Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота

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В Стамбуле состоялась международная выставка IDEF-23, в рамках которой прошли переговоры между представителями Турции и Казахстана. этом сообщает издание Defence Turk.
Турция и Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием «Зенит» и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции. Подробности соглашения не раскрываются. Но известно, что главная цель соглашение – обеспечение проектирования и строительства морских транспортных средств и боевых кораблей для казахстанского флота.
В результате достигнутых договоренностей выиграли обе страны. Казахстан получит боевые корабли для своего каспийского флота, а Турция сможет загрузить свои производственные мощности, выступив в роли производителя и поставщика военных кораблей.
В настоящее время турецкая компания ASFAT производит корабли по договору с канадской компанией Vard Marine. Кроме того, на турецких предприятиях строятся корабли для военно-морских сил Украины. Еще в 2019 году были подписаны договора с нидерландским судостроительным предприятием Damen Group.
Турция уделяет большое внимание развитию взаимоотношений с Казахстаном, стремясь расширить свое влияние на тюркские государства Центральной Азии. Поэтому России следует относиться довольно внимательно к подобным инициативам турецкого и казахстанского руководства, анализируя их последствия для национальной безопасности государства и его влияния в центральноазиатском регионе.