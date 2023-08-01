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В ночь на 1 августа нанесён удар по объекту размещения украинских боевиков в Харькове

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В ночь на 1 августа нанесён удар по объекту размещения украинских боевиков в Харькове

В ночь на 1 августа российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам противника, в том числе в тыловых районах. С использованием различных средств поражения были нанесены удары по объектам в превращённом фактически в единую военную базу ВСУ и иностранных наёмников Харькове.


Известно о том, что под удары попали украинские резервы, которые противник перебрасывал в направлении Купянска (Харьковская область) и к северо-востоку от Сватово (Донецкая Народная Республика).

В результате попаданий на объектах размещения личного состава и военной техники ВСУ возникли пожары и детонация. Среди прочего был поражён используемый киевским режимом в военных целях объект в северной части города – в Шевченковском районе.

Прошлой ночью был поражён склад с хранением беспилотников большой дальности. Располагался этот склад на территории Харьковского аэропорта.

Также удары были нанесены по войскам киевского режима в прифронтовом Купянске.

Глава так называемой областной военной администрации Харьковского региона Синегубов в сети написал о том, что по объектам в Харькове удары наносились с применением дронов-«камикадзе»:

На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. Информация о пострадавших не поступала.

По заявлению харьковского мэра Терехова, один из ударов пришёлся по общежитию. На месте работают подразделения ГСЧС.

Терехов умалчивает о том, здание общежития в центральной части Харькова использовалось для размещения личного состава украинских боевиков. По меньшей мере, 22 боевика ликвидированы. Множество машин скорой помощи доставляли раненых военнослужащих киевского режима в уже и без того переполненные госпитали Харькова.
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +2
    В результате попаданий на объектах размещения личного состава и военной техники ВСУ возникли пожары и детонация.
    Главное, что удары следуют без перерывов на выходные и праздничные дни.
    был поражён склад с хранением беспилотников большой дальности. Располагался этот склад на территории Харьковского аэропорта
    Ну вот и про аэропорты вспомнили. Киевский режим был уверен, что российская сторона гражданские аэропорты трогать не будет (было пару ударов до этого) поэтому спокойно базировал там военную авиационную технику, б\п... Но по всей видимости режим "избирательности при нанесение ударов" закончился, как это случилось с морскими портами после выхода из "зерновой сделки".
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:05
    +1
    Когда нибудь станут доступными материалы, касающиеся всех подобных ударов и их результативности, и тогда можно будет оценить- какую хоть и не слишком заметную, но важную работу сделали и ракетные войска, и ВВС.