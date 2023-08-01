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Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота

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Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота

Фотография носит иллюстративный характер



В Стамбуле состоялась международная выставка IDEF-23, в рамках которой прошли переговоры между представителями Турции и Казахстана. этом сообщает издание Defence Turk.

Турция и Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием «Зенит» и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции. Подробности соглашения не раскрываются. Но известно, что главная цель соглашение – обеспечение проектирования и строительства морских транспортных средств и боевых кораблей для казахстанского флота.

В результате достигнутых договоренностей выиграли обе страны. Казахстан получит боевые корабли для своего каспийского флота, а Турция сможет загрузить свои производственные мощности, выступив в роли производителя и поставщика военных кораблей.

В настоящее время турецкая компания ASFAT производит корабли по договору с канадской компанией Vard Marine. Кроме того, на турецких предприятиях строятся корабли для военно-морских сил Украины. Еще в 2019 году были подписаны договора с нидерландским судостроительным предприятием Damen Group.

Турция уделяет большое внимание развитию взаимоотношений с Казахстаном, стремясь расширить свое влияние на тюркские государства Центральной Азии. Поэтому России следует относиться довольно внимательно к подобным инициативам турецкого и казахстанского руководства, анализируя их последствия для национальной безопасности государства и его влияния в центральноазиатском регионе.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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29 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:41
    +2
    Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота
    recourse Не вопрос. Вопрос чей экипаж? Казахи те еще моряки, 30 лет назад Арал переплывали.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:43
      +1
      По Каспию будут плавать.Иметь флот престижно конечно.Но в случае Казахстана можно плавать только внутри Каспия.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 07:57
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        По Каспию будут плавать.Иметь флот престижно конечно.Но в случае Казахстана можно плавать только внутри Каспия.

        Ну вот..., оскорбили ВМФ Казахстана - дескать плавают. Сами погон флотский обозначили. wink
        Да судя по принадлежности части акватории Каспия к Республики Казахстан, какие походы? Каботаж...

        what Вроде бы как Монголия к демонстрации своего флага в Мировом океане казахи не стремятся. Или уже стремятся?
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:09
          +2
          судя по принадлежности части акватории Каспия к Республики Казахстан, какие походы? Каботаж..
          Lynx2000 (Александр), вы путаете границы экономической зоны (на карте) со свободой мореплавания. И согласно последнему договору о статусе Каспия, на него распространяется свобода мореплавания как в морях и океанах, хотя это озеро. Именно поэтому, когда наносились удары "Калибрами" по боевикам в Сирии, наши фрегаты стояли на границе внутренних (территориальных) вод Ирана или Азербайджана, т.е. в самой южной части Каспия.
          Проще говоря, кораблям и судам можно свободно ходить по всей акватории Каспия не залезая в прибрежную полосу (12 миль) чужих государств.
          1. Lynx2000
            Lynx2000 Сегодня, 08:21
            +2
            Цитата: Сабуров_Александр53
            судя по принадлежности части акватории Каспия к Республики Казахстан, какие походы? Каботаж..
            Lynx2000 (Александр), вы путаете границы экономической зоны (на карте) со свободой мореплавания. И согласно последнему договору о статусе Каспия, на него распространяется свобода мореплавания как в морях и океанах, хотя это озеро. Именно поэтому, когда наносились удары "Калибрами" по боевикам в Сирии, наши фрегаты стояли на границе внутренних (территориальных) вод Ирана или Азербайджана, т.е. в самой южной части Каспия.
            Проще говоря, кораблям и судам можно свободно ходить по всей акватории Каспия не залезая в прибрежную полосу (12 миль) чужих государств.

