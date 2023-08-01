Глава Чеченской Республики опроверг информацию о гибели 500 бойцов из региона

Чтобы все понимали, 500 человек вместе мы никогда не отправляем. Отправлять столько — нет надобности, у нас есть своя тактика, стратегия. И в первую очередь это обеспечение безопасности и сохранение жизни человека

Распространенная в ряде Telegram-каналов информация о том, что в зоне проведения специальной военной операции погибли 500 бойцов из Чеченской Республики не соответствует действительности и является ложной. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая в прямом эфире со своим помощником, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.Как подчеркнул Кадыров, такая информация просто не может быть правдивой, поскольку ни на одну операцию не отправляется единовременно 500 и более бойцов.- подчеркнул Кадыров.Напомним, что подразделения из ЧР с самого начала специальной военной операции выполняют обязанности в зоне ее проведения. Недавно украинские паблики стали распространять аудиозапись, которая сообщает, что из 500 человек, служивших в одном из чеченских батальонов, погибли все бойцы. В живых якобы остались лишь 60 человек.Правдивость данной информации с самого начала была под очень большим вопросом, и теперь руководитель региона окончательно подтвердил, что это – фейк, выгодный, в первую очередь, украинской стороне, заинтересованной в искусственном снижении мотивации и ухудшении психологического настроя у российских бойцов, а также разжигании панических настроений в тылу и недовольства властями и спецоперацией.