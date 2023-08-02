Подготовка к мобилизации 2.0 или нечто иное?

Очередное творение наших депутатов (кстати, вот никаких особых претензий, как бы мы их и выбрали сами, да) заставило напрячься всего, кого это касается и задуматься юристов. Ведь теперь в руки законотворцев, возглавляемых такими известнейшими людьми, как Картаполов, Саблин, Гурулев, попали Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».Работа над поправками к статьям этих законов была начата еще в прошлом году, и в итоге вылилась в то, что на днях уже утвердил Совет Федерации.И началось…Причем, даже в стане юристов наблюдается разброд и шатание. Вообще формулировки наших законов в последнее десятилетие стали настолько «точными», что их толкование может повлечь за собой не меньше вариантов, чем толкование одной из известнейших книг мира. Правда, толкование той Книги вызвало появление более десятка течений, а вот чем закончится у нас, пока сказать сложно.Кто-то из юристов-экспертов считает, что ничего такого не произошло и запрета на представительство в рамках норм нашего законодательства нет. Кто-то считает, что наоборот, получение юридической помощи призывниками будет существенно ограниченно. Кто-то счел принятые поправки как ограничение конституционных прав и свобод граждан России в плане получения защиты.28 июля Совет Федерации одобрил закон (законопроект № 193682-8), вносящий поправки в законы о воинской обязанности и военной службе. В соответствии с этими поправками подавать жалобы в военкомат могут только призывники и их законные представители.Вот тут с порога начинаются недопонимания.Все мы прекрасно понимаем, какие у призывника есть шансы подать жалобу на работу военкомата. Нулевые, или я бы сказал, с отрицательным знаком. А тут еще ст. 35.2 Закона гласит теперь, что такая жалоба может быть подана только самим гражданином или его законным представителем.Когда поправки к законам рассматривали в Совете Федерации, еще тогда председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас обратил внимание на грубые несостыковки поправок в плане соответствия Конституции.Депутаты зачем-то заменили слово «полномочный» представитель на «законный», одним словом фактически лишив ВСЕХ лиц, желающих подать жалобу на действия призывных комиссий, этой возможности.Давайте будем честными: юридическая безграмотность в нашей стране просто ужасающая и многие проблемы граждан вытекают именно из незнания законов. Поэтому не в целях обидеть население страны, но в свое время я работал именно на разборе жалоб в ЖКХ. И знаю, что наш человек может наваять. Так что воспользоваться услугами юриста – это реальная заявка на победу.Так вот, «законный» представитель – это для несовершеннолетних детей, инвалидов, недееспособных граждан. Которым, согласитесь, в военкомате делать нечего. А у взрослых, дееспособных людей, законного представителя быть не может по определению. Дееспособный человек имеет по Конституции право уполномочить другого человека на осуществление действий по защите его интересов.И таким образом,Вот так, одно слово – а какая разница! Понятно, что те, кто смог ее уловить, не впали в состояние безудержного восторга. Конечно, здравомыслящая часть населения рассчитывает на то, что поправку то ли изменят, то ли отменят, но в любом случае, делать с ней что-то надо, потому что сами понимаете теперь, на что все это похоже.Вообще похоже на то, что поправки к законам вступают в противоречие с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. То есть, той самой статьи, которая гарантирует гражданам России право на получение квалифицированной юридической помощи.Значит, чтобы запретить юристам и адвокатам работать в военкоматах, надо изменить Конституцию. Понятно, что это не так уж и сложно, как кажется, но тогда это уже становится похожим на то, что с момента получения повестки гражданин РФ теряет часть своих гражданских прав. Причем, весьма существенную.Ведь если гражданин не сможет подать квалифицированно составленную и со знанием процедуры (а он это не сможет сделать, если у него нет юридического образования) жалобу в призывную комиссию следующего уровня или, как вариант, в суд, то обжалуемое решение призывной комиссии (призвать, например, негодного по здоровью) не будет хотя бы приостановлено для назначения соответствующего разбирательства.Так что исключать саму возможность участия в деле адвоката или юриста – это антиконституционно.Другой вопрос, что есть прямой смысл на законодательно уровне отрезать доступ до работы с призывниками всех этих «юристов» от организаций типа «армихелп» и «призыва.нет», которые работают исключительно за деньги, делая все, чтобы «отмазать» своего подопечного. Но там и «юристы» в общем известные и довольно сомнительные господа.