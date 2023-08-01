Близ польской столицы обнаружен незаконный склад отходов производителя тротила для НАТО

Можно себе представить, какой урон окружающей среде от этих отходов, опасно пасти скот

В Польше разгорается скандал из-за натовских отходов, которые вдруг обнаружились недалеко от Варшавы. Как пишет польская пресса, большая часть незаконно складируемых отходов, обнаруженных близ польской столицы, поступала с завода, являющегося крупнейшим производителем тротила в НАТО.Незаконный склад находится в деревне Новы-Пражмув, что не так далеко от Варшавы. Здесь размещено до двух тысяч тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений. Издание отмечает, что значительная часть отходов привозится с завода Nitro-Chem. Это предприятие химической и оборонной промышленности, расположенное в польском городе Быдгощ.Деревня Новы-Пражмув находится в тихом месте, однако покой жителей деревни был нарушен после инцидента с пролившейся из перевозимых контейнеров жидкостью, которая расплавила асфальт.- говорит один из местных жителейПольские журналисты сообщают, что подвоз отходов в деревню настолько интенсивный, что на проселочной дороге образуется очередь из грузовиков. Несколько лет назад местные жители уже били тревогу по поводу постоянно приезжающих в деревню грузовиков с огромными контейнерами, но их так и не услышали.