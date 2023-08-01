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Западная пресса пишет о проблемах ВСУ в процессе штурма населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении

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Западная пресса пишет о проблемах ВСУ в процессе штурма населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении

Украинские войска продолжают штурм населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении, пытаясь окончательно выбить из него российские подразделения. Западная пресса пишет о проблемах, с которыми сталкивается ВСУ в процессе штурма данного населенного пункта.


Как утверждает CNN, «символизм» штурма Старомайорского якобы играет очень большую роль в контексте повышения мотивации украинских войск в процессе контрнаступления ВСУ. Украинские формирования пытаются прорваться в сторону Мариуполя, и взятие Старомайорского – важный этап на пути к достижению поставленной киевским режимом цели.

Однако в результате ожесточенных боев Старомайорское оказалось почти полностью разрушенным, и это затрудняет действия наступающих войск, которым просто негде закрепляться. В Старомайорском сейчас действуют бригады морской пехоты и территориальной обороны ВСУ, которые понесли серьезные потери в процессе штурма населенного пункта.


CNN отмечает, что положение украинских войск в Старомайорском нельзя назвать хорошим. Российская армия находится на выгодных позициях, имея возможность обстреливать из артиллерийских орудий пытающиеся закрепиться в населенном пункте подразделения ВСУ.

Украинские военные, беседовавшие с американскими корреспондентами, также высказали удивление высокой мотивацией российских военнослужащих. Вопреки изначальным ожиданиям украинского командования, российские военные действительно стоят насмерть на линии обороны, и оставлять позиции не собираются.

Таким образом, к основным проблемам, препятствующим продвижению украинских войск, западная пресса относит готовность российских военнослужащих оборонять позиции и сильные артиллерийские обстрелы наступающих украинских формирований.
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:55
    +2
    Бои за этот бывший поселок идут жесткие, украинские морпехи дерутся против наши десантников и ни какая из сторон сейчас не может заявить, что контролируют его полностью. Сейчас главную скрипку в оркестре боя , конечно же играет артиллерия
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: svp67
      Сейчас главную скрипку в оркестре боя , конечно же играет артиллерия

      На этой войне она в принципе играет главенствующую роль, авиация такой роли не играет как артиллерия. Вот только как всегда снарядный голод, вопрос в том как с этим у противника.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 09:41
        0
        Ну по словам наших военкоров как раз у противника с этим все отлично. Бравурные заявления наших официалов не совсем отражают картину на фронте. А наш снарядный голод наше все. Как было с вагнерами, так и осьалось.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:08
    +3
    Ну да, походу только там и проблемы, типа, на остальной ЛБС все ОК, в т.ч. и в Харьковской области. Все идет по их плану, но только медленно, медленно.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:11
    +3
    Цитата: Uprun
    Ну да, походу только там и проблемы, типа, на остальной ЛБС все ОК, в т.ч. и в Харьковской области. Все идет по их плану, но только медленно, медленно.

    Все контрнаступление это одна БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА для Укрорейха.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:18
    +1
    Пока промежуточные результаты... враг забуксовал и сто он будет делать в дальнейшем, фиг его поймёшь.
    Какие действия будут с нашей стороны, это интересно, придётся подождать, что б понять, что и как будет сделано.
    Прогнозы... да их столько тех прогнозов, что какие то и окажутся прям в точку, а так, ничего нового уже не придумать.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:20
    +1
    Как утверждает CNN, то есть самая лживая и продажная информационная структура в мире. Они что угодно могут утверждать, вопрос в том, кто им будет верить. Их даже в США уже помойкой считают. У нас с таким же энтузиазмом вещает Юрий Подоляка, у которого что только не взяли за последние полтора года.
    Даже если украинец возьмет район Старомайорского, это ему ничего не даст. Там ниже по карте Старомлиновка, которую взять не удастся никогда. А в боях за Старомайорское враг тупо теряет технику и людей.
    Сейчас на Купянском направлении наши очень плотно давят и хохлу там не хватает ни резервов, ни техники. Когда у них там фронт провалится, опять начнем подкатываться под Изюм, а затем Харьков. А чем они будут нас сдерживать, если сейчас в степях все оставят?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:22
    +2
    Вопреки изначальным ожиданиям украинского командования, российские военные действительно стоят насмерть на линии обороны, и оставлять позиции не собираются.
    Неужели они действительно рассчитывали на то, что при одном их появлении русский солдат дрогнет и побежит? Или иностранные инструкторы, психологи постоянно это внушали формируя ложное восприятии армии, с которой воюет ВСУ. Вот и получили то, чего не ждали, а отсюда максимальные потери, а в последующем надлом морального состояния.
  7. Blackflag88
    Blackflag88 Сегодня, 09:51
    +1
    Вопрос к знатокам, как же наши оружейники допустили, что натовская артиллерия лупит дальше чем наша ? Про точность я вообще молчу. Читал, что ресурс стволов у американских пушек не очень, но от этого легче не становится. Как можно вести контр батарейную борьбу если мы их тупо не достаём ?