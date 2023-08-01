Во-первых, эти атаки со стороны Киева – акт отчаяния. Такова объективная реальность. Во-вторых, нам нужно спросить у украинцев: если вы можете это делать (бить по Москве), то почему вы не поражаете российские военные объекты, которые наносят ущерб вашим войскам на местах на фронте.

Украинские войска имеют проблемы на поле боя, ничего не могут противопоставить российской армии. Военная техника, поставленная США, по большей части уничтожена или выведена из строя. Мало того, оказалось, что там (на некоторых участках фронта) наступает уже Россия.