Военное обозрение
Войти Регистрация

В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

22
В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

На территории США, в штате Вайоминг, обнаружены новые месторождения редкоземельных элементов. Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на полученную от одной из американских компаний, работающих в добывающей отрасли, информацию.


Сейчас компания подала заявки на аренду земельных участков, на которых находятся месторождения. Информацию об обнаружении месторождений компания получила после того, как были проведены соответствующие полевые исследования. Образцы XRF показывают содержание очень ценных элементов, включая неодим, празеодим и иттрий.

Отметим, что США давно пытаются добиться сокращения зависимости в сфере редкоземельных элементов от Китая. Один из главных страхов Вашингтона в противостоянии с КНР – то, что Пекин перекроет доступ к китайским редкоземельным элементам, которые используются в американской промышленности. Если это произойдет, по экономике США будет нанесен сильнейший удар.

Поэтому американские компании при поддержке государства работают над обнаружением и началом эксплуатации месторождений редкоземельных элементов на собственно американской территории. Помимо штата Вайоминг, месторождения таких элементов могут находиться также на Аляске и в штате Техас.

Единственный действующий рудник редкоземельных элементов пока расположен в Маунтин-Пассе, Калифорния. Однако добываемых там элементов явно недостаточно для покрытия потребностей в них американской промышленности, что и заставляет американские компании изыскивать новые возможности в сфере добычи редкоземельных элементов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Peggy Greb, US department of agriculture
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:48
    +2
    Редких земель на Земле довольно много, проблема в их низкой концентрации в руде. Дешевле всего было покупать у Китая, в Африке..... Теперь Запроливью придётся вкладываться в свои месторождения.
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 10:55
      +3
      Или как вариант ребятки поднимут планку "типа зеленой линии", вложатся во вторичную переработку своего мусора ,а потом может и чужой начнут скупать. Актуализируют утилизационные программы и частично покроют из них.
      Также некоторое время уже идут разработки по замещению редкоземов в принципе ,с коммерческой точки зрения это себя окупит .
      Это не такой мощный удар как может показаться . Скупать через вторые страны США умеют не хуже нашего..
      1. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Knell Wardenheart
        вложатся во вторичную переработку своего мусора ,а потом может и чужой начнут скупать

        Вторичная переработка, в некоторых случаях может выйти дороже производства. Именно поэтому западным странам (рынок рулит) дешевле было тупо вывозить весь высокотехнологический мусор, куда нибудь в Африку, или в тот же Китай. А там уже местные, за гроши, загаживая собственную экологию, вручную "на коленке" разгребали этот хлам, попутно пытаясь что то из него извлечь.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:56
      +1
      Дешевле всего было покупать у Китая, в Африке.....
      Может, просто законсервированное было? А то как-то вовремя так обнаружили.
      1. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 11:51
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Может, просто законсервированное было? А то как-то вовремя так обнаружили.

        Может быть. Для примера вспомним героических Советских геологов, которые ещё в 60-е буквально прошерстили и тайгу и тундру, не говоря уже об остальной территории. Так что все основные месторождения вкусных полезных ископаемых, были разведаны ещё при СССР. А литий в Мурманской области, начинают добывать только сейчас.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:16
      0
      проблема в их низкой концентрации в руде. Дешевле всего было покупать

      А что, скажут по этому поводу зелёные человечки? Ведь добыча редкоземов это ещё и очень не экологично.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:29
        -1
        Аляска - Русская Земля. Нечего там наш редкозем тырить.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:50
    0
    Да то, что на территории США найдутся редкоземелы даже не вызывает сомнения, вопрос же в другом, уже даже не в рентабельности добычи, так как за неимением других возможностей их получения, вопрос в запасах, сколько их, и на сколько хватит
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:53
    +3
    США готово штамповать "бумагу" в любых количествах и покупать за неё всё ресурсы мира и скидывая туда же свою инфляцию, но что то пошло не так.Саудиты не увеличивают добычу нефти - и нагло советуют ,как бы сами увеличивайте.В итоге ,маркер ценообразования нефти, стратзапас нефти в США уже не работает.Тут ещё КНР ввёл запрет на экспорт редкозёмов- суммы копеечные, но последствия?Доллары США должны "вариться" в США и будет им счастье.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 11:04
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Доллары США должны "вариться" в США и будет им счастье.

      Им надо заново стать мастерской мира...А смогут ли? Или откатятся во второй ряд...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:22
        0
        Горный стрелок .Конечно справятся ,индейцев убивать не надо ,их по резервациям с трудом найдёшь.Американцы за свою страну умирать не будут,потому что умирать за свою страну ,должен другой солдат.Ни что не мешает им, как ломануться- волосы назад,делать страну великой или подпирать чтобы не упала ,справятся.А то негры и мексиканцы будут очень недовольны.Работать надо. hi laughing
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:44
          0
          Цитата: tralflot1832
          Работать надо.

          Начало доходить что жить грабежом вечно не получится.
          Потому
          американские компании при поддержке государства работают над обнаружением и началом эксплуатации месторождений редкоземельных элементов на собственно американской территории.
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 10:57
    -3
    Помимо штата Вайоминг, месторождения таких элементов могут находиться также на Аляске

    -Эх, Екатерина, ты была не права ©
    Расторгуев, Любэ.
    1. ln_ln
      ln_ln Сегодня, 11:08
      0
      Екатерины не виноваты, это Александр II.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 11:11
        +1
        это Александр II.

        В песне ЛЮБЭ виновата Екатерина, это была цитата.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:03
    0
    Такие сообщения надо 10 раз перепроверить (зачастую их публикуют для повышения стоимости компаний на фондовых рынках), непонятно зачем подобные новости на в. о.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: Владимир80
      непонятно зачем подобные новости на в. о.

      Редкоземы, стратегический ресурс и используется в основном в военных целях
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: Canecat
        Редкоземы, стратегический ресурс и используется в основном в военных целях

        вы не поверите, но больше всего РЗЭ идет на кремни для зажигалок. На втором месте - раскислитель в производстве качественных сталей. И там, и там используют природную смесь РЗЭ. Дорогими они становятся после разделения на компоненты.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +1
    Как только Китай заикнулся, что перекроет Сша поставки редкоземельных элементов, так в Сша в штате Вайоминг геологи сразу обнаружили месторождение. Есть ли в этом взаимосвязь можно только догадываться.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:34
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Как только Китай заикнулся, что перекроет Сша поставки редкоземельных элементов, так в Сша в штате Вайоминг геологи сразу обнаружили месторождение. Есть ли в этом взаимосвязь можно только догадываться.

      США начали поиски ещё когда Китай грозился Японии перекрыть, десять лет назад
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:32
    +1
    Я так то все понимаю ,нашли новое месторождение . А обогатительную фабрику ,тоже нашли или ее еще надо построить ? Какая концентрация руды ,там может на строительство понадобится с десяток лет
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:29
    +1
    Ой, и как быстро то. Ну не разу не после эмбарго редкоземов из китая. А есть оно вообще месторождение то? А то сланец на гора тоже удивительно совпадает по срокам и обьемам с началом промышленного грабежа сирии и ирака по нефти