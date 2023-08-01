Военное обозрение
Войти Регистрация

«Наш народ сам себя погубит»: украинские пользователи соцсетей поддержали пост блогера, заявившего, что «Украина заслужила войну»

25
«Наш народ сам себя погубит»: украинские пользователи соцсетей поддержали пост блогера, заявившего, что «Украина заслужила войну»

Пост общественного деятеля Алексея Толкачева о том, что «Украина заслужила эту войну», неожиданно встретил весьма сочувственное отношение многих украинских пользователей социальных сетей. Толкачев, напомним, заявил в своей публикации, что текущая ситуация стала закономерным результатом тридцатилетней истории постсоветской Украины.


Как написал блогер, украинцы отличаются эгоизмом, хитростью и наплевательством на всех, кроме себя, а на протяжении последних тридцати лет на Украине процветали воровство и моральная деградация.

Толкачев напомнил, что в 1991 году Украина обладала внушительным ВВП, большими экономическими возможностями, но все это было разворовано и разрушено. Главной причиной такого положения дел общественный деятель счел утверждение эгоизма и хитрости в качестве «морального кредо» современных украинцев.

Публикация Толкачева набрала 9,1 тысяч лайков и 2,7 тысячи комментариев. Что интересно, многие украинские пользователи поддержали такую пессимистичную позицию Толкачева.

Наш народ сам себя погубит

- написала одна пользовательница.

Другой комментатор подчеркнул, что он полностью поддерживает Толкачева в этом высказывании и отметил, что изменить ментальность украинцев уже не получится. Единственное, на кого можно надеяться, написал мужчина, так это на подрастающее поколение. Правда, он забыл добавить, что демография на Украине находится в катастрофическом состоянии, а миллионы подрастающих украинцев уехали со своими матерями в Европу и вырастут уже новыми голландцами, немцами или поляками.

Впрочем, были и те, кто раскритиковал блогера. Они писали, что ни один народ не заслужил боевых действий, и такие посты являются лишь оправданием действий России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:35
    +4
    [quote]счел утверждение эгоизма и хитрости в качестве «морального кредо»

    изменить ментальность украинцев уже не получится

    Этим сказано все!
    Какие они были хитропопые, такими и останутся, если не погибнут!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:41
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67
      изменить ментальность украинцев уже не получится

      Да, уж winked тяжело придется кадровым аппаратам России при назначении на госдолжности хлопцИв с этих территорий.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 12:03
        +5
        А не надо повторять советские ошибки с назначением местных кадров. Как умеют бандеровцы маскироваться, уже известно. Чёрного кобеля не отмоешь добела.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 12:05
      +4
      Как говорится, бойтесь своих желаний ибо они могут исполнится. Украина жила жаждой войны с Россией, Украина эту войну получила.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +4
    текущая ситуация стала закономерным результатом тридцатилетней истории постсоветской Украины
    Правильная трактовка событий после анализа 30 летнего существования "независимой" Украины. Поэтому и реакция многих пользователей на нее однозначна. А вот в этом случае слишком оптимистична
    Единственное, на кого можно надеяться, написал мужчина, так это на подрастающее поколение.
    Подрастающее поколение воспитано в духе преклонения перед Бандерой и ненависти к русским поэтому ждать чего-то хорошего, а тем более возрождения Украины от этого поколения не стоит.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:45
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Подрастающее поколение воспитано в духе преклонения перед Бандерой и ненависти к русским поэтому ждать чего-то хорошего от этого поколения не стоит.

