На память о лете: что можно сделать из коры



Самое простое, что можно сделать из сосновой коры и тонких прутиков – это вот такая модель пироги. Она простая, но красивая

Мой ветерок, моя любовь и плот,

мой старый плот, доверься мне,

рыбачье счастье на заре нас ждет,

скорей вперед, мой старый плот…

Лети к любимой ветерок, лети,

Скажи Марии – я опять в пути!

Один из переводов «Марша рыбаков»

из кинофильма «Капитаны песчаных карьеров»



Изготовление модели плота «Нонпарель»



Модель плота «Семь сестер»



Выстругать лодочку из коры совсем не трудно. Выдолбить стамеской или острым ножом. Банки для гребцов – из палочек-мешалочек для кофе. Три сухие веточки, кусочек тонкой ткани и несколько ниток – вот и вся модель полинезийской пироги!



«Летучая проа» – схема



Изготовление модели летучей проа.



Двойная пирога «Те папа тонгарева». Тоже очень интересный объект для моделирования. И какое название?! Ваше чадо будут уважать уже за одно то, что оно произнесет это название без запинки!



Модель судна мтепи



Схема устройства судна Древнего Крита



Технология изготовления модели критского судна



Экспонат одного из музеев Новой Зеландии. Ещё одна двухкорпусная пирога полинезийцев. На таких судах они путешествовали даже со свиньями на борту. Интересно было бы сделать и его мини-копию. И, возможно, как-нибудь в будущем читатели ВО смогут узнать, как собрать модель и этого экзотического судна!

