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При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

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При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

Министерство обороны РФ сообщает о проверке начальников Генштаба ВС РФ передового пункта управления войсками на территории Запорожской области. Именно в Запорожской области идут на сегодняшний день наиболее ожесточённые бои, в ходе которых противник продолжает попытки пробиться через умело выстроенную российскую оборону.


ВСУ уже несколько раз меняли тактику, то осуществляя наступление с массированным применением бронетехники, то переходя к тактике малых групп, которую раскритиковали офицеры бундесвера. Теперь войска киевского режима пытаются вернуться к использованию крупных сил на линии Орехов-Работино, однако пока эта тактика врагу не приносит сколько-нибудь значительного успеха.

Начальник генерального штаба Валерий Герасимов, прибывший на пункт управления войсками на военном вертолёте, заслушал доклад командующего группировкой российских войск на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. Генерал доложил о текущей обстановке, о характере действий противника, а также о выполнении боевых задач ВС РФ в районе Орехова.

Минобороны:

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Напомним, что именно на Запорожском направлении противник 3 июня начинал своё контрнаступление. Соответственно, 3 августа этому контрнаступлению «исполнится» два месяца. И на данный момент его результаты явно не устраивают натовских «друзей» Зеленского и Ко. В докладе бундесвера звучит откровенная критика украинского командования в связи с тем, что оно подготовленные крупные формирования дробит, разделяя на малые отряды численностью максимум в несколько десятков человеки бросая эти малые отряды на мощную оборону ВС РФ.
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9 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:00
    -3
    Вполне себе Герасимов при делах, и от управления никуда не уходит. То что в силах сделать- то делается.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:03
      +1
      А системы для контрбатарейной борьбы он прислал?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 07:06
        0
        То что у него есть в наличии- он предоставил.
        1. Галеон
          Галеон Сегодня, 07:12
          0
          Цитата: monetam
          То что у него есть в наличии- он предоставил.

          Он не начальник склада. Его должность предусматривает РАЗВИТИЕ вооруженных сил. Контрбатарейные РЛС, БПЛА, помехоустойчивая закрытая связь и быстрое цу - это все к нему, этому прогадившему все человеку с немного выпученными глазами.
      2. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:07
        0
        А, это еще зачем? Разве одного генеральского указания не достаточно?
      3. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:09
        0
        Цитата: ASAD
        системы для контрбатарейной борьбы он прислал?

        Сумма опубликованных ударов Ланцета за первые четыре месяца 2023-го года равна 135, количеству ударов за июль.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:11
    +3
    Без генеральских указаний наши что, сидели голову ломали и не знали что делать?
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:16
    0
    Начальник генерального штаба через 1,5 года "проснулся" и вспомнил про "....нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы....". Главное раздать "очень ценные указания", ведь никто до этого и не догадывался про "конрбатарейную борьбу". Чудны твои дела Господи...
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:18
    0
    Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

    А для этого надо было покидать теплое кресло и своим присутствием внести суматоху в штабе или связи нет, вон какой генштаб отгрохали с гигантским экраном.