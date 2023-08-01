Украинские беспилотные катера были уничтожены кораблями ВМФ России после попытки атаки в Чёрном море

Сегодня ночью российские военные корабли уничтожили три украинских морских беспилотных катера, которые пытались провести атаку в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Речь идет о патрульных кораблях «Сергей Котов» и «Василий Быков», входящих в состав Черноморского флота ВМФ России. Эти корабли выполняют задачи по контролю над перемещениями судов в юго-западной части черноморской акватории, примерно в 340 км к юго-западу от российского порта Севастополь.
Украинский режим не оставляет попыток причинения вреда патрулирующим акваторию Черного моря российским кораблям. В этот раз для атаки против российских патрульных кораблей были задействованы три беспилотных катера военно-морских сил Украины. Однако реализовать свои планы украинскому командованию не удалось. Морские беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
В настоящее время, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, патрульные корабли Черноморского флота продолжают выполнение боевых задач на участке морской акватории. Напомним, что это уже не первая попытка украинских военно-морских сил атаковать российские патрульные корабли.
Ранее корабль «Сергей Котов» также подвергался попытке атаки с помощью морских беспилотников. Но она была успешно отражена, учитывая мощное вооружение российского патрульного корабля. Стоит отметить, что корабли ВМФ России готовы и впредь пресекать любые попытки агрессивных действий со стороны украинских военно-морских сил.