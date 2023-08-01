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Американская пресса: Байден провёл в отпусках около 40 процентов времени своего президентства

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Американская пресса: Байден провёл в отпусках около 40 процентов времени своего президентства

Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на высшей государственной должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40 процентов его президентского срока.


Как сообщает американский портал Breitbart со ссылкой на данные Республиканского национального комитета, это уже не первое свидетельство "трудолюбия" главы Белого дома, который находился в отпуске, в частности, в то время, когда в Афганистане приходили к власти талибы. В целом старейший из всех американских президентов провел в отпусках большее количество времени, чем все президенты США последних лет.

Сообщается, что Байден также будет находиться в отпуске во время слушания в суде показаний бывшего делового партнера его сына Хантера. Президент США будет отсутствовать в Вашингтоне на протяжении ближайших десяти дней.

В августе прошлого года сообщалось, что президент США провел в отпуске рекордное количество времени: 150 дней Байден провел в своем доме в штате Делавэр.

Американское издание подчеркивает, что предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп за весь свой президентский срок провел вне Белого дома 132 дня. Экс-президент США Барак Обама провел в отпуске всего 38 дней своего президентства. Бывший американский президент Джордж Буш-младший за все время своего президентства провел 100 дней на своем ранчо в Техасе.

В 2022 году старейший из действующих президентов за всю историю США попал в заголовки газет, упав с велосипеда на глазах у представителей прессы, которые запечатлели и распространили кадры этого "исторического момента".
Использованы фотографии:
The White House
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:29
    -1
    ***

    — Кто, по-вашему, этот маломощный старик?

    — Не говорите, вы не можете этого знать.

    — Это - гигант мысли, дедушка американской демократии...

    ***
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 11:29
    +1
    Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на высшей государственной должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40 процентов его президентского срока.

    Когда Байдену скажут об этом, то он очень удивится yes
    1. Funelick
      Funelick Сегодня, 11:47
      0
      Ему хотели сказать, но он был в отпуске.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    0
    Какой мощный старик ,он хоть отдаёт отчёт когда он в отпуске ,а когда Президент?
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:30
    +1
    Дык силы надо беречь , ведь дедушка еще на срок собрался . Поэтому и отдыхает так много .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    0
    Байден за время нахождения на высшей государственной должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40 процентов его президентского срока.
    У нас в свое время был такой, который постоянно "работал с документами", но не от старости, а вредных привычек. Пожелаем Сша, чтобы они с головой окунулись в российские 90-е.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:51
    0
    Зато там сынок Байдена очень старается ,не покладая рук и ног пашет,на ниве махинаций .
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:57
    0
    И это не считая дней по бюллетеням. Таки кто там рулит или выруливает? Походу, лавируют.....