронте и получении любопытных результатов.
Подготовка устройства сброса гранат, май 2022 г.
Впрочем, позже об ударной версии «Орлана» уже не вспоминали. Вероятно, этот вариант применения беспилотника показал себя не самым лучшим образом. Так, сброс свободнопадающего боеприпаса при горизонтальном полете не обеспечивает достаточную точность попадания, а малое могущество «бомбы» не компенсирует промах. БПЛА вертолетного типа с системами сброса или барражирующие боеприпасы являются более удобными и эффективными ударными средствами.
Проверено практикой
Перспективный многоцелевой БПЛА «Орлан-10» поступил на вооружение российской армии в начале прошлого десятилетия. К началу двадцатых годов создали и приняли на вооружение модернизированный «Орлан-30». В течение прошлого десятилетия такие беспилотники массово поставлялись в части и осваивались личным составом. Также отрабатывались вопросы их применения; предлагались и проверялись новые тактики и решения.
Учитывая опыт прошлого и результаты применения «Орланов» в текущей Спецоперации, можно утверждать, что эти беспилотные летательные аппараты являются одной из важнейших составляющих матчасти сухопутных и других войск. С их помощью вооруженные силы улучшили свои возможности в контексте разведки и поражения целей, решения некоторых специфических задач и т.д.
Очевидно, что наша армия продолжит эксплуатацию «Орланов» двух типов, а промышленность по-прежнему будет массово выпускать и поставлять такую технику, обеспечивая все нужды вооруженных сил. Нельзя исключать, что в обозримом будущем изделия «Орлан-10» начнут постепенно заменять более новыми и совершенными «Орланами-30». И такая замена вновь положительно скажется на возможностях армии.