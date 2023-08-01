Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

На фоне огромных потерь на фронте и резком росте числа граждан, уклоняющихся от призыва, на Украине планируют реализовать очередное нововведение, которое якобы поможет укрепить обороноспособность страны, а заодно «поборет» коррупцию в военкоматах.Напомним, что в прошлом месяце был задержан уже экс-военком Одессы Евгений Борисов. Его обвиняют во взяточничестве и коррупции.В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк в эфире местного ТВ рассказал о планах ведомства создать некий электронный реестр резервистов.Как выразился чиновник, реализация данной инициативы позволит видеть каждого военнообязанного в стране и контролировать перемещение резервистов. Кроме того, Павлюк отметил, что подобная государственная база данных позволит «минимизировать коррупционные риски», исключив человеческий фактор.Со слов замглавы Минобороны Украины, на данный момент завершается проработка всех необходимых документов. При этом создание вышеупомянутого электронного реестра может занять несколько месяцев.Стоит напомнить, что ранее Павлюк заявлял СМИ об «очень большой проблеме», которая заключается в росте числа граждан, уклоняющихся от мобилизации.Между тем Киев не прекращает массовый призыв военнообязанных в ряды ВСУ. Сегодня во многих городах Украины сотрудники военных комиссариатов попросту «отлавливают» резервистов прямо в общественных местах и силой отправляют на фронт.