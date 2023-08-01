Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»

Российская «линия Суровикина» замедляет украинское контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем предполагалось. Войска Путина окопались за минными полями и танковыми рвами. Они наносят удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются к «линии Суровикина» прорваться.

Западная пресса продолжает выдавать многочисленные материалы от различных экспертов с попыткой проанализировать ход украинского контрнаступления. Эксперты пытаются находить оправдание тому, что за почти два месяца «контрнаступа» ВСУ не достигли и десятой доли тех целей, которые изначально ставились. Напомним, что одной из целей значился охват Мелитополя максимум к 18 июня, а также дальнейший выход к границам Крыма и Азовскому морю силами трёх подготовленных корпусов. Теперь как минимум два этих корпуса уже разматываются российскими войсками на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, подразделения третьего корпуса перебрасываются южнее Артёмовска, где ожесточённые бои идут, не переставая.В немецком T-Online пришли к выводу о том, что в проблемах украинского контрнаступления виновата «линия Суровикина». Такой линией на Западе называют многокилометровые инженерные объекты, включающие в себя полосы минирования, линии так называемых зубьев дракона, противотанковые рвы, ложные окопы и др.Из статьи:В другом немецком издании, «Франкфуртер Рундшау» читателям рассказывается о том, что украинское контрнаступление на ряде направлений успело смениться на контрнаступление Вооружённых сил России. Наибольшее продвижение у ВС РФ – к северо-западу от города Сватово, в районе Кармазиновки, где украинские войска за последние недели потеряли контроль минимум на 4 населёнными пунктами, включая Сергеевку и Новоегоровку.При этом немецкие аналитики прямо говорят о том, что сколько ещё может продлиться украинское контрнаступление, «сегодня вряд ли кому-то доподлинно известно». Отмечается, что Украина заявляет о якобы ещё не брошенных в бой крупных резервах, но когда украинскому командованию задаётся вопрос о том, что это за резервы, если многие резервные бригады уже понесли потери в районе Орехова, командование ВСУ предпочитает отмалчиваться, заявляя о секретности.