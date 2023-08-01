Глава киевского режима может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

В сентябре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, где он собирается принять участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатической среде.По утверждению агентства, украинский президент хочет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, продвигая т.н. «формулу мира», которая была им озвучена еще в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20). Владимир Зеленский не оставляет надежды заручиться поддержкой как можно большего количества государств.В последнее время Украину все больше тревожит практически полное отсутствие поддержки Киева со стороны стран т.н. «Глобального Юга». Большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки предпочитают занимать нейтральную позицию, причем с явным креном в сторону симпатий к России, а не Украине. Такое положение дел создает впечатление, что украинский режим поддерживается исключительно Западом, и это обстоятельство не устраивает Зеленского.В то же время, можно прогнозировать, что поездка Зеленского в Нью-Йорк не приведет к желаемым результатам. Россия менять свою позицию не будет, а крупные страны «Глобального Юга» также вряд ли поменяют отношение к происходящему, даже при учете выступления Зеленского на Генеральной ассамблее ООН.Отметим, что мир в целом демонстрирует усталость от украинского конфликта. Более всего это заметно как раз по позициям развивающихся государств, обладающих определенным суверенитетом и не желающих поддерживать курс Запада на дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта.