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Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

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Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

Очередным провалом и потерями завершился уже n-й по счету штурм российских позиций на Ореховском участке Запорожского фронта украинскими военнослужащими.


Бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ отразили атаку штурмовых групп ВСУ, в результате чего противник понес серьезные потери. Кроме того, часть украинских военных удалось взять в плен, о чем пишет ТГ-канал «Zачистка», публикуя соответствующее видео.

Стоит отметить, что в последнее время появляется все больше доказательств добровольной сдачи военнослужащих ВСУ в плен. Впрочем, этому есть логичное объяснение.

На фоне колоссальных потерь в ходе так называемого контрнаступления, украинское командование усиливает мобилизационные мероприятия, бросая в бой неподготовленных, а порой и частично непригодных для несения службы молодых (и не очень) мужчин.

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты допроса военнопленных, недавно опубликованные Минобороны РФ. Так, украинские военные жалуются, что их отправили на фронт силой, без надлежащей подготовки и даже медосвидетельствования.

Кроме того, вооружают «новобранцев» только автоматом и гранатометом. Ни о какой специальной технике речи не идет.

Морально-волевой дух бойцов ВСУ на передовой слабый. Во многих подразделениях офицеры осуществляют руководство из тыла.

В итоге, оба допрашиваемых военнопленных сдались в первом же бою. С их слов, они просто сидели и ждали, когда придут русские.


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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:32
    0
    Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке

    ***
    — Досталось свидомым на орехи ...
    ***
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:48
      +2
      Ещё как досталось. Эти двое соскочили. А остальные в пакетах домой поедут. am Если повезёт.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:01
        0
        FPV-дроны в действии.Видео по ссылке ниже.
        На опубликованных кадрах хорошо видно, как российский FPV-дрон влетает в башню бронированной машины. После этого происходит мощный взрыв. По всей вероятности, сразу попадания FPV-дрона в танке произошла детонация боекомплекта. Шансов выжить у экипажа боевой машины не было никаких.
        Отметим, что FPV-дроны, наряду с артиллерией, управляемыми ракетами вертолетов Ка-52 и барражирующих боеприпасов «Ланцет» являются одним из основных средств поражение бронетехники ВСУ. На их счету уже несколько десятков единиц уничтоженных танков и боевых машин пехоты.

        https://topcor.ru/37803-unichtozhenie-polskogo-tanka-t-72m1-vsu-snjali-na-video.html
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 11:33
    +3
    Так, украинские военные жалуются, что их отправили на фронт силой, без надлежащей подготовки и даже медосвидетельствования.

    НГШ России не даром приезжал на передовую. Очевидно, что назревает необходимость корректировки Планов.
    Затягивание некоторых оперативных действий может впоследствии сыграть с нами такой-же сценарий, как сейчас наша оборона с ВСУ.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:42
    +2
    С их слов, они просто сидели и ждали, когда придут русские.


    Это с их слов! Я так и поверил в их слова!
    А когда обменяют, они снова пойдут воевать против москалей! Нельзя верить укрофашистам ни одному слову!
    А наше МО все воспринимает за чистую монету. Они же сами сдались в плен... Ох какие они белые и пушистые!
    Тьфу....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:03
      0
      В первом видео на мой взгляд точно брешет
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +1
    Вопрос
    n-й
    это означает "пятый", N-й или еще, что-то подразумевается?
    Во многих подразделениях офицеры осуществляют руководство из тыла
    О том, что многих офицеров украинские в/сл не видят в окопах говорится не в первый раз. В связи с нехваткой командного состава взвод-рота наверное берегут себя, как достояние страны и предпочитают находиться не на первой линии. Значит командуют сержанты.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:50
    +2
    Забавно как соседствуют в наших СМИ между собой новости, одна про "упорные бои" и другие с "морально-волевой дух бойцов ВСУ на передовой слабый". Это из за конкретного идиотизма редактора конкретного ресурса или общий подход?
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:54
    +4
    Недавно смотрел видос с воякой ВСУ, который готовился в Германии и после подготовки выкрикивал в камеру воинственные кличи , мол "держитесь кац@пы, мы идем" , так вот он тоже все рассказывал, что он мобилизованный повар , кинутый на "передок" без БК до того времени, пока ему видосы с ним не показали.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:08
      0
      Вояке и невдомек, что его "воинственный клич" не просто так на камеру снимают - это залог того что он не сдастся, либо потом как миленький будет сотрудничать с сбу, чтобы его видео не слили ФСБ
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:13
    +1
    Нам нужен хотя бы один локальный успех, например в районе Купянска, и украинец начнет сваливать. Сейчас их гонят в бой, но потенциал с каждым днем падает. Мы тоже до осени прошлого года упорно шли вперед, пока не исчерпали потенциал и не растеряли огромное количество опытных бойцов, в том числе и воевавших в республиках с 2014 года. Сейчас враг повторяет наши ошибки.
  8. Алекс_6
    Алекс_6 Сегодня, 12:17
    -2
    у вас почитать, дык и украинских следов уж не должно быть!?... а кто же отбивает, хоть и малыми шагами, земли на юге страны?! по вашему бредованию у украинских солдат нет мотивации, сиречь, защита своего дома и родных- не мотивация!? вот у расейна бичов, дык там мотивация уууу!!! карлика надо защищать, ему на маразме некуды нищебродную галовенку притулить.