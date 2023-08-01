В ночь на 1 августа нанесён удар по объекту размещения украинских боевиков в Харькове

В ночь на 1 августа российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам противника, в том числе в тыловых районах. С использованием различных средств поражения были нанесены удары по объектам в превращённом фактически в единую военную базу ВСУ и иностранных наёмников Харькове.
Известно о том, что под удары попали украинские резервы, которые противник перебрасывал в направлении Купянска (Харьковская область) и к северо-востоку от Сватово (Донецкая Народная Республика).
В результате попаданий на объектах размещения личного состава и военной техники ВСУ возникли пожары и детонация. Среди прочего был поражён используемый киевским режимом в военных целях объект в северной части города – в Шевченковском районе.
Прошлой ночью был поражён склад с хранением беспилотников большой дальности. Располагался этот склад на территории Харьковского аэропорта.
Также удары были нанесены по войскам киевского режима в прифронтовом Купянске.
Глава так называемой областной военной администрации Харьковского региона Синегубов в сети написал о том, что по объектам в Харькове удары наносились с применением дронов-«камикадзе»:
На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. Информация о пострадавших не поступала.
По заявлению харьковского мэра Терехова, один из ударов пришёлся по общежитию. На месте работают подразделения ГСЧС.
Терехов умалчивает о том, здание общежития в центральной части Харькова использовалось для размещения личного состава украинских боевиков. По меньшей мере, 22 боевика ликвидированы. Множество машин скорой помощи доставляли раненых военнослужащих киевского режима в уже и без того переполненные госпитали Харькова.