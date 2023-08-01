Американская пресса: Байден провёл в отпусках около 40 процентов времени своего президентства

Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на высшей государственной должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40 процентов его президентского срока.
Как сообщает американский портал Breitbart со ссылкой на данные Республиканского национального комитета, это уже не первое свидетельство "трудолюбия" главы Белого дома, который находился в отпуске, в частности, в то время, когда в Афганистане приходили к власти талибы. В целом старейший из всех американских президентов провел в отпусках большее количество времени, чем все президенты США последних лет.
Сообщается, что Байден также будет находиться в отпуске во время слушания в суде показаний бывшего делового партнера его сына Хантера. Президент США будет отсутствовать в Вашингтоне на протяжении ближайших десяти дней.
В августе прошлого года сообщалось, что президент США провел в отпуске рекордное количество времени: 150 дней Байден провел в своем доме в штате Делавэр.
Американское издание подчеркивает, что предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп за весь свой президентский срок провел вне Белого дома 132 дня. Экс-президент США Барак Обама провел в отпуске всего 38 дней своего президентства. Бывший американский президент Джордж Буш-младший за все время своего президентства провел 100 дней на своем ранчо в Техасе.
В 2022 году старейший из действующих президентов за всю историю США попал в заголовки газет, упав с велосипеда на глазах у представителей прессы, которые запечатлели и распространили кадры этого "исторического момента".