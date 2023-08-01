Военное обозрение
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В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

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В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

На фоне затянувшегося украинского конфликта все меньше граждан Украины хотят пополнять ряды вооруженных сил страны, боясь оказаться на передовой. Еще в самом начале СВО украинские власти объявили в стране мобилизацию, заявляя, что планируют мобилизовать до миллиона человек.


Однако ситуация с мобилизацией на Украине продолжает ухудшаться. По словам первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка, в стране нарастает проблема уклонения от мобилизации. Выступая вчера в эфире украинского телеканала, Павлюк заявил, что подобная ситуация с мобилизацией препятствует нормальной деятельности вооруженных сил Украины.

Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться

- сказал замминистра.

При этом он добавил, что не следует всю вину за происходящее возлагать только на сотрудников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы).

В прошлом месяце украинский парламент (Верховная рада) расширил категорию лиц, которые могут быть мобилизованы. В связи с военной ситуацией значительной части мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет (возраст мобилизуемых) запрещено покидать страну.
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20 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:29
    +2
    .В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

    Жалуются куда? В выше стоящие органы? Больше на отмаз похоже.... wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:32
      +3
      По данным украинских сотовых операторов, потери ВСУ могут достигать 1 млн человек.Украинские операторы сотовой связи обнародовали информацию об огромном количестве «мертвых» сим-карт, появившихся за время СВО. В определенной степени это может свидетельствовать о значительных потерях украинских войск.
      К началу лета 2023 года число потерянных сим-карт достигло около 1,1 млн. Учитывая, что на одного жителя Украины приходится приблизительно 1,2 сим-карты, можно сделать вывод о гибели 917 тыс. человек в течение полутора лет. В расчет в данном случае не берутся уехавшие за рубеж граждане, которые находятся в роуминге или не пользуются услугами мобильных сетей Украины.По информации местных операторов, с начала июля в восточной части Украины теряется порядка 5,5 тыс. сим-карт еженедельно.Между тем о высоких потерях в ВСУ сообщают и зарубежные эксперты.

      https://topcor.ru/37779-poteri-vsu-mogut-dostigat-1-mln-voennosluzhaschih.html
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:00
      0
      Обратитесь за помощью к хозяевам, они быстро наладят поток украинцев из стран ЕС и других частей света laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:05
        0
        А толку если они призваны из под палки и не мотивированы?Вот пример.
        Кроме того, на ходе боевых действий сказывается насильственная мобилизация на Украине, в результате которой на передовую бросают неподготовленных бойцов. «В боях у Работино нашим бойцам массово сдаются военные ВСУ. …Из-за огромных потерь Киев мобилизует обычных людей и бросает в бой практически без подготовки. Украинцы не горят желанием воевать и всё чаще сами пытаются сдаться нашим парням», — сообщает канал «Военкоры русской весны».Так, на днях стало известно о водителе зенитного ракетного дивизиона 54-й бригады ВСУ М. Тищенко, который добровольно перешел на нашу сторону. Солдат приехал на наши позиции на служебном автомобиле, который был под завязку загружен ракетами переносного зенитного комплекса «Игла». Боец должен был развести боеприпасы по позициям, но вместо этого привез боекомплект нам.При этом Тищенко предварительно связался с одним из наших подразделений через Telegram. Адрес чата был указан на листовке, которые периодически забрасывают на украинские позиции с помощью специальных артиллерийских снарядов и беспилотников. Свое решение перебежчик объяснил нежеланием служить в украинской армии и жить на Украине, где притесняют русскоязычное население.

        https://k-politika.ru/v-chem-prichina-vozrosshego-potoka-plennyx-soldat-vsu/
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:29
    +1
    Желающих помирать за Зелю и политику амеров всё меньше и меньше.....
    Логично. Когда-нибудь должно было дойти за кого им приходится погибать на самом деле.
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 09:40
      +3
      Просто желающих умирать всё меньше. И всё равно ради чего.
      Психически здоровый человек не стремиться умереть. А сильно мативированных всё меньше. Убиты или покалечены
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:59
        0
        . Просто желающих умирать всё меньше

        Просто умирать скоро будет некому. Их Павлюк даже не предположил, что набирать уже просто некого из укладывающихся в возрастные и прочие ограничения. Снимут все ограничения и возрастные и половые и навыки - будет им ещё 15 миллионов, только воевать они не смогут
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:47
      0
      Желающих помирать за Зелю и политику амеров всё меньше
      ...дело не в этом...а в обнищании населения...откупится от воензондеров можно, но не чем ..а далее доза ДЭЛК и по барабану куда с ружбайкой идти...такова там в хунтярии действительность..те кто сразу башкой думал свалил от туда правдами неправдами, а кто тормозил....тот на кладовыщи в лучшем случае, а так в траншее гнийт или растасканы бездомным зверьём
  3. Морриган
    Морриган Сегодня, 09:30
    +1
    Все записались в тероборону просто. Ходят, Бредли себе выбирают.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:30
    +1
    Даже в хлеборезы идти не хотят...........................
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:38
      0
      Имям бы в салорезы! laughing
      тттттттттттттттттттт
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:32
    +1
    В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

    Зато на коррупцию не жалуются. "Добровольцев " ловят на рынках,потом мутизят в военкомате и предлагают "белый билет "за 10 тыс $.Так же" добровольцам" предлагают медики свои услуги ,по поиску неизлечимых болячек ,социальные службы.................СМИ Украины даже ценник не скрывают
  6. Snay
    Snay Сегодня, 09:34
    -1
    Можно подумать у нас не так.........
  7. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:35
    +1
    Селюки, фашисты, наёмники заканчиваются. Дошла очередь до киевлян и "геев", а они не хотят пополнять ряды... на кладбище)))
    А всё равно придётся. Или на стороне русских, своей истории, за будущее, против наркоманов и фашистов воевать и работать, ну или на кладбище раз скакали и смотрели и молчали, всё же нравилось до этого. Сами клоуна-наркомана выбрали, сами переворот поддержали, сами против всего советского и русского, против истории, родни, за "геев" и лесбиянок, за трусы...
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:40
      +2
      А почему вы геев в кавычках пишете? Они что, не совсем настоящие педерасты?
    2. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 09:43
      0
      Беда в том, что в первую очередь направили против нас, тех кто был либо нейтральным, либо симпатизировал РФ.
      По идеи именно таких военные РФ должны были освобождать от полона нацистским режимом.
      Так что тут радости нет.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:36
    +1

    Всё меньше граждан Украины хотят пополнять ряды вооруженных сил страны


    ***

    — «Микола в армію не піде, у нього взувати нічого»...

    ***
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:36
    +1
    значительной части мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет (возраст мобилизуемых) запрещено покидать страну.
    ...за звонкую монету там всё возможно...вона у нас в Крыму автономеров с синим флагом пруд пруди...ещё и удивляемся каким образом к нам дроны летят
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:52
    +1
    С людями надо мяхше , а не как вы делаете....
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:01
    0
    Не верю!
    Сарказм, если что. Английские эксперты сказали, что лохлы могут миллион мобилизовать (см. соответствующую статью сегодня) значит сделают. Хозяин ошибаться не может laughing