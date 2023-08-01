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Власти Мали и Буркина-Фасо: Иностранное военное вторжение в Нигер мы расценим как объявление войны нашим странам

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Власти Мали и Буркина-Фасо: Иностранное военное вторжение в Нигер мы расценим как объявление войны нашим странам

Ситуация с приходом к власти в Нигере военных продолжает набирать обороты. Напомним, что после отстранения от власти президента Нигера, которого считают защищающим интересы Запада, страны так называемого западно-африканского экономического сообщества (ECOWAS) дали неделю для его освобождения. Это прозвучало как ультиматум, при невыполнении условий которого войска ряда стран Африки могут вторгнуться в Нигер. США, которые за переворот на Украине в 2014 году, но против переворота в Нигере в 2023 году, уже поддержали инициативу о фактической военной интервенции.


Однако новому правительству Нигера пообещали поддержку сразу две африканских страны. Это Мали и Буркина-Фасо. Власти этих стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что чьё-либо военное вторжение в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали.

Из заявления лидеров переходных правительств этих двух африканских государств:

Мы предостерегаем от катастрофы, которая может постичь весь регион, если произойдёт военное вторжение в Нигер. В случае такого вторжения регион может столкнуться с масштабной дестабилизацией, аналогичной той, которая проявила себя после натовского вторжения в Ливию.

Таким образом, далеко не все страны упомянутого экономического сообщества стран Западной Африки поддерживают военное вмешательство во внутренние дела Нигера. Мали и Буркина-Фасо также входят в ECOWAS. Их власти говорят, что в случае военной интервенции этого сообщества в Нигер они разорвут с сообществом связи и выйдут из состава организации.
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40 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:50
    +2
    Да Америке плевать на возможную нестабильность. Уран в опасности и золото.
    Ливийский сценарий их вполне устраивает.
    Война войной, а уран и золото давай...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:20
      +3
      уран уходит от франции.....................
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:25
      +3
      Цитата: Федор Рашкин
      Да Америке плевать на возможную нестабильность. Уран в опасности и золото.
      Ливийский сценарий их вполне устраивает.
      Война войной, а уран и золото давай...

      США живут за счёт войн. Чем больше войн, тем лучше США.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:54
    0
    Важно другое.Как к этому отнесутся "вагнеровцы".И стоит задуматься тем,кто там начал бренчать ультиматумами
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 08:13
      +1
      Нормально отнесутся - "встретят, накормят и спать уложат").

      Просто добавится немного работы. В принципе, кадров хватит.
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 08:24
      +2
      Да что вы уцепились за этих вагнеровцев? Они что, панацея от всего? Они будут делать то что им скажет президент.
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 07:54
    +2
    Признайтесь, я не один подумал, что вновь испечённая "Группа Вагнера" должна уже паковать вещи и вспоминать подзабытый суахили?
    Нигер ждёт русских солдат!
    Супервоинов, способных защитить его от любых Иностранных легионов!..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:59
      +2
      И тогда Россию втянут в ещё одну зарубу, что крайне нежелательно.....
      На два фронта явно не потянем.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 08:07
        +7
        И тогда Россию втянут в ещё одну зарубу

        ЧВК для того и придумали, что бы государство как бы в стороне, но в то же время влияет на ситуацию.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:09
          +4
          А снабжение ЧВК где будет брать? у негритосов? или из России?
          Явно же из России. Поэтому на наш ВПК всё-равно появится ещё дополнительная нагрузка. А нагрузка на наш ВПК сейчас и так не маленькая - в три смены пашут заводы.... Потому я и написал выше что можем не потянуть на два фронта....
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 08:22
            +1
            а ЧВК там что бесплатно????............
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 08:26
              +1
              Нет, не бесплатно. Ну и что это меняет, если производитель снабжения не сможет произвести и продать той же ЧВК (первично снабжение армии)? Нет, ну как вариант могут у Сев. Корейцев купить - номенклатура то боеприпасов практически вся та же самая....
              1. Aken
                Aken Сегодня, 09:17
                0
                Про китай не забываем. Часть Вагнероваской техники была оттуда. На фото бронемашины мелькали.
          2. Alex777
            Alex777 Сегодня, 08:31
            +2
            Цитата: Nexcom
            А снабжение ЧВК где будет брать? у негритосов? или из России?