            Это я знаю, на приведенной карте - предлагаемые границы раздела шельфа. К чему написал про каботаж, с Севера на Юг Каспий если не ошибаюсь протянулся на 1200 - 1300 км, средняя ширина 300 км...Все-таки Каспий - озеро?
            1. Сабуров_Александр53
              Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:02
              0
              Все-таки Каспий - озеро?
              По этому поводу есть бесконечные споры между прибрежными государствами. Географически это озеро, коли не имеет естественного соединения с мировым океаном. И такой статус озера был у Каспия до распада СССР и никогда не оспаривался Ираном. Он и после распада СССР предлагал сохранить этот статус - ОЗЕРО! Но тогда, вся акватория д.б. поделена между пятью государствами по срединной точке, от которой линии границ пойдут к стыкам сухопутных границ. А в этом случае, большинство нефтеносного шельфа и буровых в море, построенных в Азербайджане и Туркмении ещё при СССР, отойдут к Ирану....
              Согласиться на такое наши бывшие не могут, вот и идёт долгая байда, где пока удалось уговорить Иран, только по свободе мореплавания, как для морей и океанов. Но борьба за шельф продолжается, Иран не ратифицировал раздел шельфа по морским правилам.
              Я теперь понял, что вы обозвали каботажем сравнительно незначительную акваторию Каспия, а не придерживаясь точности самого каботажа.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:43
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        По Каспию будут плавать.Иметь флот престижно конечно.Но в случае Казахстана можно плавать только внутри Каспия.

        Плавает, сами знаете что, в проруби.
        Турция загрузит свои производственные мощности. А как коробки из Турции на Каспий попадут? Через Волго-Донской канал? А зачем РФ корабли Казахстана на Каспии?
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:57
          0
          А как коробки из Турции на Каспий
          ...из варяги в греки...да и дельный вопрос..но вот какая ситуёвина с самими кораблями..."В настоящее время турецкая компания ASFAT производит корабли по договору с канадской компанией Vard Marine. "...то есть часть прибыли уходит в канаду...любопытно одно ..сколько казахи отвалят гринбаксов за такую кухню..или уже проплачено хоздепом...
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:22
        +1
        Но в случае Казахстана можно плавать только внутри Каспия.
        Каспий даст фору многим морям своими размерами. Вон, Парагвай и вовсе не имеет выхода к морю/океану, но официально имеет подразделения ВМФ во главе с адмиралом. Ну хочется им носить красивую форму не видя моря. А казахи и вовсе имеют право. Мы разве откажем им, если следующие корабли будут заказаны на наших верфях? Мы даже ПЛ можем построить им в Н.Новгороде, если захотят... надо же укреплять ОДКБ. Следующими на очереди со своими ВМС будут Киргизия (Иссык-куль) и Армения (Севан) - ура!!! fellow
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 07:47
      0
      Вопрос в другом - откуда деньги на платежи!!!
      Что там у нас в Казахстане (штаб квартира) насчет Евразийского банка развития и государственных вливаний в него со стороны членов Государств?!
      А что насчет нашего правительства и экономического блока в этом вопросе?!
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 08:34
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Казахи те еще моряки, 30 лет назад Арал переплывали.

      Зря Вы так. Если уж на то пошло, то гражданами Казахстана являются много лиц славянских национальностей...
      Тут иное надо видеть, под шумок борьбы с "русским миром" создается "мир тюркский"
  2. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 07:49
    0
    я так понимаю они ведь не баржи заказали на электронном ходу для водной (транспортной) логистики!?
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:49
    +3
    А как казахи собираются переправлять корабли из Турции в Каспий? Водный путь только один - через Волгодонской канал. А пропустит ли их Россия?
    p.s. Если казахи смогут подключить абрамовича, то конечно пропустит. Главное хватит ли у них денюжек для "гешевтов с ромой". what
    1. ОлегEKB
      ОлегEKB Сегодня, 08:00
      +1
      Цитата: Дилетант
      А как казахи собираются переправлять корабли из Турции в Каспий?

      тоже думал над этим, либо через Россию, либо на автотранспорте через Азербаджан


      Цитата: Дилетант
      А пропустит ли их Россия?


      а почему мы не можем пропустить? у нас же единое таможенное пространство
      ну если только портить отношения с казахами
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 08:09
      +1
      А как казахи собираются переправлять корабли из Турции в Каспий?
      Если внимательно читать статью, то в ней есть упоминание о том, что
      Турция и Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием «Зенит» и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции.

      Т.е. Казахстан будет по лицензии строить у себя корабли турецкой разработки на своей территории. Вот информация с официального сайта завода:
      Освоение заводом серийного выпуска катеров и кораблей послужило началом зарождения в Республике Казахстан новой отрасли промышленности - военного кораблестроения.
      Производством катеров и кораблей водоизмещением до 240 тонн завод занимается с 1993 года. Наряду с изготовлением катеров и кораблей, завод занимается их техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией.

