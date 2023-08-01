Военное обозрение
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Появились кадры с пунктом дислокации ВСУ в районе Артёмовска после прилёта со стороны российской армии

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Появились кадры с пунктом дислокации ВСУ в районе Артёмовска после прилёта со стороны российской армии

В сети опубликованы кадры, снятые уцелевшими боевиками киевского режима, на которых можно увидеть последствия прилета по зданию, в котором размещался пункт временной дислокации украинской армии в районе Артёмовска.


Как можно убедиться, здание полностью разрушено и у находившихся в нем боевиков было мало шансов уцелеть. Таким образом, посредством ударов по расположениям противника российская армия уменьшает количество живой силы противника на линии фронта.




Также сообщается, что минувшей ночью в Харькове был поражен пункт временной дислокации украинских боевиков, а также склады военного снаряжения ВСУ, которые Киев пытался спешно перебросить из других регионов.

Кроме того, на территории Харьковского аэропорта были уничтожены склады барражирующих боеприпасов, подготовленных к атакам по Москве и другим российским городам.

Для ударов беспилотниками и ракетным вооружением по объектам ВСУ в Харьковской области и оккупированной Украиной части ДНР использовалось более 20 БПЛА-камикадзе.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Клещеевка, являющийся пригородом Артемовска, вопреки многочисленным паническим сообщениям, находится под контролем российской армии. Однако, противник продолжает удерживать высоты на северо-западе от Клещеевки. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:51
    +2
    Последствия прилёта по зданию, в котором размещался пункт временной дислокации украинской армии

    ***
    "Ты видишь, прилетела
    Звёздочкой ракета,
    А это добрая примета" ...
    ***
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:33
      0
      Медленно ракеты улетают вдаль.
      Скорой встречи с ними ты уже не жди.
      И хотя Америку немного жаль.
      Лучшее конечно впереди.... (С)
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:04
    +2
    Вот и славненько: хороший укронацист--мертвый.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:18
    0
    Местные источники из Николаева сообщают, что недавно очень хорошо прилетело по Свинному Рогу , карет скорой помощи не хватает, крови и мест в больницах тоже. Поэтому решение ВКС РФ -"больше трех не собираться ", поддерживаю. good
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:32
    0
    какая на видео тучная ряха, такую и за неделю не апсеришь