Конечно, огромный вопрос в полном недоверии граждан России своим властям. Хоть сто раз будет сказано, что призывников в СВО отправлять не будут, Верхний Ларс все равно проштурмуют. И потому, что верить не хотят, и потому, что для этого есть более чем благодатная почва. Все эти «случайные» отправки срочников в зону проведения СВО – они были не случайны. Естественно, о них знало командование и частей, и округов, но проще потом сделать круглые глаза и «тщательно разобравшись в происшедшем, назначить виноватыми и наказать всех подряд».А на гражданке все делают выводы сами, в зависимости от того, какими источниками пользуются. Результат, соответственно, налицо.Далее. Далее у нас изменение, в соответствии с которым повестка будет считаться врученной не после ее вручения под роспись гражданину, а с момента размещения в общедоступном реестре информации. Со дня направления гражданину повестки будет действовать запрет на выезд за пределы РФ в его отношении.Безусловно, это страшный удар по желающим побегать от армии, прикрываясь невручением повестки. Тут, конечно, не то что «лавочку прикрыли», тут просто кошмар для «бегунков-уклонистов».Станет намного сложнее (если не совсем бесполезно) избегать мероприятий, связанных с призывом на военную службу.Конечно, опять возникает вопрос относительно запрета выезда за рубеж. С одной стороны, если тебя государство позвало в армию, куда ты вообще собрался, призывник? В Турции оттянуться напоследок? Ничего, можно и на Родине погулять ничуть не хуже.Борьба с уклонистами – это что-то такое, вечное, чему, по ходу, пришел конец. Да, технологии, благодаря которым государство дало себе возможность направить повестку и сразу же применить ограничительные меры к лицу, которое не хочет исполнять долг в отношении государства.Но вот то, что гражданам ограничивается на законодательном уровне информирование призывника о принимаемых в отношении него решениях, это нельзя назвать полезным и правильным шагом. Гражданам направляются не сами решения, а информация об их принятии, а как граждане будут добывать эту информацию – это отдельный вопрос.Учитывая, что прошлогодняя мобилизация четко показала, что в современных условиях наша призывная система просто не может работать без ошибок по ряду причин, очень сомнительно, что ограничение ряда прав и свобод будет воспринято гражданами с восторгом. Даже при учете, что эти права и свободы ограничиваются, в общем, не без оснований.Кстати, Матвиенко Клишаса поддержала, так что есть некоторая надежда на то, что пересмотр или дополнительные поправки будут организованы.И неплохо было бы вернуть в текст документов отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, имеющим трех детей и больше. Как-то тихонько так, но эти поправки были убраны, а зря.Закон, если это реально закон, в первую очередь не должен противоречить Конституции. Это ясно и понятно. Понятно, что призывники, которые у нас очень мягко говоря, не владеют юридической грамотностью, не знают порядка и тонкостей составления и подачи жалоб, они не смогут защитить свои права. Потому при законотворчестве стоит действовать не только в стиле «запретить и наказать», но и «помочь и защитить».Кстати, помочь и защитить как раз от псевдоюристов, которые «спасая» человека от армии, могут запросто искалечить ему жизнь. Такой пример у меня есть. Мой знакомый в свое время обратился в не к ночи помянутый комитет солдатских помощниц. Ну да, втемяшилось ему, что в Чечню попадет, хотя Вторая уже к концу шла, последний год. И купил с их помощью себе «белый билет», но как-то криво вышло, статья неснимаемая оказалась после ряда пертурбаций в нашей психиатрии и медицинских документах. И все. И никаких водительских прав, и никаких крупных компаний, а варианты были. В итоге уехал в Болгарию. Не самый плохой расклад, но стать человеком второго сорта что на родине, что на чужбине – ну так себе перспектива.И, соответственно, принятые поправки надо очень пристально рассмотреть на предмет именно антиконституционной составляющей, поскольку в таком виде они могут принести больше вредя, чем пользы.Перевод – рванут на Верхний Ларс, не дожидаясь повесток. Первое, что приходит на ум, кстати. Потому что в Сети уже начался разгон на тему того, что поправки, принятые к законам, мало того, что противоречат Конституции, так они еще и противоречат самим законам.Кому, как вы думаете, больше веры?Так вышло, что наши избранники, а конкретно представители Комитета по Обороне Государственной Думы РФ, возможно непреднамеренно, ограничили действие статьи 48 Конституции Российской Федерации. И тем самым перевели приличное количество людей (призывников, мобилизованных и военнослужащих), которые, замечу, выполняют важнейшие действия, направленные на безопасность страны, в категорию вообще не пойми кого. Каких-то нелюдей, лишаемых элементарных гражданских личностных прав, таких, как право на защиту.