Украинские войска продолжают штурм населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении, пытаясь окончательно выбить из него российские подразделения. Западная пресса пишет о проблемах, с которыми сталкивается ВСУ в процессе штурма данного населенного пункта.Как утверждает CNN, «символизм» штурма Старомайорского якобы играет очень большую роль в контексте повышения мотивации украинских войск в процессе контрнаступления ВСУ. Украинские формирования пытаются прорваться в сторону Мариуполя, и взятие Старомайорского – важный этап на пути к достижению поставленной киевским режимом цели.Однако в результате ожесточенных боев Старомайорское оказалось почти полностью разрушенным, и это затрудняет действия наступающих войск, которым просто негде закрепляться. В Старомайорском сейчас действуют бригады морской пехоты и территориальной обороны ВСУ, которые понесли серьезные потери в процессе штурма населенного пункта.CNN отмечает, что положение украинских войск в Старомайорском нельзя назвать хорошим. Российская армия находится на выгодных позициях, имея возможность обстреливать из артиллерийских орудий пытающиеся закрепиться в населенном пункте подразделения ВСУ.Украинские военные, беседовавшие с американскими корреспондентами, также высказали удивление высокой мотивацией российских военнослужащих. Вопреки изначальным ожиданиям украинского командования, российские военные действительно стоят насмерть на линии обороны, и оставлять позиции не собираются.Таким образом, к основным проблемам, препятствующим продвижению украинских войск, западная пресса относит готовность российских военнослужащих оборонять позиции и сильные артиллерийские обстрелы наступающих украинских формирований.