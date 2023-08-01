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Президент Боливии подал запрос на вступление страны в БРИКС, боливийская делегация посетит саммит в ЮАР

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Президент Боливии подал запрос на вступление страны в БРИКС, боливийская делегация посетит саммит в ЮАР

Число желающих вступить в международную организацию БРИКС продолжает расти. Если ещё несколько лет назад по поводу жизнеспособности этого экономического конгломерата у многих экспертов возникали сомнения, то теперь совершенно иная ситуация. Экономическое положение в мире сегодня такое, что если динамика сохранится, то уже через 6-7 лет совокупный ВВП стран БРИКС (пяти стран на данный момент) превысит ВВП Соединённых Штатов Америки и Евросоюза, вместе взятых, перевалив через отметку в 37%. Уже сегодня БРИКС – это пятая часть всего мирового экспорта: от иголок до оборудования для космической отрасли, от пшеницы до истребителей.


Сегодня стало известно о том, что президент Боливии Луис Арсе направил официальный запрос в БРИКС на вступление страны в эту международную организацию. Сообщается, что делегация во глава с Арсе примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдёт в августе в Йоханнесбурге (ЮАР).

Глава МИД Боливии Р.Мальта:

Мы хотим стать участниками этой высокотранспарентной организации, экономический потенциал, в том числе и уже реализованный, которой огромен.

На саммите в ЮАР БРИКС может объявить о своём расширении как минимум за счёт Саудовской Аравии и Алжира. Также в БРИКС желают вступить Индонезия, Египет, Сирия, Турция, Аргентина, Бангладеш, Иран, Эфиопия, Таиланд, Тунис и ряд других стран. Многие страны – из Большой Двадцатки.

Напомним, что Россию на саммите в ЮАР будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
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5 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 09:42
    +2
    Вот он новый мир. Это и альтернатива прозападному (карманному) ООН и вообще альтернатива с оппозицией коллективному Западу.
    Можно сказать - это ростки нового мирового порядка на смену старого и по новым "правилам" то есть договорённостям где все равноправны и не подконтрольны.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 09:59
      0
      Все страны хотят нормально жить и развиваться, а не быть придатками для безбедного существования коллективного запада
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 10:06
        -1
        Путин почему интересно не поехал? Очень не хочется думать, что побоялся..
  2. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:59
    0
    День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:01
    0
    Семерка уходит? Эх, окраина так и не стала восьмой, а такие были планы и надежды. Нью-Васюки......