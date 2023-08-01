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Украинский режим вновь атаковал Москву и Подмосковье беспилотниками

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Украинский режим вновь атаковал Москву и Подмосковье беспилотниками

Украинский режим, имея большие проблемы с контрнаступлением ВСУ, пытается найти хоть какие-то варианты для объявления об успехах. И такие варианты уже окончательно съезжают в плоскость государственного терроризма.


Сегодня ночью киевский режим вновь предпринял попытку атаковать Москву с применением беспилотных летательных аппаратов. Стало известно о том, что также дроны украинский террористический режим направлял на объекты в Подмосковье. Информацию подтверждают местные жители и министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в Одинцовском и Нарофоминском районах средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника. Взрывы в воздухе слышали жители Кубинки.

Минобороны России:

Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин в Телеграм написал сообщение о том, что на уровне 21 этажа одной из многоэтажек в Москва-Сити (это многоэтажка IQ) повреждён фасад. Остекление на этой башне нарушено на площади около 150 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данную минуту нет. Сообщается о работе экстренных служб на месте происшествия.

Напомним, что ранее украинский режим уже атаковал комплекс Москва-Сити. Тогда также повреждение получил фасад одного из небоскрёбов делового комплекса (то же здание, что и сегодня). Работы по его восстановлению ведутся.

Тип беспилотников и места их запуска выясняются.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:15
    +4
    Идет война,и замечу-это уже не вызывает резкой негативной реакции.Люди привыкли?Только надо учесть-утырки на вна не успокоятся.Таких только на уничтожение.Никаких мирных инициатив.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Таких только на уничтожение.Никаких мирных инициатив.

      Надеюсь, что не только Вы это понимаете. Никаких переговоров, кроме капитуляции. Иначе народ не поймет.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 06:37
        -1
        Безоговорочной капитуляции. И контрибуции за разрушения. С американцев.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 06:39
        -1
        Цитата: Егоза
        Цитата: dmi.pris1
        Таких только на уничтожение.Никаких мирных инициатив.

        Надеюсь, что не только Вы это понимаете. Никаких переговоров, кроме капитуляции. Иначе народ не поймет.

        А если украинцы не захотят капитулировать? По английским оценкам их СВ к декабрю достигнут 1млн человек из которых 2/3 будут сосредоточены непосредственно против вашей действующей армии. Для относительно крупного наступления вам придется иметь только в СВ ВС РФ на линии б/д более 1 млн солдат и офицеров. А для этого нужна еще одна серьезная мобилизация.
        1. Проксима
          Проксима Сегодня, 07:05
          0
          Цитата: Арон Заави
          Для относительно крупного наступления вам придется иметь только в СВ ВС РФ на линии б/д более 1 млн солдат и офицеров. А для этого нужна еще одна серьезная мобилизация

          Заминусовали человека. Что он не верно сказал? Или шапкозакидателям по душе позиционная война, которая кровопролитная с обеих сторон?
      3. Федор Рашкин
        Федор Рашкин Сегодня, 06:56
        -1
        В хохлотелеграме опять ликование...
        Попадание в Москва-Сити, или администрацию районную в Белгородской области, вот главные перемоги.
        И ненависть. По национальному признаку...
        Трудно исправлять придется. Это не прикус исправлять...
        1. Prjanik
          Prjanik Сегодня, 07:04
          0
          Бессмысленные теракты и унылые попытки высосать медийные перемоги в ответ на поражения на поле боя, вот уже 10 год как бандерлоги не меняются
    2. Комментарий был удален.
  2. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:22
    +9
    А кое кто не так давно грозился за удары по территории РФ всеми карами, а тут по Москве уже несколько раз прилетело, но не даром у нас в Сибири говорят, что Москва это не Россия
    1. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    +1
    Не прошло и "одной луны" и вот опять. Хорошо, что пострадавших нет, а вот по российскому имиджу нанесен очередной удар. Если и дальше пойдет такими темпами, то т.н. "партнеры" на Западе уверятся в том, что атаковать российские города с воздуха - дело плевое. А обосновывать это будет тем, что если Киеву это доступно, то НАТО с его передовой техникой и подавно сможет.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:02
      0
      Я полагаю, что применение террористических методов должно считаться ударом по имиджу Украины - когда вместо честного боя считают правильным ночью сопернику дверь дерьмом измазать.
  4. Комментарий был удален.
  5. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 06:31
    +3
    Пока верхушка Укруины 404 на плаву и к Зеле клоуну едут другие клоуны со всего мира, то так и будет.
    Потом вся верхушка и прочие сбегут и разбегутся по миру.
    Вопрос ликвидации глав и участников преступного режима стоит ребром.
    И выполнить по всей видимости не так просто.
    Но замечу-выполнимо.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:08
      -1
      Там полно хероев кто заменит уничтоженных руководителей.
  6. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 06:35
    +1
    "Яка страна - такой и теракт" (анекдот после 11.09.2001).
  7. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 06:39
    +2
    Долетели из украины опять или кто то рядом самолетики пускает?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:17
      0
      Шахеды-136 могут обе стороны производить, тем более бОльшая часть компонентов - гражданские.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:42
    +1
    Вот, не понимаю, зачем сообщать, что "подавили РЭБ", если атака достигла цели? Удар ненесен по гражданскому объекту. Никто не пострадал? Слава Богу! Правда нужна сейчас, как никогда. Мы должны готовиться к тяжелым временам, как это не трудно осознать. Ответ должен быть таким, что бы в Киев боялись приезжать не только западники, но и сами бандеровцы. Никто Победу нам просто так не отдаст.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 06:48
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Мы должны готовиться к тяжелым временам

      Я вот картофельник в два раза расширил. Подготовился.
  9. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 06:46
    -1
    ранее украинский режим уже атаковал комплекс Москва-Сити

    Больше похоже на разборки конкурентов под прикрытием украинской угрозы.
    Ищите кому выгодно.
  10. unhappy
    unhappy Сегодня, 06:57
    +5
    Стёкла бить начали, "...хулиганы" laughing
    На улицы выйдут толпы россиян крича "нет войне"? Неа, наоборот, лозунги которые не хотят слышать начальники "центр Киева в руины!"
  11. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 07:04
    +2
    Почему-то все потерявшие управление беспилотники притягивает Москва-Сити. "Амональная" зона там, что ли?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:09
      0
      Ну там офис Минпромторга, который отвечает за производство РЭБ. Может они специально так данную РЭБ настроили
  12. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:15
    0
    В зданиях Москва-Сити в том числе сосредоточенно несколько министерств. Так как их работу приостанавливать нельзя, по придется выделить дополнительные силы на прикрытие Башен, а резервы не бесконечные.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:15
    0
    Ми6 с цру бпла со взрывчаткой диппочтой навезли и сами запускают