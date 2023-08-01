При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны РФ сообщает о проверке начальников Генштаба ВС РФ передового пункта управления войсками на территории Запорожской области. Именно в Запорожской области идут на сегодняшний день наиболее ожесточённые бои, в ходе которых противник продолжает попытки пробиться через умело выстроенную российскую оборону.ВСУ уже несколько раз меняли тактику, то осуществляя наступление с массированным применением бронетехники, то переходя к тактике малых групп, которую раскритиковали офицеры бундесвера. Теперь войска киевского режима пытаются вернуться к использованию крупных сил на линии Орехов-Работино, однако пока эта тактика врагу не приносит сколько-нибудь значительного успеха.Начальник генерального штаба Валерий Герасимов, прибывший на пункт управления войсками на военном вертолёте, заслушал доклад командующего группировкой российских войск на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. Генерал доложил о текущей обстановке, о характере действий противника, а также о выполнении боевых задач ВС РФ в районе Орехова.Минобороны:Напомним, что именно на Запорожском направлении противник 3 июня начинал своё контрнаступление. Соответственно, 3 августа этому контрнаступлению «исполнится» два месяца. И на данный момент его результаты явно не устраивают натовских «друзей» Зеленского и Ко. В докладе бундесвера звучит откровенная критика украинского командования в связи с тем, что оно подготовленные крупные формирования дробит, разделяя на малые отряды численностью максимум в несколько десятков человеки бросая эти малые отряды на мощную оборону ВС РФ.