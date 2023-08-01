.В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться

На фоне затянувшегося украинского конфликта все меньше граждан Украины хотят пополнять ряды вооруженных сил страны, боясь оказаться на передовой. Еще в самом начале СВО украинские власти объявили в стране мобилизацию, заявляя, что планируют мобилизовать до миллиона человек.Однако ситуация с мобилизацией на Украине продолжает ухудшаться. По словам первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка, в стране нарастает проблема уклонения от мобилизации. Выступая вчера в эфире украинского телеканала, Павлюк заявил, что подобная ситуация с мобилизацией препятствует нормальной деятельности вооруженных сил Украины.- сказал замминистра.При этом он добавил, что не следует всю вину за происходящее возлагать только на сотрудников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы).В прошлом месяце украинский парламент (Верховная рада) расширил категорию лиц, которые могут быть мобилизованы. В связи с военной ситуацией значительной части мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет (возраст мобилизуемых) запрещено покидать страну.