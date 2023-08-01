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Украинские беспилотные катера были уничтожены кораблями ВМФ России после попытки атаки в Чёрном море

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Украинские беспилотные катера были уничтожены кораблями ВМФ России после попытки атаки в Чёрном море

Сегодня ночью российские военные корабли уничтожили три украинских морских беспилотных катера, которые пытались провести атаку в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Речь идет о патрульных кораблях «Сергей Котов» и «Василий Быков», входящих в состав Черноморского флота ВМФ России. Эти корабли выполняют задачи по контролю над перемещениями судов в юго-западной части черноморской акватории, примерно в 340 км к юго-западу от российского порта Севастополь.

Украинский режим не оставляет попыток причинения вреда патрулирующим акваторию Черного моря российским кораблям. В этот раз для атаки против российских патрульных кораблей были задействованы три беспилотных катера военно-морских сил Украины. Однако реализовать свои планы украинскому командованию не удалось. Морские беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

В настоящее время, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, патрульные корабли Черноморского флота продолжают выполнение боевых задач на участке морской акватории. Напомним, что это уже не первая попытка украинских военно-морских сил атаковать российские патрульные корабли.

Ранее корабль «Сергей Котов» также подвергался попытке атаки с помощью морских беспилотников. Но она была успешно отражена, учитывая мощное вооружение российского патрульного корабля. Стоит отметить, что корабли ВМФ России готовы и впредь пресекать любые попытки агрессивных действий со стороны украинских военно-морских сил.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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21 комментарий
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  1. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 08:27
    +1
    Я боялась, что они попробуют атаковать на День ВМФ, а они лишь сегодня попробовали.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:38
      +2
      На фото в начале статьи- Новороссийск.... hi
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:29
    0
    Значит опять наши ракетки к ним в гости полетят , а хохлота будет снова визжать , "А нас то за що? "
  3. мазута
    мазута Сегодня, 08:30
    +6
    Это весь "ответ"на атаки?Вода камень точит,есть пословица.Рано или поздно атака будет предпринята например не тремя,а тридцатью беспилотниками.И результат видимо будет другой.Вообще как всё стало обыденно-ночью снова удары по Москва Сити(Белгород как то "ушел"на задний план),за неделю вторая атака по кораблям,на запорожском направлении с трудом,не считаясь со своими жертвами,но теснят нашу десантуру(хаймарсы и кассетные боеприпасы делают свое черное дело,хотя министр вроде обещал дать ответку за кассеты).Без уничтожения нынешнего режима Украины,без ликвидации подпитки с запада это будет продолжаться еще очень и очень долго.И сводки прошедшей ночи с атаками на Москву,флот,Белгород,Брянск,Курск станут и уже становятся обыденностью и рутиной.Оплаченной человеческими жизнями,жизнями россиян.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:08
      +2
      Моя мать человек очень далекий от войны и понимания того что надо делать. Но даже она сказала, что ждать от Шойгу каких-то результатов нереально. По ее словам, его нужно простить и отправить на пенсию, так как он перенес инфаркт и ему тяжело работать...
      А мы все требуем жестких решений. А были они когда-то жесткие решения???
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:32
    +4
    Хм... ночью атаковать корабли ЧФ!!! what
    Без четкого целеуказания это невозможно...опять британцы да американцы помогают этим диверсантам атаковать наших моряков...вот сволочи. am
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:44
      +1
      опять британцы да американцы помогают этим диверсантам атаковать наших моряков...вот сволочи.

      А чего вы удивляетесь? Англичанка всегда гадит, уже сотни лет!!!
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 09:11
      0
      Леха, доброе утро! hi
      А чему удивляться, кроме непрерывной воздушной разведки там группировка натовских спутников 500 штук. С той стороны игра ва-банк идет.
      А морячки ничего, так держать!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:32
    +3
    Весь вопрос упирается в политическое решение-уничтожение террористического образования-украинства.Хорошо,что спрпвляемся с беспилотниками,но решать надо кардинально
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 08:32
    +1
    неймется, самкам собак. Притопить бы в ответ, прям в порту Ильичевска, пару сухогрузов, но.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:36
    +1
    Продолжайте вбамбливать порты и ВМБ нацисткой Украины в пыль, только так можно это прекратить, уничтожив их всех.
  8. старый крыс
    старый крыс Сегодня, 08:39
    +4
    ...учитывая мощное вооружение российского патрульного корабля?
    Мощное вооружение на патрульном корабле?
    Я опять, что то пропустил, видимо...
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:02
      +2
      Вы, ничего не пропустили. Для уничтожения брандера, достаточно артустановки АК 176МК. Хотя данный проект патрульного корабля имеет слабое вооружение для ведения полноценного морского боя.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:51
    +2
    А говорили что ЧФ сидит в базах и выходит только Калибрами популять.ЧФ действует,это явно дальний боевой дозор ,на путях торгового флота к нашим берегам.Вполне возможно ,на Котове и Быкове находились вертолёты ,вертолётные площадки на них есть.А в , из Севастополь они будут заходить без них." Они улетели,но обещали вернуться" .Молодцы черноморцы,бей врага всеми средствами.Скорее всего Котов и Быков вступали уже в роли охотников.Надеюсь с вертолётами я прав.
    1. next322
      next322 Сегодня, 09:10
      0
      нет там никаких вертолетов......палуба занята сухопутным тором
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:37
        0
        Зачем Котову и Быкову сухопутные Торы ,если они находились вне зоны действия береговых ПКР ВСУ? Их было два ,как вариант один Тор на одном ,на втором вертолёт.И мы не знаем наряд сил ЧФ в данном районе.С Торами они ходили в сторону Украины на северо запад, сейчас они ходят на юго- восток от украины .
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:05
    0
    Вот чтобы там не говорили на голубом глазу, а факт остается фактом - украинец нам отправляет беспилотники не менее регулярно чем мы ему Калибры. Возникает вопрос, где они их собирают, из чего и каким макаром они их так свободно запускают по нашей территории. Налицо явная недоработка внешней разведки. Впрочем, что можно ожидать от руководителя, который на прямой вопрос Президента промямлил, я со всем согласен, а на уточняющий вопрос с чем конкретно согласен, даже не смог ответить...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вот чтобы там не говорили на голубом глазу, а факт остается фактом - украинец нам отправляет беспилотники не менее регулярно чем мы ему Калибры. Возникает вопрос, где они их собирают, из чего и каким макаром они их так свободно запускают по нашей территории. Налицо явная недоработка внешней разведки.

      Не думаю, что сборка морских беспилотников осуществляется самими бандерлогами. Скорее всего они получают уже готовые изделия, через страны которые задействованы в логистике поставок вооружений куевской злочинной владе. Украина соседствует с несколькими нашими "доброжелателями" которые имеют выход к Черному морю и готовы активно ей помочь, да и Польша имеющая выход к Балтике вполне себе потянет сборку этих аппаратов с последующей передачей украине, так что клеймить нашу разведку в недоработке не совсем правильно. Она то может быть и знает откуда ноги растут, но "достать производство" на территории другого государства с точки зрения последствий сильно затруднительно т.к. в таком случае конфликт выйдет за границы украины. winked
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    0
    Пока у них есть беспилотные катера они будут пытаться атаковать в надежде на удачу. В Одессе и Очакове наносились удары по местам их сосредоточения и сборки, но очевидно, что таких мест заготовлено еще несколько. Значит разведка - выявление - уничтожение. И англичане доставляют, но сейчас морская логистика нарушена, значит нашли новый способ доставки.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 09:34
      0
      Без возвращения под контроль России всей линии Черного моря(пока контролируемой Украиной)это будет продолжаться бесконечно.Естественно даже при таком раскладе можно продолжать атаки из Румынии,Болгарии и от нашего "другана",которому мы успешно тушим пожары,но то будет совсем другая история,это уже страны НАТО и последствия могут быть соответствующие для всех.А по Москве вероятнее всего запускают из ближнего подмосковья,арендовали особнячок и думаю не один,с разных сторон области,а там на частной территории собирай самолетики,ночью условный "шифер"сдвинул на крыше,запустил,обратно задвинул и баиньки с чувством выполненного долга.Через месяц съехал на другую сторону области.ФСБ надо этим системно заниматься,но сейчас кругом частная собственность и жизнь,отследить все коттеджи,гаражи и сараи это адский труд.Тем не менее это делать придётся,либо дело дойдёт до российского "11 сентября".
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:21
    0
    Без поддержки и прямого вмешательства забугорных радетелей, такая активность особых проблем не несёт... А так, будь готов, всегда и везде...