Вот и наступил август – последний месяц лета. А там и глазом моргнуть не успеешь, как наступит сентябрь. И наши дети пойдут в школу, а там… Не пройдет и двух недель, как учителя с детишек 1–4 классов потребуют самоделки, да ещё из природного материала. Прямо-таки традицией это стало и… головной болью для многих родителей, как пап и мам, так и дедушек и бабушек.А поскольку у нас на ВО в числе читателей присутствуют и те и другие, то есть смысл рассказать о том, какие интересные самоделки они могут сделать вместе со своими детьми, чтобы развивать их руки и ум, что, безусловно, самое важное в деле воспитания.Начнем с принципов, которыми взрослым нужно руководствоваться, занимаясь с маленькими детьми.Прежде всего, самоделка должна быть интересной и познавательной, не очень сложной, чтобы мастерил её только лишь папа или дедушка, а внучек или сынок только бы и делал, что смотрел. Нет, такое не пойдет. Ну и, конечно, сформировать её надо быстро, потому что дети нетерпеливы. И должна она быть простой, потому что руки у малых деток растут не оттуда, откуда следовало бы.Наконец, самоделка должна быть такой, чтобы сделать её можно было в городской квартире, а мама бы после этого ругалась не очень сильно. То есть – самые доступные материалы, самые простые инструменты, самая простая технология и… самый впечатляющий результат, способный остаться в памяти ребенка надолго.А ещё таким вот незамысловатым образом укрепляется любовь детей к их родителям, потому что, сколько бы папа ни говорил, что он «зарабатывает много денег на семью» – это выше понимания детей младшего школьного возраста.С учетом всех этих требований самым доступным для работы с детьми материалом будет… сосновая кора. А объектами работы – различные экзотические суда, «пропитанные» ароматами моря, солнца, дальних стран и удивительных приключений.Но начать лучше всего с самоделки, использующей соцветия камыша-рогоза. Их многие срезают и ставят в вазы. Но потом камыш высыхает и начиняет линять коричневым пухом, и эти сухие букеты выбрасывают.Ну, а мы поступим иначе. Сделаем из них модель плота «Нонпарель» («Несравненный»).Прославился он тем, что ещё в 1867 году трое отважных американцев переплыли на нем Атлантический океан и добрались до Европы. И плот этот действительны не с чем было тогда сравнивать, потому что сделали они его из трех резиновых поплавков сигарообразной формы!Вот и мы сначала должны будем срезать три соцветия потолще и побольше и воткнуть в их концы три булавки, за которые их можно будет подвесить на солнышке на веревочку. А подвесив – их следует покрасить в серый цвет нитроэмалью, налив её в баночку и добавив в неё… зубной порошок или цемент, чтобы краска получилась густой. Красим и ждем, пока высохнет.А тем временем готовим материалы для плота по рисунку: опоры палубы из палочек-мешалочек для кофе, и из них же мы делаем и саму палубу. Палатка – самое простое – вырезается из бумаги и тоже красится в серый цвет, ну а паруса – также бумажные, но только светло-светло серые. Мачты и реи – палочки-шпажки для шашлычков!Реи и мачты связываются нитками и склеиваются суперклеем (работа для взрослого), а все остальные детали на три высохшие «сигары» наклеиваются клеем «Момент» (работа для ребенка).В итоге вы получаете красивую самоделку, а своему сыну или внуку сможете рассказать о плавании этого плота, найдя статью о нем, опять-таки, у нас на ВО.Сделана она в основном из сосновой коры, которую собирают в лесу возле сосен, поскольку старая кора (а) часто отслаивается. Набрали больших и толстых кусков, и можно их распиливать на бруски (работа для взрослого), из которых и делаются бревна, причем обтачивать их (б) можно трением об асфальт (работа для ребенка)!Промежуточный настил (г) делается из палочек для шашлычков. Палуба (д) – вырезается из чего-нибудь плетеного, например, старой циновки от солнца.Ну а дальше все делается по рисунку. Причем, если у вас нет фирменного модельного резака, то вы можете запросто сделать его из бритвенного лезвия (о). Ну и, конечно, надо будет рассказать о том, что плавал на этом плоту Уильям Уиллис, причем с котом и попугаем, а было ему тогда больше 60 лет!На нашем следующем рисунке вы видите ещё одну пирогу с палансиром – малайское летучее проа. Суденышко столь же простое, сколько и необычное.Во-первых, судно проа имело ассиметричный корпус. Для нас такой корпус, к тому же ещё и очень узкий, выгоден тем, что не надо под него искать толстую кору.Во-вторых, необычна она тем, что бревно-балансир во время плавания в воду не погружалось! Напротив, экипаж проа откренивал её так, чтобы это бревно… «летело над волнами». Скорость таких суденышек была настолько велика, что они под ветром обгоняли чайные клиперы! Именно благодаря проа полинезийцы освоили весь Тихий океан, по которому плавали куда хотели.Модель проа сделать проще простого: кора, шпажки для шашлыка, бумага для паруса, нитки и клей – вот и все. Ну а сам процесс работы показан на следующем рисунке…Обратите внимание на самодельную стамеску из старого пера для чернильной ручки (8). Работать с ней очень удобно, а сделать легко. Хотя можно убрать кору из внутренней части корпуса и при помощи электровыжигателя (4).Вот только в городской квартире этим лучше не заниматься (балкон подойдет), а ещё следует поставить рядом вентилятор и ни в коем случае образующимся дымом не дышать. Так что лучше уж долбить корпус стамеской!Модель судна мтепи из Южной Африки (см. рис.) сделать несложно, причем главное в нем не корпус, а парус, который делается наборным из соломинок или тростинок! Он очень красив и декоративен, однако над ним придется потрудиться. Соломинки (тростинки) нужно будет собрать и подобрать по размеру, а затем в средней части паруса нанизать на нитку с помощью тонкой иголки (5). Красить парус не нужно. Его натуральный цвет тем и хорош, что он… естественный.Корпус можно сделать из плотной бумаги, раскрасив черными и красными полосами снаружи и в коричный цвет изнутри. Внутри корпуса вставляются распорки из палочек-мешалочек (на рисунке места их сквозного крепления показаны прямоугольниками), и так же из них делается киль и носовая и кормовая оконечности, и руль.На дно корпуса можно налить немного расплавленного сплава Вуда в качестве балласта. И тогда ваше мтепи будет ещё и плавать. Хижина (основа её делается из бумаги) и бортовые решетки – все это склеивается из тростинок.В том случае, если ребенок у вас возрастом постарше и уже что-то делал вместе с вами, можно предложить более сложную самоделку из коры – критское судно, на котором древние критяне плавали во времена царя Миноса!Материалы, опять же, самые доступные: кусок толстой сосновой коры, тонкие тростинки и отожженная стальная проволока, палочки-мешалочки для кофе, бумага и картон, а для изготовления якоря – стиральная резинка и несколько зубочисток.Работа над моделью сложности не вызывает, но потребует некоторого умения и терпения.Корпус делается из двух половин: собственно корпус и его носовая оконечность. Внутрь вставляются распорки из шпажек для шашлычков, носовой и кормовой помосты.Приклеиваются банки для гребцов. Вдоль всего корпуса на торчащие из него стойки опор весел (7) наклеиваются тростинки, в которые для прочности можно вставить отожженную стальную проволоку.Весла – те же тростинки, расщепленные на конце, а в эти расщепы вставляются лопасти весел. В них тоже можно для прочности продеть стальные проволочки, смазанные суперклеем. «Рога» – все та же проволока, но… обмотанная туалетной бумагой, пропитанной суперклеем.Когда клей высохнет, их нужно будет покрасить в черный или красный цвет. Сам корпус тоже красится в черный цвет, а вот «глаза» на носу – пусть будут белыми.Модель получается просто изумительно красивой, но детям в школе давать её в руки нельзя – сломают! Так что это модель-самоделка сугубо для домашнего пользования!Причем даже в этом случае её необходимо будет укрепить на красивую подставку. Тогда она ещё и интерьер вашей квартиры украсит. Будете смотреть на нее и вспоминать о лете, а кто-то, возможно, и о своем путешествии на Крит!