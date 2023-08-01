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Близ польской столицы обнаружен незаконный склад отходов производителя тротила для НАТО

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Близ польской столицы обнаружен незаконный склад отходов производителя тротила для НАТО

В Польше разгорается скандал из-за натовских отходов, которые вдруг обнаружились недалеко от Варшавы. Как пишет польская пресса, большая часть незаконно складируемых отходов, обнаруженных близ польской столицы, поступала с завода, являющегося крупнейшим производителем тротила в НАТО.


Незаконный склад находится в деревне Новы-Пражмув, что не так далеко от Варшавы. Здесь размещено до двух тысяч тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений. Издание отмечает, что значительная часть отходов привозится с завода Nitro-Chem. Это предприятие химической и оборонной промышленности, расположенное в польском городе Быдгощ.

Деревня Новы-Пражмув находится в тихом месте, однако покой жителей деревни был нарушен после инцидента с пролившейся из перевозимых контейнеров жидкостью, которая расплавила асфальт.

Можно себе представить, какой урон окружающей среде от этих отходов, опасно пасти скот

- говорит один из местных жителей

Польские журналисты сообщают, что подвоз отходов в деревню настолько интенсивный, что на проселочной дороге образуется очередь из грузовиков. Несколько лет назад местные жители уже били тревогу по поводу постоянно приезжающих в деревню грузовиков с огромными контейнерами, но их так и не услышали.
Использованы фотографии:
Википедия/Uki138
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:07
    +5
    Здесь размещено до двух тысяч тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений.
    Эх, такую возможность Баширов и Петров УПУСТИЛИ... Могло же бахнуть не хуже, чем селитра в Бейруте
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:12
      +1
      Наверно, hi жители деревни уже давно в списках на утилизацию, по программе Шваба request Какие ещё планы насчёт am поляков у запада? Это им не СССР, который защищал , кормил и объекты строил за свои деньги.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: svp67
      Эх, такую возможность Баширов и Петров УПУСТИЛИ

      Кто сказал? Наверняка уже водителями тех самых грузовиков работают )))
    3. spech
      spech Сегодня, 11:54
      -1
      это видео для отчёта?
      пс странно, что не на иврите.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:08
    0
    но их так и не услышали

    А их никто и не слушал, в НАТЕ сказали надо, поляки сказали - ЕСТЬ. Ну а честь они уже давно отдали.
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:10
    +2
    А чего это любимая жена бидона возмущается? Хочешь быть ПЕРВОЙ женой - будь ею и не возникай! Да и бандеровцам помоч нужна, как-никак... Эти после пшеков отблагодарят, по полной!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:18
      0
      Андрей, hi это они не догадываются, что как и для алоизыча, так и для запада, первые на истребление?Думают, fool
      господин назначил любимой женой
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:20
    +1
    а чем поляки лучше краины? такая же помойка.... yes все отходы в гости к вам... wassat
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +1
    до двух тысяч тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений.
    Надо же даже молния не ударила в этот склад. Пока не ударила. Странно, что молчали об этом пока некая жидкость не расплавила асфальт, как будто об этом складе ни кто не знал. Пора уже усвоить, что Восточная Европа для НАТО расходный материал.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:25
    0
    с пролившейся из перевозимых контейнеров жидкостью, которая расплавила асфальт.

    Азотная кислота.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:26
    0
    Ну надо же как получилось .Оказывается в польской демократии проблемы те же что и у остальных. Они думали вступили в НАТО и все ,проблем нет. Вам еще на свалку скоро немцы и украинцы свой химический навоз привозить будут ,вот увидите
  8. spech
    spech Сегодня, 11:52
    -1
    Блин что печатать больше нечего?
    ПС " незаконный склад отходов производителя тротила для нато"