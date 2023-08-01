.В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

На фоне затянувшегося украинского конфликта все меньше граждан Украины хотят пополнять ряды вооруженных сил страны, боясь оказаться на передовой. Еще в самом начале СВО украинские власти объявили в стране мобилизацию, заявляя, что планируют мобилизовать до миллиона человек.
Однако ситуация с мобилизацией на Украине продолжает ухудшаться. По словам первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка, в стране нарастает проблема уклонения от мобилизации. Выступая вчера в эфире украинского телеканала, Павлюк заявил, что подобная ситуация с мобилизацией препятствует нормальной деятельности вооруженных сил Украины.
Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться
- сказал замминистра.
При этом он добавил, что не следует всю вину за происходящее возлагать только на сотрудников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы).
В прошлом месяце украинский парламент (Верховная рада) расширил категорию лиц, которые могут быть мобилизованы. В связи с военной ситуацией значительной части мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет (возраст мобилизуемых) запрещено покидать страну.