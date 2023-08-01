В сети опубликованы кадры, снятые уцелевшими боевиками киевского режима, на которых можно увидеть последствия прилета по зданию, в котором размещался пункт временной дислокации украинской армии в районе Артёмовска.
Как можно убедиться, здание полностью разрушено и у находившихся в нем боевиков было мало шансов уцелеть. Таким образом, посредством ударов по расположениям противника российская армия уменьшает количество живой силы противника на линии фронта.
Также сообщается, что минувшей ночью в Харькове был поражен пункт временной дислокации украинских боевиков, а также склады военного снаряжения ВСУ, которые Киев пытался спешно перебросить из других регионов.
Кроме того, на территории Харьковского аэропорта были уничтожены склады барражирующих боеприпасов, подготовленных к атакам по Москве и другим российским городам.
Для ударов беспилотниками и ракетным вооружением по объектам ВСУ в Харьковской области и оккупированной Украиной части ДНР использовалось более 20 БПЛА-камикадзе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Клещеевка, являющийся пригородом Артемовска, вопреки многочисленным паническим сообщениям, находится под контролем российской армии. Однако, противник продолжает удерживать высоты на северо-западе от Клещеевки. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.