            Полагаете, что Китай будет безучастно наблюдать?
            Судя по всему, переворот был хорошо подготовлен.
            И не будет там боев такой интенсивности, как в 404. hi
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 09:50
              0
              Аlex 777. hi Теперь понятно почему наш МИД занял нейтральную позицию.Мы против переворотов- мы их не устраиваем.Призываем к конституционному порядку.Переврот внутреннее дело Нигера.Мали и Буркино Фосо имеют право на самооборону.И в страны, инструктора ЧВК Вагнер прибывают по приглашению правительств этих стран,для " консультаций"..Перед ООН мы чисты.
        2. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 08:25
          -4
          Чвк вагнер содержится на налоги граждан России
          1. Aken
            Aken Сегодня, 09:18
            0
            ЧВК Вагнер деньги зарабатывает, в отличие от Росгвардии и Чеченцев.
          2. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 09:25
            0
            Цитата: RED_ICE
            Чвк вагнер содержится на налоги граждан России

            Если они выполнят поставленну задачу, а не на "прогулки" до Москвы ходят, то я, как налогоплательщик, готов их содержать. В отличие от террористов, маньяков, педофилов и людоедов, получающих вместо заслуженной пули по двадцать лет и ПЖ.
            И "ЕБН-центр" туда же, к ним в компанию. На него мне тоже своих денег жалко.
          3. Комментарий был удален.
      2. Si1vernn
        Si1vernn Сегодня, 08:23
        0
        Нато не станет гробить своих военных. А старого, требующего утилизации оружия сопротивляющимся можно подкинуть. Думаю такого добра на складах хватает, ну или выкупить у кого.
      3. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 08:35
        0
        3 - про Сирию не забывайте
        комментария слишком короткий аднака
      4. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:26
        0
        . И тогда Россию втянут в ещё одну зарубу, что крайне нежелательно.....
        На два фронта явно не потянем.

        В Сирии удар пока "держим"
      5. crownn90
        crownn90 Сегодня, 09:51
        0
        тут уже не два, а как минимум - 4.
        Сирия, Украина, Нигер и экономическая война
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:59
    +5
    Их власти говорят, что в случае военной интервенции этого сообщества в Нигер они разорвут с сообществом связи и выйдут из состава организации.
    Это дело.Только вопрос, западно-африканское экономическое сообщество приняло решение и не спросило Мали и Буркина-Фасо, это как?
    страны так называемого западно-африканского экономического сообщества (ECOWAS)
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:14
      0
      У них там "другие" дермократические принципы, не так как в ЕС. Дикари-с (по мнению запада).
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:32
      0
      Да и непонятно как экономическое сообщество может угрожать военной интервенцией request
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:16
    +1
    . США, которые за переворот на Украине в 2014 году, но против переворота в Нигере в 2023 году, уже поддержали инициативу о фактической военной интервенции.

    Куда штаты свой нос не засунут, обязательно огонь раздуют.....
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:17
    +1
    Власти Мали и Буркина-Фасо: Иностранное военное вторжение в Нигер мы расценим как объявление войны нашим странам
    А теперь вопрос, в преддверии событий, конфликта, если они пойдут по военному сценарию ... а чьё влияние окажется сильнее в Африке и близлежащих регионах???
    1. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 09:04
      +2
      Там еще Алжир на стороне Нигера вписывается. А у них армия довольно большая.
  7. максим1987
    максим1987 Сегодня, 08:25
    +1
    Цитата: Nexcom
    А снабжение ЧВК где будет брать? у негритосов? или из России?
    Явно же из России. Поэтому на наш ВПК всё-равно появится ещё дополнительная нагрузка. А нагрузка на наш ВПК сейчас и так не маленькая - в три смены пашут заводы.... Потому я и написал выше что можем не потянуть на два фронта....

