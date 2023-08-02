Паразитизм – основа процветания западного мира

Цивилизация смерти
Эльдорадо (исп. el dorado – «золотая страна») – мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. В бесплодных поисках Эльдорадо конкистадоры XVI века проложили новые пути вглубь Южной Америки. В переносном смысле этим словом называют то место, где можно быстро обогатиться.
Западная цивилизация со времен Древнего Рима жила экспансией и грабежом соседних народов, культур и цивилизаций. Грабеж соседей и колонизация захваченных территорий вели к расцвету метрополии. Западный мир во главе с католическим Римом вёл натиск на Север, Восток и Юг. Однако на востоке русский суперэтнос (русы) остановили продвижение западного хищника. На юге западным крестоносцам тоже дали отпор мусульмане-сарацины.
Западный мир без притока свежей крови и энергии (добычи), как своего рода упырь-вампир (один из любимых образов западного кинематографа), был обречен на деградацию и гибель. Поэтому папский престол использовал знания Древнего мира, которому были известны культуры и цивилизации на других континентах. Португальцы пошли дальше на глобальный Юг, обходя сильных и воинственных мавров. Это позволило западному миру добраться до сокровищ Чёрной Африки (рабы, слоновая кость, золото и т. д.), и затем и до Индии, Индокитая.
В XVI столетии испанские конкистадоры разгромили и разграбили уникальные южноамериканские цивилизации ацтеков и инков. Испанская солдатня награбила горы бесценных произведений индейского искусства, которые копились столетиями, если не тысячелетиями.
Южноамериканские храмы обчистили, бесценные артефакты переплавили в золотые слитки. Тысячи тонн золота и серебра хлынули в Европу. Поток не иссякал и далее.
Колонизаторы загнали индейских рабов в золотые и серебряные рудники. Поток награбленного добра дал импульс мануфактурам Голландии и Англии, эпохе Возрождения в Италии, ремеслам во Франции и Германии.
Более того, испанцы и португальцы открыли дорогу другим хищникам – англичанам, французам, голландцам и пр. Начинается «освоение» Южной и Северной Америки.
Причём новые колонизаторы стали ещё более страшными, чем грабители первой волны. Испанцы после первых боев и грабежей несколько успокоились. Индейцев обращали в христианство, католичество сливается с местным язычеством (местные священники закрывали на это глаза). Испанские солдаты, чиновники берут в жены местных девушек. Рождается новое поколение. То есть в целом католики стали смотреть на индейцев, как на людей.
А вот протестанты с их идеологией разделения людей на «избранных Богом» (богатых) и «неудачников»-бедняков были намного страшнее. Они не считали местных аборигенов за людей. Они были для них товаром, вещами. Если туземцы оказывали сопротивление, то их уничтожали с помощью «огненной воды», болезней (оружие геноцида), просто вешали и расстреливали. Расчищали «жизненное пространство», как гитлеровцы в России.
Русское эльдорадо
Разграбив американские эльдорадо, европейцы двинулись дальше.
Новым эльдорадо для западного мира в XVIII–XIX вв. стала Индия. Жемчужина британской короны два столетия питала Британскую империю, потеряв в ходе войн, эпидемий, наркотиков и голода десятки миллионов людей. На тысячелетних богатствах индийской цивилизации, накопленных на субконтиненте, золоте, драгоценных камнях, сырье и дешёвой рабочей силе поднялась и стояла мировая империя британцев. Плюс продажа наркотиков. Это позволило англичанам первыми создать цивилизацию железных дорог, паровых машин, электрического телеграфа и пароходов. Индия стала донором промышленной революции в Западном мире.
Похожую роль, но в меньшем масштабе, сыграла и Африка, из которой в качестве рабской силы вывезли миллионы людей (значительная часть их просто погибла во время транспортировки).
Используя политику разделяй, стравливай и властвуй, западники ограбили массу племен, народов, культур и цивилизаций. Огромный Китай вообще сделали страной-наркоманом, где каждый третий, если не второй, житель стал наркозависимым. А когда китайцы восстали, их подавили силой, заставляя покупать опиум. Попутно вывозя сокровища и серебро древней цивилизации.
Ничто не вечно под луной. Планета конечна. Почти весь шар земной был поделен на колонии и полуколонии (Османская империя, Китай). Западные паразиты-вампиры столкнулись с угрозой жесточайшего кризиса (кризиса капитализма). Внутри Западного мира назревала большая бойня: англосаксы вместе с романским миром против германского мира.
В конце XIX – начале XX века единственной не разграбленной цивилизацией осталась Россия. Только грабеж нашей страны помог бы Западу избежать жесточайшего кризиса. Русские богатства и ресурсы позволяли Западу совершить новый рывок в развитии и перенести кризис на будущее.
Как это удалось Западу?
Россию втянули в ненужную нам войну. Русским и германцам делить было нечего. Они были обречены на стратегическое партнёрство. В этом было спасение человеческой цивилизации, залог процветания и развития человечества. Но русских и германцев, которые были самой опасной угрозой для англосаксов, втянули в бойню. Наши империи были разрушены и обобраны до нитки.
Ослабленные мировой войной империи были разрушены изнутри с помощью революций. Войну ни Германия, ни Россия не проиграли. Запад подготовил и выпестовал пятую колонну, профессиональных революционеров.
Западничеством была заражена элита Российской империи. Она совершила революцию, чтобы сделать Россию частью Западного мира, по образцу Франции или Англии.
Самодержавие и империю разрушили и открыли ящик Пандоры. Началась смута.
Продолжение следует…