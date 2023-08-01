Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Чеченской Республики опроверг информацию о гибели 500 бойцов из региона

18
Глава Чеченской Республики опроверг информацию о гибели 500 бойцов из региона

Распространенная в ряде Telegram-каналов информация о том, что в зоне проведения специальной военной операции погибли 500 бойцов из Чеченской Республики не соответствует действительности и является ложной. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая в прямом эфире со своим помощником, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.


Как подчеркнул Кадыров, такая информация просто не может быть правдивой, поскольку ни на одну операцию не отправляется единовременно 500 и более бойцов.

Чтобы все понимали, 500 человек вместе мы никогда не отправляем. Отправлять столько — нет надобности, у нас есть своя тактика, стратегия. И в первую очередь это обеспечение безопасности и сохранение жизни человека

- подчеркнул Кадыров.

Напомним, что подразделения из ЧР с самого начала специальной военной операции выполняют обязанности в зоне ее проведения. Недавно украинские паблики стали распространять аудиозапись, которая сообщает, что из 500 человек, служивших в одном из чеченских батальонов, погибли все бойцы. В живых якобы остались лишь 60 человек.

Правдивость данной информации с самого начала была под очень большим вопросом, и теперь руководитель региона окончательно подтвердил, что это – фейк, выгодный, в первую очередь, украинской стороне, заинтересованной в искусственном снижении мотивации и ухудшении психологического настроя у российских бойцов, а также разжигании панических настроений в тылу и недовольства властями и спецоперацией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    +6
    Укропропаганда постоянно выдаёт совершенно фантастическую информацию. На оккупированной территории ей свято верят и готовятся к отправке Путина в Гаагу и параду на Красной площади.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: Румaтa
      Укропропаганда постоянно выдаёт совершенно фантастическую информацию.

      Укропропаганде нужно показать, что не только у них гибнут, но у других гибнут не меньше. Свой народ должен знать, что украинцев меньше гибнет, чтобы совсем не разбежался "мобпотенциал" по Европам.
      Наша уборщица, вывезла своего мужа из В/НА за 4 000 баксов.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 10:37
    +3
    да ну, нашли что опровергать. Это у украинцев стандартное вранье - то всех дальневосточных десантников перевьют, то всех осетин, то вот сейчас чеченцев. С такими в разговор вступать - себя не уважать.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:37
    -8
    Чтобы все понимали, 500 человек вместе мы никогда не отправляем. Отправлять столько — нет надобности, у нас есть своя тактика, стратегия. И в первую очередь это обеспечение безопасности и сохранение жизни человека

    - подчеркнул Кадыров.
    Кадырова, а также некоторых депутатов от Чеченской республики в ГД РФ все давно поняли... winked wink yes
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:39
    +4
    краинские паблики- они такие паблики...... wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Mouse
      краинские паблики- они такие паблики......

      В соцсетях появились видео, на которых запечатлена работа специалистов. На щите установлена специальная монтажная люлька. От самого щита и фундамента статуи протянуто несколько тросов, по которым, вероятно, будут опускать вниз элементы советской символики. Так как конструкция достаточно большая, демонтаж будет проходить в несколько этапов. При этом утверждается, что работы проводятся за средства меценатов, а не из государственного бюджета.
      Ну заживут теперь свидомые, как во Франции.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:41
    0
    Почему Кадыров решил, что 500 погибли в одном месте?
    Это статистика за период.
    Гибнут русские, гибнут и чеченцы.
    Неизбежные потери на войне.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:51
      +1
      погибли все бойцы. В живых якобы остались лишь 60 человек.
      А это что за подсчёт? belay
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:10
      +1
      Самому интересно. То тут пару дней назад писали что отправили на СВО 28 тысяч. то теперь потери в 500 чел отрицают. Нужно саму запись послушать. Может там про одновременную гибель говорят? Но тогда все каналы 404 орали бы 24/7 о таком успехе.
    3. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: voyaka uh
      Почему Кадыров решил, что 500 погибли в одном месте?
      Дело тут вовсе не а Кадырове. Вы загляните в украинский сегмент интернета, или на крайний случай посмотрите десять минут украинского телемарафона (единственный канал на украине), и тогда не будете задавать подобные вопросы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:43
    0
    Посматриваю один норвежский поганый ресурс " Баренцобсервер" * и пришёл к пониманию ,вся Россия накрыта сетью ждунов,которые сливают на запад всё подряд ,чтобы опорочить Россию и показать свою " значимость" Надеюсь ФСБ такие ресурсы смотрит и делает выводы.Баренцобсервер * ответственен за Саверо - Запад России.За Чеченскую Республику скорее всего Новая газета* у неё "любовь" к ЧР.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:21
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Посматриваю один норвежский поганый ресурс " Баренцобсервер" * и пришёл к пониманию ,вся Россия накрыта сетью ждунов,которые сливают на запад всё подряд ,чтобы опорочить Россию и показать свою " значимость"

      А когда глянешь Kyev Post, то тошнить начинает, где даже австралийцы делают свои извращённые умозаключения, находясь в 14 000 км. даже не зная где Украина.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:59
    +1
    ЦИПСО и ведомые этим ведомством Telegram-каналы, необходимо признать преступными, запрещенными в России организациями и уничтожать их наподобие ИГИЛ.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    +1
    Как я ранее читал Дудаев по приказу Кадырова собрал местных, которые распространяли эту информацию в Чечне и провел с ними "жесткую беседу". После чего мозги у всех заработали в нужном направлении.
  9. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 11:24
    +1
    Ключевые слова здесь, это "украинские паблики стали распространять". Дальше всё понятно.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:35
    0
    Судя по тому что эту залепуху ,удалось выкинуть на столь высокий уровень ,мы информационную войну все же проигрываем. Отсутствие информации ,всегда поражает слухи
  11. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:21
    +1
    А нас их называют тик токерами )))

    ————————————————
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:42
    0
    В данный момент я ему таки верю. """"