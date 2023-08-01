Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон прокомментировал украинские атаки на Москву и другие города России, на объекты гражданской инфраструктуры. Одна из таких атак была осуществлена режимом Зеленского сегодня ночью. Вновь оказалась повреждённой одна из башен в районе Москва-Сити. Ещё два беспилотника были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.
По словам экс-сотрудника ЦРУ, вместо того, чтобы атаковать российские военные объекты непосредственно в прифронтовой зоне Киев старается бить по территории России, включая российскую столицу. Ларри Джонсон отмечает, что это террористические акты, которые «ведут к преждевременной кончине президента Украины». Напомним, что на днях Зеленский утверждал, что «российский президент не проживёт 10 лет». По словам американского эксперта, в сложившейся ситуации Зеленскому стоит уделять больше внимание собственной жизни, так как украинский президент перешёл к террористическим методам ведения войны.
Джонсон:
Во-первых, эти атаки со стороны Киева – акт отчаяния. Такова объективная реальность. Во-вторых, нам нужно спросить у украинцев: если вы можете это делать (бить по Москве), то почему вы не поражаете российские военные объекты, которые наносят ущерб вашим войскам на местах на фронте.
Экс-аналитик ЦРУ:
Украинские войска имеют проблемы на поле боя, ничего не могут противопоставить российской армии. Военная техника, поставленная США, по большей части уничтожена или выведена из строя. Мало того, оказалось, что там (на некоторых участках фронта) наступает уже Россия.