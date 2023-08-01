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Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

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Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

На фоне огромных потерь на фронте и резком росте числа граждан, уклоняющихся от призыва, на Украине планируют реализовать очередное нововведение, которое якобы поможет укрепить обороноспособность страны, а заодно «поборет» коррупцию в военкоматах.


Напомним, что в прошлом месяце был задержан уже экс-военком Одессы Евгений Борисов. Его обвиняют во взяточничестве и коррупции.

В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк в эфире местного ТВ рассказал о планах ведомства создать некий электронный реестр резервистов.

Как выразился чиновник, реализация данной инициативы позволит видеть каждого военнообязанного в стране и контролировать перемещение резервистов. Кроме того, Павлюк отметил, что подобная государственная база данных позволит «минимизировать коррупционные риски», исключив человеческий фактор.

Со слов замглавы Минобороны Украины, на данный момент завершается проработка всех необходимых документов. При этом создание вышеупомянутого электронного реестра может занять несколько месяцев.

Стоит напомнить, что ранее Павлюк заявлял СМИ об «очень большой проблеме», которая заключается в росте числа граждан, уклоняющихся от мобилизации.

Между тем Киев не прекращает массовый призыв военнообязанных в ряды ВСУ. Сегодня во многих городах Украины сотрудники военных комиссариатов попросту «отлавливают» резервистов прямо в общественных местах и силой отправляют на фронт.
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:14
    -2
    Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

    ***
    — На батарейках резервисты будут? ...
    ***
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:17
      0
      Нашли еще один способ своровать бабло. Им сейчас только электроннной базы не хватает.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:14
    0
    В рядах Вооруженных сил Украины стремительно растет количество женщин, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. На текущий момент их доля составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих.

    В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%, — сказал Марочко.

    По его словам, рост числа женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Среди них есть и рядовые, и офицеры.

    Политолог Никита Зуев объяснил такую политику серьезными потерями в рядах украинской армии. Киев отчаянно стремится восполнить их, однако все больше сталкивается с закономерным сокращением мобилизационного потенциала.

    В начале февраля 2022 года в британских The Sun и Daily Mail опубликовали статью о Елене Белозерской. Так и написали: украинская снайперша называет свою винтовку «Галей» и готова убивать людей в Донбассе. Мадам уже имела за плечами боевой опыт, служила в запрещенных в РФ добробатах, официально демобилизовалась из ВСУ в 2020 г. Белозерская журналистам рассказала, что лично в 2017 году застрелила трех человек и не испытывает угрызений совести. А вообще на ее счету на тот момент было минимум 10 убитых. Тогда же английские журналисты выяснили, что снайперша умело обращается и с артиллерийской установкой. После 24 февраля хозяйка «Гали» на пару с мужем записались в киевскую тероборону. Но довольно быстро женщина засветилась на линии соприкосновения.

    Не менее ярко в западных СМИ рассказывали о Марии Чашке. Это бывшая директор Тернопольского техникума, до того работала в детсаду, начальной школе и гимназии. Она давно заразилась национализмом, тусовалась с фашистами из «Свободы» (запрещенная в РФ организация), пристроила туда своего сына, а оружие в руки взяла после майдана. Параллельно Чашка учила воевать подростков. После 24 февраля возглавила интернациональный батальон. На их счету, в том числе, казнь пленных российских солдат в Забучье, гибель мирных, которыми прикрывались как живым щитом в Ирпене, и спектакль с большим количеством жертв в Буче. Затем подопечные Чашки засветились в Изюме. Такой беспощадный командир в юбке более чем устроил командование ВСУ.


    А уже после 24 февраля у Киева появились новые «героини» для пиара. Например, школьная учительница истории из Житомира Любовь Плаксюк. Она в армию подалась в 2016-м, но «звездой» стала именно с началом СВО. Сейчас в ДНР командует артиллерийским подразделением. «Мы отправляем маленьких птичек, которые летят немного дальше, чем мы можем видеть, ищем тех, кому нужен подарочек, и уничтожаем врагов», — с бравадой рассказывает она украинским и иностранным СМИ о своей работе с дронами и артиллерией. Вот только никто не рассказывает простым украинцам и западной публике, что «подарочки» летят на мирных жителей Донбасса.

    https://news-front.info/2023/03/14/zachem-ukraina-massovo-otpravljaet-na-front-zhenshhin/
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:14
    -1
    только один вопрос... а поможет? или просто видимость кипящей работы создать? what
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:17
    0
    А у них до сих пор картотека? Неужто и гайцы при постановке на учет ТС еще вручную карточки заполняют? А вроде как Марс осваивать собирались вместе с И. Маском, а тут такое дело.
    1. shtatsov
      shtatsov Сегодня, 10:29
      0
      У нас картотека бумажная еще год назад была. Уже забыли?
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:19
    +1
    Каждому укру до 80ти - электронный браслет на ногу, и ни шагу в сторону.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:25
      0
      прыжок на месте- провокация! wassat .................................................
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:19
    0
    А чего, им надо наш опыт перенимать - электронная повестка, не явился - готовь штраф!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:26
      +1
      Угу, гениально и просто в цифровом концлагере 21 века.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    0
    На Украине остались только" хатаскрайники" и они будут упорно сопротивляться мобилизации.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    0
    Лучше они бы над реестром погибших поработали.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    0
    позволит видеть каждого военнообязанного в стране и контролировать перемещение резервистов.
    В таблице Excel может и позволит видеть, а вот увидеть перед собой в военкомате не всех придется. Да и много ли еще осталось в стране тех кто действительно уклоняется от мобилизации?
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:37
    0
    Электронный реестр призывников взятки запретит ?Значит услуги врачей или соц работников пойдут в цену .В любом случае брать не перестанут ,это же гуляй поле