    думаю, в этом случае проще. ЧВК может купить, на "свои", оружие хоть в Иране , хоть в КНДР
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +5
    чьё-либо военное вторжение в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали.
    Президент Буркина-Фасо парень видно боевой
    Этот может прийти на помощь Нигеру.
    1. comings
      comings Сегодня, 08:42
      +1
      Видимо поэтому сегодня уже прошло бегущей строкой в "Известиях" о стрельбе в районе то ли аэропорта, то ли военной базы возле Уагадугу, столицы Буркина Фасо, на минуточку. И вряд ли это были его сторонники. Скорее наоборот. Матрасники с лягушатниками долго тянуть с ответкой не будут.
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:31
    +2
    Похоже мы на пороге грандиозного шухера в Африке.
  10. rusich
    rusich Сегодня, 08:31
    +3
    Любитель старушек запаниковал. Лягушатия может остаться без урана и соответственно без электроэнергии
  11. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 08:32
    +1
    Алжир тоже впрягается. За революционеров. Я, уж не знаю это итог саммита или ответ саммиту. Но парней с нашим триколор
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 08:41
    +1
    Смелые политические заявления. Посмотрим, чем же они обладают, что бы их подкрепить
    Буркино-Фасо[/i], по состоянию на начало 2022 года общая численность регулярных вооружённых сил составляла 11,2 тыс. человек, комплектование личным составом осуществлялось на добровольной основе.
    - сухопутные войска насчитывали 6,4 тыс. человек (6 пехотных полков, 2 мотопехотных полка, воздушно-десантный полк и два отдельных батальона), 86 бронетранспортёров (13 Panhard M3, 12 Bastion APC, шесть "Gila", 31 «Пума-М26-15» и 24 "Stark Motors Storm"), 91 бронемашина (19 AML-60/АМL-90, два «Бастион», 24 ЕЕ-9, 30 «Феррет», 8 M8, 2 М20); свыше 16 орудий полевой артиллерии (в том числе, шесть 122-мм и восемь 105-мм буксируемых орудий); несколько безоткатных орудий (75-мм M20 и 84-мм «Карл Густав»), 9 РСЗО (пять 122-мм APR-40 и четыре 107-мм «тип 63»), более 27 минометов (12 120-мм, 15 82-мм и несколько 81-мм), 42 зенитные установки (12 20-мм TCM-20 и 30 14,5-мм ЗПУ)
    - военно-воздушные силы насчитывали 600 человек, один самолёт-разведчик DA-42M, 9 транспортных самолётов (один AT-802, один Boeing-727 (VIP), два «Бич-200», один CN-235-220, один PA-34 и три «Тетрас»), пять учебных самолётов (два SF-260WL и три EMB-314), два боевых вертолёта Ми-35, четыре многоцелевых вертолёта (два Ми-17, один Ми-8 и один AW139) и два транспортных вертолёта (один AS.350 и один UH-1H)
    - жандармерия насчитывала 4,2 тыс. человек
    Общая численность иных военизированных формирований составляла 45,25 тыс. человек: рота обеспечения безопасности — 250 человек, народная милиция — 45 тыс. человек. Народная милиция — вспомогательный тип войск, её подразделения являются, по сути, ополчением, которые формируются в угрожающий период или во время боевых действий.

    Мали[i]    ,Сухопутные войска насчитывали в 2017 году 10 000 человек личного состава.
    СВ состояли из 8 мотопехотных боевых групп, одного батальона парашютистов, одного инженерного батальона, одного медицинского отряда

    Учитывая нестабильность внутри этих стран, скажем таг: "НЕ ГУСТО". Даже Франции вполне по силам провести СВО
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 09:54
      0
      " Même la France est tout à fait capable de tenir un NWO"
      Avec quelles forces la France serait elle capable ?
      Les 5000 soldats Français qui étaient au Mali étaient le maximum que l'armée Française pouvait envoyer.
      J'ai entendu un général Français dire que "toute l'armée Française tient dans le stade de France (80000 places) ". Nos 5000 soldats au Mali (1200000 km2, 21000000 d'habitants) en 10 ans n'ont pas pu venir à bout des djihadiste (trop grand pays , pas assez d'hommes pas assez de moyens...) et vous prétendez que la France pourrait venir , seule, à bout de TROIS pays dont le Burkina le Mali et le Niger total surface 2750000km, total population 65000000.
      Sur une telle surface, avec une telle population, de si faibles moyens militaires coté Français, un sentiment anti-Français maintenant bien implanté dans la population ET des centaines de millier de Maliens, Burkinabais, Nigeriens en France ...Cela serait de la folie de tenter une opération militaire, pour y être embourbé pendant des années et accentuer notre coté "colon blanc" ...
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:41
    +1
    Вот и Оркестру работы привалило: Африка наш союзник.
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:42
    0
    в 4 из 15 стран ECOWAS - произошли военные перевороты,
    нормальная такая организация, напоминает сход пиратов в бухте погибших кораблей из к.ф. пираты карибского моря, "Голосуй за моя.... Голосуй за моя...."
    и наш В.В., там как Джек Владимир Владимирович Воробей
  15. stoqn477
    stoqn477 Сегодня, 08:47
    -4
    Это не будет военное вторжение. Это будут СВО черные обезьяны.
  16. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:36
    -1
    Ну да-ну да, капиталисты прям испугались, а бравый президент Фасо может скоро стать и не президентом.