Военное обозрение
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Паразитизм – основа процветания западного мира

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Паразитизм – основа процветания западного мира



Цивилизация смерти


Эльдорадо (исп. el dorado – «золотая страна») – мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. В бесплодных поисках Эльдорадо конкистадоры XVI века проложили новые пути вглубь Южной Америки. В переносном смысле этим словом называют то место, где можно быстро обогатиться.

Западная цивилизация со времен Древнего Рима жила экспансией и грабежом соседних народов, культур и цивилизаций. Грабеж соседей и колонизация захваченных территорий вели к расцвету метрополии. Западный мир во главе с католическим Римом вёл натиск на Север, Восток и Юг. Однако на востоке русский суперэтнос (русы) остановили продвижение западного хищника. На юге западным крестоносцам тоже дали отпор мусульмане-сарацины.

Западный мир без притока свежей крови и энергии (добычи), как своего рода упырь-вампир (один из любимых образов западного кинематографа), был обречен на деградацию и гибель. Поэтому папский престол использовал знания Древнего мира, которому были известны культуры и цивилизации на других континентах. Португальцы пошли дальше на глобальный Юг, обходя сильных и воинственных мавров. Это позволило западному миру добраться до сокровищ Чёрной Африки (рабы, слоновая кость, золото и т. д.), и затем и до Индии, Индокитая.

В XVI столетии испанские конкистадоры разгромили и разграбили уникальные южноамериканские цивилизации ацтеков и инков. Испанская солдатня награбила горы бесценных произведений индейского искусства, которые копились столетиями, если не тысячелетиями.

Южноамериканские храмы обчистили, бесценные артефакты переплавили в золотые слитки. Тысячи тонн золота и серебра хлынули в Европу. Поток не иссякал и далее.

Колонизаторы загнали индейских рабов в золотые и серебряные рудники. Поток награбленного добра дал импульс мануфактурам Голландии и Англии, эпохе Возрождения в Италии, ремеслам во Франции и Германии.

Более того, испанцы и португальцы открыли дорогу другим хищникам – англичанам, французам, голландцам и пр. Начинается «освоение» Южной и Северной Америки.

Причём новые колонизаторы стали ещё более страшными, чем грабители первой волны. Испанцы после первых боев и грабежей несколько успокоились. Индейцев обращали в христианство, католичество сливается с местным язычеством (местные священники закрывали на это глаза). Испанские солдаты, чиновники берут в жены местных девушек. Рождается новое поколение. То есть в целом католики стали смотреть на индейцев, как на людей.

А вот протестанты с их идеологией разделения людей на «избранных Богом» (богатых) и «неудачников»-бедняков были намного страшнее. Они не считали местных аборигенов за людей. Они были для них товаром, вещами. Если туземцы оказывали сопротивление, то их уничтожали с помощью «огненной воды», болезней (оружие геноцида), просто вешали и расстреливали. Расчищали «жизненное пространство», как гитлеровцы в России.

Русское эльдорадо


Разграбив американские эльдорадо, европейцы двинулись дальше.

Новым эльдорадо для западного мира в XVIII–XIX вв. стала Индия. Жемчужина британской короны два столетия питала Британскую империю, потеряв в ходе войн, эпидемий, наркотиков и голода десятки миллионов людей. На тысячелетних богатствах индийской цивилизации, накопленных на субконтиненте, золоте, драгоценных камнях, сырье и дешёвой рабочей силе поднялась и стояла мировая империя британцев. Плюс продажа наркотиков. Это позволило англичанам первыми создать цивилизацию железных дорог, паровых машин, электрического телеграфа и пароходов. Индия стала донором промышленной революции в Западном мире.

Похожую роль, но в меньшем масштабе, сыграла и Африка, из которой в качестве рабской силы вывезли миллионы людей (значительная часть их просто погибла во время транспортировки).

Используя политику разделяй, стравливай и властвуй, западники ограбили массу племен, народов, культур и цивилизаций. Огромный Китай вообще сделали страной-наркоманом, где каждый третий, если не второй, житель стал наркозависимым. А когда китайцы восстали, их подавили силой, заставляя покупать опиум. Попутно вывозя сокровища и серебро древней цивилизации.

Ничто не вечно под луной. Планета конечна. Почти весь шар земной был поделен на колонии и полуколонии (Османская империя, Китай). Западные паразиты-вампиры столкнулись с угрозой жесточайшего кризиса (кризиса капитализма). Внутри Западного мира назревала большая бойня: англосаксы вместе с романским миром против германского мира.

В конце XIX – начале XX века единственной не разграбленной цивилизацией осталась Россия. Только грабеж нашей страны помог бы Западу избежать жесточайшего кризиса. Русские богатства и ресурсы позволяли Западу совершить новый рывок в развитии и перенести кризис на будущее.

Как это удалось Западу?

Россию втянули в ненужную нам войну. Русским и германцам делить было нечего. Они были обречены на стратегическое партнёрство. В этом было спасение человеческой цивилизации, залог процветания и развития человечества. Но русских и германцев, которые были самой опасной угрозой для англосаксов, втянули в бойню. Наши империи были разрушены и обобраны до нитки.

Ослабленные мировой войной империи были разрушены изнутри с помощью революций. Войну ни Германия, ни Россия не проиграли. Запад подготовил и выпестовал пятую колонну, профессиональных революционеров.

Западничеством была заражена элита Российской империи. Она совершила революцию, чтобы сделать Россию частью Западного мира, по образцу Франции или Англии.

Самодержавие и империю разрушили и открыли ящик Пандоры. Началась смута.

Продолжение следует…
Автор:
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6 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 05:10
    +1
    Вот и попробуй теперь их перевоспитать...
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 05:55
    +3
    утверждение , что германцам и русским делить было нечего , неубедительно .К дележу России германцы были не готовы пока не было Германии. А когда создали Германскую империю , то именно Германия потом инициировала создать Тройственный союз , потому что Германская империя была без колоний , а одной без Австро-Венгрии и Италии колонии получить было сил то маловато . К времени создания Германского государства, к тому времени кто только не имели колоний! Начиная Англией и заканчивая какой ни будь Бельгией . Да, Германия отхватила кое что ещё не поделённое и не колонизированное в
    Африке , но то что под её боком есть богатейшая и никем из колониалистов "неосвоенная" Россия , немцы это видели и создав Германскую империю сразу "губу раскатали". Всё рядом , только грабь !
    Так что германцы безусловно имели виды на богатства России.
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 06:18
    0
    Доброе утро всем! hi
    Автор упомянул Америку, совсем чу-чуть Африку и отчасти -- Азию (Индия находится в Азии), даже Россию-матушку, но о Австралии ничего... это печально... ведь Австралия была английской колонией! Сейчас мы видим доказательства, что Австралия принадлежала Великобритании. Достаточно вспомнить тот факт, что Австралия -- монархия, а правит в ней -- британский король Карл III !
    Кроме того, знает ли он о том, почему Китай, Корея и Япония не стали колониями Запада? Знает ли он, что такое "Закрытие Китая" и "Закрытие Японии"?
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 06:53
      0
      Вот так выглядят флаги Великобритании и Австралии. Можно даже сказать, что на флаге Австралии находится флаг Великобритании.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:05
        0
        Ну так формально они до сих пор связаны личной Унией и находятся в составе Содружества (своего рода Союзного государства). Причем Австралия - это чисто переселенческая колония, коей Империя дала независимость по принципу - "берите суверенитета столько, сколько хотите".
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:00
    +1
    Автор наверное не в курсе, что все рудники Испании в Америке давали Короне золота меньше, чем Нижнеземельные провинции.