Знаете, у нас как бы животные защищены (в теории) законами, даже Уголовным кодексом, а тут людей в сторону отодвигают. Дескать, вы идите, и служите, а все остальное – потом.И вот это «потом», оно очень сильно напрягает. Если бы не было в прошлом году мобилизации, которая очень ярко показала всю беспомощность и бестолковость призывной системы и профнепригодность ее служащих. Когда военкомы ради быстрого выполнения плана хватали всех подряд, не глядя на то, есть ли у человека бронь, годен ли он по здоровью, подлежит ли он вообще мобилизации. Главное – быстро нагнать нужные цифры и отчитаться.У нас город никогда не забудет налет на авиазавод, когда оттуда хотели забрать около трех сотен человек. И кто отбил этих людей, да и на других заводах, куда в первую очередь пошли военкоматовские лежебоки, потому что с завода людей взять проще? Именно юристы. Фактически именно они остановили беспредел военкоматов, желавших забрать людей с радиозаводов, авиазавода, предприятий по выпуску военной техники.И теперь юристов отстранить – это просто развязать руки тем, кто не желает добросовестно работать в военкоматах.А уж что говорить о постоянно просачивающихся в прессу рассказов о том, как запущено делопроизводство в армии, когда люди фактически на передовой, а по бумагам в глубочайшем тылу. Какие существуют проблемы с выплатами, с учетом стажа и так далее.Удивляет, что многие наши депутаты, ранее бывшие военнослужащими с большими звездами на погонах, как-то быстро забыли свое военное прошлое. Ведь, казалось бы, кто, как не они, просто обязаны знать все тонкости военной службы и в первую очередь быть на страже закона именно в отношении военнослужащих?И кричать об этом должны именно 13 генералов, имеющих удостоверения депутатов последнего созыва, а не штатские Клишас и Матвиенко.И в итоге пройдемся немного по тому, что вообще напринимали наши депутаты. Наверное, будет интересно, но трактовка, простите, в силу своих способностей, потому как в новых законах ясно и понятно далеко не все.Но тут есть ОЧЕНЬ интересный нюанс.Заместитель министра обороны (по линии ГУК) генерал армии запаса Николай Панков уточнил, что освобождение от срочной службы касается тех, кто будет зачислен в запас до 1 января 2024 года.То есть, понимаете, да? Если человек не служил по определенным уважительным причинам, и до 1.01.2024 был зачислен в запас, то ему ничего не грозит.А вот тот, кто до 27 лет пробегал, просто игнорируя повестки в военкомат, не служил, не имеет военного билета – увы, но его это не касается. И с 1.01.2024 он по-прежнему будет считаться призывником-уклонистом до 30 лет. Ну а там сами понимаете, целый ряд злобных развлечений гарантирован.Те, кому 27 лет исполнится ПОСЛЕ 1.01.2024, будут считаться призывниками до достижения ими 30-летнего возраста. Их могут призвать в любую осеннюю или весеннюю кампанию. То есть, еще три года беготни.Сомнительная такая ценность, эти товарищи (автору 51,5 год и себя он оценивает себя как боевую единицу более чем саркастически), которых могут призвать на фронт в случае мобилизации.Планку будут повышать поэтапно до 2028 года: в следующем году будут мобилизовать мужчин до 51 года, в 2025-м — до 52 лет и т.д. По достижении 55 лет должны демобилизовать вне зависимости от статуса. Это касается рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков.Вообще, конечно, в законе расписаны сроки в зависимости от разряда, там от 40 до 55 лет. Но когда шла первая волна мобилизации, все в военкоматах плевать хотели на эти разряды – тащили кого могли. Насколько все это изменится – прогнозировать очень сложно.Скорость, с которой принимаются законы, говорит о том, что вторую часть мобилизации стоит ожидать. Она будет. Когда – это второй вопрос, все зависит от того, как пройдет кампания по набору на контракт в этом году. Пока, согласно отчетам Минобороны, набрана примерно половина от необходимого количества.Реально частям, которые находятся в СВО нужна ротация. Об этом говорят с каждым днем все больше и все громче, и разговоры эти начались не вчера. Но менять надо тех, кто находится в первую очередь на линии соприкосновения, а не занимается охраной тылов.То есть, этому пополнению просто необходимо пройти подготовку и боевое слаживание, без этого никак. И для этого 50-летние резервисты… ну не очень годятся. Потому, есть такая уверенность, что в Минобороны тоже прекрасно себе представляют ценность таких бойцов, и готовят им как раз роль охраны тыла с тем, чтобы высвободить определенное количество бойцов, более подходящих на выполнение боевых заданий.Впрочем, это не более чем теоретические выкладки. Главное пока на сегодняшний день, о чем мы говорили – это не спешить с «исправлением» законодательной базы.