Украинский режим вновь атаковал Москву и Подмосковье беспилотниками

Украинский режим, имея большие проблемы с контрнаступлением ВСУ, пытается найти хоть какие-то варианты для объявления об успехах. И такие варианты уже окончательно съезжают в плоскость государственного терроризма.
Сегодня ночью киевский режим вновь предпринял попытку атаковать Москву с применением беспилотных летательных аппаратов. Стало известно о том, что также дроны украинский террористический режим направлял на объекты в Подмосковье. Информацию подтверждают местные жители и министерство обороны России.
По данным оборонного ведомства, в Одинцовском и Нарофоминском районах средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника. Взрывы в воздухе слышали жители Кубинки.
Минобороны России:
Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин в Телеграм написал сообщение о том, что на уровне 21 этажа одной из многоэтажек в Москва-Сити (это многоэтажка IQ) повреждён фасад. Остекление на этой башне нарушено на площади около 150 квадратных метров.
Информации о пострадавших на данную минуту нет. Сообщается о работе экстренных служб на месте происшествия.
Напомним, что ранее украинский режим уже атаковал комплекс Москва-Сити. Тогда также повреждение получил фасад одного из небоскрёбов делового комплекса (то же здание, что и сегодня). Работы по его восстановлению ведутся.
Тип беспилотников и места их запуска выясняются.