      Ссылка на сайт завода:https://zenit.kz/ru/
      hi
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:21
      0

      Дилетант (Виктор), А попробуй не разреши Казахстану проход по ВДК, он тут же выйдет из ОДКБ, резонно заявив, что мы сами не позволяем укреплять союзные силы этой организации. А если бы Казахстан заказал эти кораблики в России, тогда всё стало бы по другому? Почему у многих не работают мозги в таком сопоставлении фактов?
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 09:05
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        он тут же выйдет из ОДКБ

        Выйти-то он выйдет, только куда пойдет? Россия больше спасать не будет, а на недра страна богатая, глаз на нее много кто положил. Только с другими странам, как с Россией, одним местом вертеть не получится, там за это место сразу же схватят и хорошенько потрясут. Только с Россией получится пальцы выгибать, другие такими лояльными не будут.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:57
    0
    Ну построят турки, они этому вроде как научились. А доставлять как? Если я не забыл географию, выхода на Каспий у турок нет. А по железной дороге либо автотранспортом ничего крупнее патрульного катера не провезти. Волго-Дон? Только если договорятся с Россией, но ведь это будет нарушением санкций! wassat
  5. Комментарий был удален.
  6. ShDE
    ShDE Сегодня, 08:07
    0
    Если Казахстан на согласовывал проход этих кораблей в Каспий, то может это и не для него корабли турки строить собрались? Флаг то и поменять не долго
  7. uav80
    uav80 Сегодня, 08:14
    0
    У Казахстана самая длинная береговая линия на Каспии, по сути у него у одного практически такая же как у всех остальных прикаспийских государств вместе взятых. Так что флот им однозначно обновлять и пополнять надо. Думается что особо крупного они ничего заказывать не будут, максимум что они могут себе позволить МРК и патрульные катера. А с учетом того что контракт с Зенитом, то окончательно их будут достраивать в Уральске, турки обеспечат их своей начинкой просто...
  8. мазута
    мазута Сегодня, 08:14
    +3
    Постепенное затаскивание Казахстана под стандарты НАТО,пока под протекторатом султана.Казахстан уверенно движется по пути "украинизации"государства.Лет через 10-15 наши политики "неожиданно"для себя откроют "Украину на востоке",получим пинка с Байконура и прочие "плюшки".Но тут султан наткнётся на интересы Китая и его вливания в Казахстан и во что это выльется пока неизвестно.Понятно одно Россию теснят в политическом плане со всех сторон света и пока кроме СВО в этом противодействии ничего не сделано.А СВО надо еще закончить на выгодных для России условиях.
    1. Rudauto
      Rudauto Сегодня, 09:55
      0
      Казахстан полным ходом под "чутким руководством" западных кураторов движется в сторону второй украины. Вот по этому поводу статья была. Из статьи Айнур Курманов

      18.07.2023 10:38 (Мск
      Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана (https://m.politnavigator.net/zapad-na-glazakh-zakhvatyvaet-nedra-i-umy-zhitelejj-kazakhstana.html/amp?imnu=7f6154cca0d3abd9fca6cdd78c307d7b)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:19
    +1
    Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота
    Какую то мелочь построить, доставить они смогут ... а что то более серьёзное там и не надо, скорее всего.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    +1
    Казахстан получит боевые корабли для своего каспийского флота, а Турция сможет загрузить свои производственные мощности
    В апреле в Казахстане отпраздновали 30 летие создания ВМС Казахстана имея на вооружении: артиллерийско-ракетный катер (он же флагман), пограничные катера (Турция, Израиль, Россия), 2 тральщика, вспомогательные суда. Поэтому конечно наблюдается стремление увеличить свой флот. Как будут доставлять из Турции новые корабли это уже забота Казахстана.
  11. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 08:23
    +1
    Иртышская флотилия?
    Ну а что, это прямой выход в мировой океан. Пусть плывут
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:29
    +1
    Да это просто "друг" ердогаша продолжает свой пантюркистский проект, куда входит и Казахстан
  13. rusich
    rusich Сегодня, 08:36
    0
    Ох и зря спасали президента казахстана. Надо было под шумок своего поставить. А этот никчемный
    1. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 09:01
      0
      Почему зря? Родственники елбасы, на его месте были бы лучше?
  14. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:07
    0
    Турки, корпуса кораблей построят. Какие двигатели, оборудование и какое вооружение, будет стоять на казахских( предполагаю), патрульных кораблях и тральщиках?