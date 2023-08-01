Глава киевского режима может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

В сентябре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, где он собирается принять участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатической среде.
По утверждению агентства, украинский президент хочет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, продвигая т.н. «формулу мира», которая была им озвучена еще в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20). Владимир Зеленский не оставляет надежды заручиться поддержкой как можно большего количества государств.
В последнее время Украину все больше тревожит практически полное отсутствие поддержки Киева со стороны стран т.н. «Глобального Юга». Большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки предпочитают занимать нейтральную позицию, причем с явным креном в сторону симпатий к России, а не Украине. Такое положение дел создает впечатление, что украинский режим поддерживается исключительно Западом, и это обстоятельство не устраивает Зеленского.
В то же время, можно прогнозировать, что поездка Зеленского в Нью-Йорк не приведет к желаемым результатам. Россия менять свою позицию не будет, а крупные страны «Глобального Юга» также вряд ли поменяют отношение к происходящему, даже при учете выступления Зеленского на Генеральной ассамблее ООН.
Отметим, что мир в целом демонстрирует усталость от украинского конфликта. Более всего это заметно как раз по позициям развивающихся государств, обладающих определенным суверенитетом и не желающих поддерживать курс Запада на дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта.