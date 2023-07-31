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Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России

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Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России

Первый холодный душ для Украины по вопросу так называемого «саммита мира» в Саудовской Аравии устроила Мексика. Напомним, что в западной пропагандистской прессе было заявлено, что саммит в Саудовской Аравии «организован Украиной» и пройдёт 5-6 августа. Как сообщается, в ходе саммита Украина «попытается добиться от стран Глобального Юга поддержки своей мирной инициативы, состоящей в том, чтобы российские войска были отведены на границы 1991 года». При этом подчёркивается, что на саммит «Украина не приглашает Россию и Китай».


Комментируя известия о саммите в Саудовской Аравии, якобы организованного Зеленским, президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что мексиканская делегация в нём принимать участие не станет.

Президент Мексики говорит о том, что не видит никакого смысла в присутствии мексиканских представителей на встрече, на которую не приглашена Россия.

Мануэль Лопес Обрадор:

Я хотел бы, чтобы саммит был действительно представительным. Без России проведение переговоров о мире на Украине невозможно. Наша делегация отправится на переговоры только в том случае, если помимо Украины в них будет участвовать и Россия.

По словам мексиканского президента, «в противном случае вряд ли стоит ожидать того, что этот иррациональный вооружённый конфликт завершится».

Глава Мексики добавил, что он видит единственного бенефициара этого конфликта – это мировая оружейная промышленность, получающая невероятные для последнего времени по своим объёмам заказы и прибыли.
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:12
    +5
    Хоть один не побоялся сказать правду...
    1. guest
      guest Сегодня, 21:46
      0
      Ох ожидается майдан в Мексике, ну или северный сосед просто войска ввести может под предлогом борьбы с наркокартелями.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:16
    +1
    Сильно сказано . Посмотрим, как продолжат. Пока что, за исключением нескольких стран, Запад прогибал несогласных.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 21:34
      0
      Есть определённые условия "прогиба". Страна должна быть богата (природными ресурсами-например) . В остальных случаях, их прогибать, не имеет смысла и материальной выгоды. Революции дорого стоят. Те кто думает, что Афганистан, был "просто так", сильно заблуждается. Мексика, одна из немногих, которая "кладёт", на законы США и поставляет им "незаконных мигрантов", наркотики.
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:28
    +2
    Это любой может, в гараже, или в бане, с друганами, переговоры о мире проводить...
    Только какой с них будет??
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:32
    +3
    Перефразируя классику- "Вы мне, гады, еще за Техас ответите."
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:41
    +1
    Клоун,выставляет себя клоуном.Заканадательно на Украине, запрещено вести мирные переговоры с Россией.Так что мирный план из 10 пунктов Зе ,может свернуть трубочкой и засунуть себе в задницу.О чём саудиты вежливо не скажут.Саудиты приняли саммит, не позвав на него Россию и КНР( которые были приглашены в Копенгаген,но приглашение проигнорирлвали)чтобы в спокойной обстановке понять ,если смысл взять на себя роль миротворцев.Саудиты выступают в роли шерпа,как говорят по новому в дипломатии.