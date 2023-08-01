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Глава киевского режима может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

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Глава киевского режима может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

В сентябре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, где он собирается принять участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатической среде.


По утверждению агентства, украинский президент хочет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, продвигая т.н. «формулу мира», которая была им озвучена еще в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20). Владимир Зеленский не оставляет надежды заручиться поддержкой как можно большего количества государств.

В последнее время Украину все больше тревожит практически полное отсутствие поддержки Киева со стороны стран т.н. «Глобального Юга». Большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки предпочитают занимать нейтральную позицию, причем с явным креном в сторону симпатий к России, а не Украине. Такое положение дел создает впечатление, что украинский режим поддерживается исключительно Западом, и это обстоятельство не устраивает Зеленского.

В то же время, можно прогнозировать, что поездка Зеленского в Нью-Йорк не приведет к желаемым результатам. Россия менять свою позицию не будет, а крупные страны «Глобального Юга» также вряд ли поменяют отношение к происходящему, даже при учете выступления Зеленского на Генеральной ассамблее ООН.

Отметим, что мир в целом демонстрирует усталость от украинского конфликта. Более всего это заметно как раз по позициям развивающихся государств, обладающих определенным суверенитетом и не желающих поддерживать курс Запада на дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта.
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16 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 09:27
    +1
    Может? Да он хочет быть везде. Он же шоумен. Кровавый клоун любит это дело...
    Если будет какое-нибудь, даже самое незначительное мероприятие в аду, то он отправится и туда.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:44
      +1
      Этот бомжара Зе припрётся на Генассамблею ООН в своем костюмчике милитари с припудренным носиком, чтобы говорить о мире. В военной форме только о мире и говорят.
      1. Евлох
        Евлох Сегодня, 09:55
        0
        У этого "бомжары", как и у его предшественников, миллиарды в валюте!
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:10
      0
      А Путин не ездит никуда. Выходит угроза ареста за границей более чем реальна. И ничего с этим мы не поделаем. Кроме громких слов и надувания щёк нам противопоставить нечего!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    +2
    мир в целом демонстрирует усталость от украинского конфликта.
    Возможно, но при этом "друзья Украины" продолжают оказывать Киеву помощь в надежде мифического перелома в ходе боевых действий. А вот очередное появление Зеленского на трибуне ООН с предсказуемой речью уже вызывает полную неприязнь к генсеку этой организации и ее секретариату.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:47
      +1
      Цитата: rotmistr60
      мир в целом демонстрирует усталость от украинского конфликта.
      Возможно, но при этом "друзья Украины" продолжают оказывать Киеву помощь в надежде мифического перелома в ходе боевых действий. А вот очередное появление Зеленского на трибуне ООН с предсказуемой речью уже вызывает полную неприязнь к генсеку этой организации и ее секретариату.

      Геносек полностью подконтролен Госдепу США.
      России и Китаю, как странам основательницам ООН, давно пора открыть штаб-квартиры ООН на территории своих государств.
      Зачем Путину куда-то ехать, если Генассамблею можно провести в Москве?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:28
    +1
    Планирует финальный "гастрольный тур"? Что он нового может еще сказать чего кто-то не знает? Ну если только императорских пингвинов пригласят. А чего-то с нобелевской премией мира тишина пока? Не пропустят в очередной срок подачи заявки?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:51
      +1
      Кровавый клоун - идеальный кандидат на Нобелевскую премию мира. Он прекрасно дополнит список лауреатов мясников, кровавых маньяков и прочих извергов.
      Все по Оруэллу.
  4. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 09:32
    +2
    Едет в Нью-йорк накануне анонсированных переговоров о гарантиях безопасности Украине, наверняка в кулуарах хочет обсудить личные гарантии... похоже актер заигрался
  5. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 09:34
    +1
    Я так понимаю, что кинуть бомбу в Зелю мы не можем (типа политическая неприкосновенность или че там), но когда он покинет куев, то туда можно и ващо fellow рыцс am арпио angry лвсло!!! И усё! request
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:38
    +1
    Можно подумать, Кровавый Клоун в ООН что-то новое скажет. Что-нибудь такое, чего ещё никто никогда не слышал.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 09:49
    +1
    Турне- "Старые песни о главном!",репертуар не нов...."Месье,я не ел шесть дней, подайте на пропитание!"....(С).
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:52
    +1
    Зеленский должен ответить за свои преступления: надеюсь Басманный суд выесет ему справедливый приговор: "смерть через повешение".
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:53
    +1
    Докатились. Террорист и военный преступник на трибуне ООН! Это тоже самое, что если бы трибуну в ООН предоставили почившему в бозе главе террористической Аль-Каиды Усаме-бен Ладену.
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:55
    0
    Крутая карьера у этого гнуса , от третьесортного кловуна , до поездок в ООН.
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:57
    0
    Зеленский может посетить Нью-Йорк, где он собирается принять участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН

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    — «Если клоун входит в замок, он не становится королём – это замок становится цирком»...




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