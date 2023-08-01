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Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»

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Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»

Западная пресса продолжает выдавать многочисленные материалы от различных экспертов с попыткой проанализировать ход украинского контрнаступления. Эксперты пытаются находить оправдание тому, что за почти два месяца «контрнаступа» ВСУ не достигли и десятой доли тех целей, которые изначально ставились. Напомним, что одной из целей значился охват Мелитополя максимум к 18 июня, а также дальнейший выход к границам Крыма и Азовскому морю силами трёх подготовленных корпусов. Теперь как минимум два этих корпуса уже разматываются российскими войсками на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, подразделения третьего корпуса перебрасываются южнее Артёмовска, где ожесточённые бои идут, не переставая.


В немецком T-Online пришли к выводу о том, что в проблемах украинского контрнаступления виновата «линия Суровикина». Такой линией на Западе называют многокилометровые инженерные объекты, включающие в себя полосы минирования, линии так называемых зубьев дракона, противотанковые рвы, ложные окопы и др.

Из статьи:

Российская «линия Суровикина» замедляет украинское контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем предполагалось. Войска Путина окопались за минными полями и танковыми рвами. Они наносят удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются к «линии Суровикина» прорваться.

В другом немецком издании, «Франкфуртер Рундшау» читателям рассказывается о том, что украинское контрнаступление на ряде направлений успело смениться на контрнаступление Вооружённых сил России. Наибольшее продвижение у ВС РФ – к северо-западу от города Сватово, в районе Кармазиновки, где украинские войска за последние недели потеряли контроль минимум на 4 населёнными пунктами, включая Сергеевку и Новоегоровку.

При этом немецкие аналитики прямо говорят о том, что сколько ещё может продлиться украинское контрнаступление, «сегодня вряд ли кому-то доподлинно известно». Отмечается, что Украина заявляет о якобы ещё не брошенных в бой крупных резервах, но когда украинскому командованию задаётся вопрос о том, что это за резервы, если многие резервные бригады уже понесли потери в районе Орехова, командование ВСУ предпочитает отмалчиваться, заявляя о секретности.
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29 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:21
    +9
    Да они всех винят. И наших (от ведь чо удумали - обороняемся !) и шароварных (а зачем так близко к ЛБС на западной технике подъезжаете - её потому и подбивают и трофеят. надо издаля на технике НАТОвской покататься-погрозить русне - они и сдадутся lol ).... все у них виноваты, у этих светлых эльфов и ангелов демократии....
    Наши неправильно обороняются, свидомые неправильно наступают... И только западные государства подкидывающие дровишек в этот конфликт типа всё правильно делают. Ага.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:37
      +9
      Сколько грязи вылили на Суровикина после отхода от Херсона и Харькова на более выгодные и подготовленные позиции, а ведь сработало, да потери есть но они не сопоставимы с теми что несут ВСУ, на долго ли их хватит в таком темпе потерь почти тысяча в день.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:18
        0
        Сколько грязи вылили на Суровикина после отхода от Херсона и Харькова

        Навешивать ярлыки, обливать грязью, провоцировать местничиские дрязги - любимые занятия ГШ. Хоть олимпийские игры проводи по перечисленным видам спорта! "Штабное Троеборье"!
        С Уважением
      2. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 09:20
        +1
        А разве в отходе Суровикин виноват был? По мне он лишь озвучил то, что велели сверху.
      3. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 09:32
        0
        Цитата: Silver99
        Сколько грязи вылили на Суровикина после отхода от Херсона
        Посмотрим зимой, когда бывшее дно Каховского водохранилища замёрзнет, и украинские ДРГ начнут массово переправляться через Днепр.
        В любом случае решение об отходе за Днепр принимал Суровикин не лично.
        А по отходу из под Харькова, так он к нему отношения не имеет.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 10:05
          0
          украинские ДРГ начнут массово переправляться через Днепр.
          ДРГ исхода сражений не решают, сколько бы их не было. И против них противоядие тоже есть. Зато зимой немцы могут откопать старую пластинку и начать валить все на генерала Мороза.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Nexcom
      Да они всех винят. И наших (от ведь чо удумали - обороняемся !) и шароварных (а зачем так близко к ЛБС на западной технике подъезжаете - её потому и подбивают и трофеят. надо издаля на технике НАТОвской покататься-погрозить русне - они и сдадутся

      Русской классики начитались? Два основных российских вопроса из трёх задают?
      Только вот виноватых они ищут не там, а делают, как обычно, не то, что надо - потому и остаётся им только третий вопрос решать "Кто пойдёт в магазин"?
    3. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 09:51
      0
      Немецкие эксперты и СМИ сообщают
      Израильское судно первым прорвало российскую зерновую блокаду
      По имеющимся данным, три гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan (происхождение кораблей: Израиль, Греция и Турция/Грузия соответственно) прошли через Турецкий пролив в ночь на 30 июля. Украина была идентифицирована как цель с помощью АИС. И уже сегодня Ams1, наплевав на российские угрозы, проникает в украинскую ветку Дуная.
      Кстати, безопасность прохода обеспечивает американский противокорабельный самолет Р8 (дозаправляется прямо в румынском небе). Дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

      Это правильно?
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:28
    +3
    Дух у нас такой , русский , вы у своих дедов спросите , которые люлей от наших дедов отгребли.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:30
    +1
    . Российская «линия Суровикина» замедляет украинское контрнаступление.

    Они что думали? Мы лапки к верху поднимем? Смешно ей богу.....
  4. Световит
    Световит Сегодня, 08:30
    +3
    Российская «линия Суровикина» замедляет украинское контрнаступление.
    Как я понял немецких экспертов, «линия Суровикина» замедляет его тем, что они боятся к ней подходить? )
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:15
      +1
      На одном из направлений всу удалось подойти к линии обороны. Из лесопосадки отправили бмп "своим ходом" проверить глубину противотанкового рва, за которой расположены "зубы дракона". Бмп скрылась во рве целиком и там осталась. Дальше дело не пошло.
      Но это пока первая жертва Суровикина
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:32
    +4
    Хреново танцевать мешает известно что: другое интересно, про Линию Суровикина было известно еще в марте; они там в Германии совсем историю забыли, напоминать пора.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:32
    +5
    Суровкин виноват оказалось . А то что НАТО накачало ложной уверенностью банду Зелибобы,снабдило ВСУ вооружением,совсем не заметно.
    Свою ошибочную роль ,эти эксперты как правило не замечают .
    Хотя в общем плане ,все идет как им нужно .Русские бьются меж собой ,ресурсы расходуются на воздух ....................
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:56
      +4
      Цитата: APASUS
      Суровкин виноват оказалось . А то что НАТО накачало ложной уверенностью банду Зелибобы,снабдило ВСУ вооружением,совсем не заметно.

      Вот поэтому и возникают вопросы, потому что на западе народ спрашивает, - "куда деваются наши деньги, когда контрнаступа немае ?" Вот теперь начинают придумывать отмазки о "Линии Суровикина".
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 08:57
      +3
      Цитата: APASUS
      Русские бьются меж собой ,ресурсы расходуются на воздух

      В этом и есть главная стратегия и план. Но и сами сдуваются по отношению к США и Китаю, а весь остальной мир смотрит кто есть кто и начинает к БРИКС присматриваться. То есть в долгосрочной перспективе выиграет весь мир освободившись от колонизаторов, а они сами себя уничтожат.
      В это перестроечное время будет всем плохо ибо коллективный запад пакостить будет всем и в первую очередь непокорным (нам, Китаю и тем кто с нами).
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:35
    +4
    Российская «линия Суровикина» замедляет украинское контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем предполагалось.

    Поразительная политкорректность. Это чтобы xоxлов не бесить?))
    А то иной раз контрнаступ продвигается в обратном направлении.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:35
    +2
    Они наносят удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются к «линии Суровикина» прорваться

    Даже немцы называют линию обороны - Линия Суровикина, но почему то не "линия Герасимова".
  9. Русь
    Русь Сегодня, 08:35
    +4
    Не надоело эти жалкие потуги контрнаступом называть? belay
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 08:53
      +3
      я бы назвал это как, просветление.

      И это будет самая длинная разведка в военной истории. И запись в Книгу рекордов Гиннесса. yes
  10. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:35
    +4
    А где сейчас сам Суровикин? С мятежа Вагнеровцев ни слуху ни духу.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:40
    +3
    Кто планировал наступление? Кто снабжает разведданными? Кто поставляет вооружение? Кто обучает ВСУ? Ну и?
  12. Million
    Million Сегодня, 08:40
    0
    А где,кстати,Суровикин?
    Новостей об СВО много,но о Суровикине-молчок.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:48
      +3
      А где,кстати,Суровикин?
      ...по ходу готовит Удар Суровкина
      1. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 09:10
        0
        после Удара будет - Триумф Суровикина=)
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:45
    +3
    Эксперты, смешно.
    Если бы они были настоящими экспертами, они бы знали, что такое русский менталитет. Как же эти специалисты сначала смеялись, у России только барахло, солдат не хватает и т.д. и т.п.
    Это те умники, которые изначально кричали, Россию можно победить на поле боя.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +1
    материалы от различных экспертов с попыткой проанализировать ход украинского контрнаступления.
    И "анализ" сводится к одному - оправдание провала ВСУ и "удивление" тем, что российские войска успели создать несколько линий обороны и заминировать подходы к ним. Ну "извините", что сразу не сдались киевскому режиму, на что был большой расчет и сломали все планы подготовленные советниками НАТО.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:13
    -1
    Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»
    . Рано или поздно придут к очевидному, что решение Суровикина было то, что надо в той обстановке, которая сложилась в тот момент.
  16. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:04
    0
    Эка ура-патриоты заздухарились. Только забывают то, что оборона, это не наступление, чести для командующих нет.
    К тому же, эта линия не перед Херсоном, а за ней.