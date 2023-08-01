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Экс-сотрудник ЦРУ задал вопрос Украине: Если вы можете бить по Москве, почему не поражаете российские военные объекты на фронте

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Экс-сотрудник ЦРУ задал вопрос Украине: Если вы можете бить по Москве, почему не поражаете российские военные объекты на фронте

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон прокомментировал украинские атаки на Москву и другие города России, на объекты гражданской инфраструктуры. Одна из таких атак была осуществлена режимом Зеленского сегодня ночью. Вновь оказалась повреждённой одна из башен в районе Москва-Сити. Ещё два беспилотника были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.


По словам экс-сотрудника ЦРУ, вместо того, чтобы атаковать российские военные объекты непосредственно в прифронтовой зоне Киев старается бить по территории России, включая российскую столицу. Ларри Джонсон отмечает, что это террористические акты, которые «ведут к преждевременной кончине президента Украины». Напомним, что на днях Зеленский утверждал, что «российский президент не проживёт 10 лет». По словам американского эксперта, в сложившейся ситуации Зеленскому стоит уделять больше внимание собственной жизни, так как украинский президент перешёл к террористическим методам ведения войны.

Джонсон:

Во-первых, эти атаки со стороны Киева – акт отчаяния. Такова объективная реальность. Во-вторых, нам нужно спросить у украинцев: если вы можете это делать (бить по Москве), то почему вы не поражаете российские военные объекты, которые наносят ущерб вашим войскам на местах на фронте.

Экс-аналитик ЦРУ:

Украинские войска имеют проблемы на поле боя, ничего не могут противопоставить российской армии. Военная техника, поставленная США, по большей части уничтожена или выведена из строя. Мало того, оказалось, что там (на некоторых участках фронта) наступает уже Россия.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:42
    +4
    Этот экс задал хороший вопрос. Как всегда, почему то такие разумные вопросы задают только эксы....
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:59
      +2
      У меня есть вопросы поинтересней: почему ще не вмерла Украина? И когда, наконец, оно произойдет?
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:00
      +1
      Если такие вопросы начнут задавать неэксы, то это чревато социальным взрывом в самих США. Им надо постепенно выходить из ситуации без потери лица. Ну как во Вторую Мировую Войну. Англичане сами взрастили Гитлера, весь Запад его профинансировал, а потом они же помогали нам с ним героически бороться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:04
        0
        О да, помогали бороться.... Когда поняли что и без их помощи всё дело начало идти к уничтожению нацистов. Вот тогда зашевелились чтобы совсем в стороне не остаться.
        А теперь оказывается это только они победили. СССР был оказывается не при делах. fool
      2. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 07:12
        0
        чревато социальным взрывом в самих США.
        - только в среде политиков США. Но уж никак не среди населения: оно даже гробов, покрытых флагами не получало.
    3. duschman80-81
      duschman80-81 Сегодня, 07:09
      0
      Если такой вопрос задаст не " экс " , то он в тот же день станет " эксом " . Потому и молчат .
  2. Sith
    Sith Сегодня, 06:57
    0
    Цитата: Nexcom
    Этот экс задал хороший вопрос. Как всегда, почему то такие разумные вопросы задают только эксы....

    Скорее всего претендентов ... когда пенсионера лишают пенсии за язык меньше ...
    Чем когда за это человека выкидывают из "органов"
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:58
    0
    Мы, в основном, не такие продвинутые и информированные как этот экс. Потому и вопросы у многих из нас возникают попроще, типа, а почему главари террористов до сих пор живы?... Чего их беречь?...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +1
    Согласен с выводом экс-сотрудника ЦРУ, что это от отчаяния и конечно одновременно создания картинки для кураторов, что ВСУ сильны коль наносят удары по Москве и др. населенным пунктам в глубине российской территории.
    это террористические акты, которые «ведут к преждевременной кончине президента Украины»
    Зеленский уже действительно перехаживает срок пребывания в этом мире. Надо бы это подправить.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:09
    0
    Экс-сотрудник ЦРУ задал вопрос Украине

    пусть этот вопрос задаст в Вашингтоне. Украина уже даже не марионетка - там впрямую военные США командуют. США решает свои денежные дела за счет поддержки РФ в возбужденном состоянии - для поддержки конфликта РФ - Украина. Дальше будет еще лохмаче - в США активно обсуждают передачу Украине ТЯО. И передадут. Они такие обсуждения вели и по легкой стрелковке, и по ПЗРК, и по Джавелинам, и по артиллерии с ракетными комплексами. Все это воюет сейчас против РФ со стороны Украины. И ТЯО будет в скором времени. После Ф-16 - именно они являются носителями НАТОвских ядерных бомб.
    Пора бы уже нам браться за собственно источник всех зол. И не только в экономическом плане, но и в военном. Пришло время прямых и открытых угроз и демонстрации силы. Завтра может быть поздно, а то сожрут. И тогда 90е годы нам покажутся новогодней сказкой.
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:12
    0
    Потому что куда бить Зеленскому говорят сша и всякие эксаналитики никого не убедят в том, что сша тут не при чем.