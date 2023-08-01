Власти Мали и Буркина-Фасо: Иностранное военное вторжение в Нигер мы расценим как объявление войны нашим странам

Мы предостерегаем от катастрофы, которая может постичь весь регион, если произойдёт военное вторжение в Нигер. В случае такого вторжения регион может столкнуться с масштабной дестабилизацией, аналогичной той, которая проявила себя после натовского вторжения в Ливию.

Ситуация с приходом к власти в Нигере военных продолжает набирать обороты. Напомним, что после отстранения от власти президента Нигера, которого считают защищающим интересы Запада, страны так называемого западно-африканского экономического сообщества (ECOWAS) дали неделю для его освобождения. Это прозвучало как ультиматум, при невыполнении условий которого войска ряда стран Африки могут вторгнуться в Нигер. США, которые за переворот на Украине в 2014 году, но против переворота в Нигере в 2023 году, уже поддержали инициативу о фактической военной интервенции.Однако новому правительству Нигера пообещали поддержку сразу две африканских страны. Это Мали и Буркина-Фасо. Власти этих стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что чьё-либо военное вторжение в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали.Из заявления лидеров переходных правительств этих двух африканских государств:Таким образом, далеко не все страны упомянутого экономического сообщества стран Западной Африки поддерживают военное вмешательство во внутренние дела Нигера. Мали и Буркина-Фасо также входят в ECOWAS. Их власти говорят, что в случае военной интервенции этого сообщества в Нигер они разорвут с сообществом связи и выйдут из состава организации.