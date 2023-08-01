Президент Боливии подал запрос на вступление страны в БРИКС, боливийская делегация посетит саммит в ЮАР

Мы хотим стать участниками этой высокотранспарентной организации, экономический потенциал, в том числе и уже реализованный, которой огромен.

Число желающих вступить в международную организацию БРИКС продолжает расти. Если ещё несколько лет назад по поводу жизнеспособности этого экономического конгломерата у многих экспертов возникали сомнения, то теперь совершенно иная ситуация. Экономическое положение в мире сегодня такое, что если динамика сохранится, то уже через 6-7 лет совокупный ВВП стран БРИКС (пяти стран на данный момент) превысит ВВП Соединённых Штатов Америки и Евросоюза, вместе взятых, перевалив через отметку в 37%. Уже сегодня БРИКС – это пятая часть всего мирового экспорта: от иголок до оборудования для космической отрасли, от пшеницы до истребителей.Сегодня стало известно о том, что президент Боливии Луис Арсе направил официальный запрос в БРИКС на вступление страны в эту международную организацию. Сообщается, что делегация во глава с Арсе примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдёт в августе в Йоханнесбурге (ЮАР).Глава МИД Боливии Р.Мальта:На саммите в ЮАР БРИКС может объявить о своём расширении как минимум за счёт Саудовской Аравии и Алжира. Также в БРИКС желают вступить Индонезия, Египет, Сирия, Турция, Аргентина, Бангладеш, Иран, Эфиопия, Таиланд, Тунис и ряд других стран. Многие страны – из Большой Двадцатки.Напомним, что Россию на саммите в ЮАР будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.