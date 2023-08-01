Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

Очередным провалом и потерями завершился уже n-й по счету штурм российских позиций на Ореховском участке Запорожского фронта украинскими военнослужащими.
Бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ отразили атаку штурмовых групп ВСУ, в результате чего противник понес серьезные потери. Кроме того, часть украинских военных удалось взять в плен, о чем пишет ТГ-канал «Zачистка», публикуя соответствующее видео.
Стоит отметить, что в последнее время появляется все больше доказательств добровольной сдачи военнослужащих ВСУ в плен. Впрочем, этому есть логичное объяснение.
На фоне колоссальных потерь в ходе так называемого контрнаступления, украинское командование усиливает мобилизационные мероприятия, бросая в бой неподготовленных, а порой и частично непригодных для несения службы молодых (и не очень) мужчин.
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты допроса военнопленных, недавно опубликованные Минобороны РФ. Так, украинские военные жалуются, что их отправили на фронт силой, без надлежащей подготовки и даже медосвидетельствования.
Кроме того, вооружают «новобранцев» только автоматом и гранатометом. Ни о какой специальной технике речи не идет.
Морально-волевой дух бойцов ВСУ на передовой слабый. Во многих подразделениях офицеры осуществляют руководство из тыла.
В итоге, оба допрашиваемых военнопленных сдались в первом же бою. С их слов, они просто сидели и ждали, когда придут русские.