      hi
      Впоследствии, добрая русская душа опять пропустит вперед себя на все ключевые посты и должности этих личностей с
      утверждением эгоизма и хитрости в качестве «морального кредо» современных украинцев.
  3. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 11:38
    +4
    Молодец Толкачев, все поставил на место и показал кто есть кто. Экономика Украины в 1991 году была сопоставима с экономикой Франции и превосходила Германию. И за 30 лет все просра.ли.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:38
      +1
      Экономика ФРГ всегда была больше экономики Франции, даже до объединения Германии.
  4. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 11:39
    +5
    Так вроде факт очевидный для нормальных людей. Даже первый их президент Кравчук, в интервью признал, что все самые лучшие экономические показатели были достингнуты на российском газе, цена которого для них была просто "халявной" по меркам контрактов с остальными. Даже Батька Лука возмущался, по этому поводу, что белорусам цена выше, чем хохлам. Так нет, "не хочу быть дворянкой, хочу быть царицею морскою", ну вот вам и корыто по вашему рылу кочерыжному.
  5. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 11:44
    +5
    Хитровыгибанность менталитета сего народца заложена в самой географии местности и от этого никуда не деться. Они всегда метались в треугольнике между Турцией, Польшей и Россией кому бы повыгодней продаться. Хмельницкий сначала к полякам хотел примазаться и стать вельможным паном, затем крымскому хану присягал и только когда и там и там его по мордасам постучали к России развернулся и к вере православной. Так что ничего нового. Все как встарь и как всегда. Это нам не надо заблуждаться насчет того, что все люди одинаковы, что любой народ обладает единым менталитетом. Нет. Все не так.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 11:46
    +6
    Когда я вижу свинорылые бандеровские рожи в "Рулетке" или на стримах, обливающие Россию дерьмом и желающих нам смерти, я не желаю прекращения огня в Незалежной.
    Они это заслужили!
    ​​
    Скверну нужно выжигать огнём.
    Безжалостно. am
  7. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:47
    +1
    можно надеяться, н
    так это на подрастающее поколение.

    На этих бандерюген, которых все эти 30 лет воспитывали в вражде к русским, которые заражены ненавистью к России?!
    Да, да, этот мужчина, который так написал, живёт в другой реальности...
  8. Funelick
    Funelick Сегодня, 11:49
    -4
    А где пруф? «блогер написал/блогеера поддержали». На заборе много, что писали.
    1. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 11:55
      0
      Зачем тебе пруфы,почитай лучше советские анекдоты про хо хлов...
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    +1
    Вообщем Толкачев ничего не открыл .
    Николай Гоголь ,достаточно четко описал глубинную мечту народа ,в Вечерах на хуторе близ Диканьки. За 190 лет ничего не изменилось ,американцы просто увидели и смогли развить ,самые низменные чувства у народа.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:51
    +4
    ни один народ не заслужил боевых действий

    Да? А кто скакал типа "москаляку на гиляку"? И так далее? Вот если бы мы устраивали танцы дескать "украинецяку на гиляку" - вам бы понравилось? Вот и нам - нет.. Я уж молчу про всё остальное..

    Началась цэгабонская классика - "а нас-то за шо"? Да есть, ой как есть за шо! Вы долго и упорно заслуживали всё, что сейчас происходит. А мы - долго и упорно терпели ваши дикие выходки. Но вот - терпелка закончилась - чего ж тогда ноете?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:52
    +3
    Впрочем, были и те, кто раскритиковал блогера. Они писали, что ни один народ не заслужил боевых действий, и такие посты являются лишь оправданием действий России.
    . Строить свое общество, государство, на таком принципе, как ненависть к соседу, да и к своим соотечественники, который не согласны с такими принципами... это только беду на себя накликать.
    Вот оно и прилетело.
  12. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 11:53
    +1
    Шевченко об этом ещё в позапрошлом веке писал,гены трудно поменять ..
    Доборолась Украина
    До самого края.
    Хуже ляха свои дети
    Её распинают.
  13. Andobor
    Andobor Сегодня, 12:00
    0
    Подловили каклов на возможности наступления и уничтожаем все что может там воевать.
  14. -sa-
    -sa- Сегодня, 12:04
    +3
    Украина не просто заслужила войну,а долго и упорно этого дибивалась.еще с 90х плодили у себя бандеровщину и русофобию,помогали грузии в 2008г,легли под англосаксов,пытались затащить нато в крым,на майдане кричали оскорбления в адрес россии и её народа,призывы к расправам над москалями,оскорбляли русский язык,устроили геноцид жителей лднр,депутаты верховной рады призывали выжигать россиян ядерным оружием,обстреливать крылатыми ракетами атомные эл.станции в городах рф,пытались стравить белоруссию и россию,заявляли что будут маршировать по крассной площади,завоюют ростовскую обл и краснодарский край.всех гадостей,что было сделано россии и не перечислить!зеленский кричал мол ,,я всё сделаю что бы был мир,, а сам только и занимался что гадил как мог на россию и выпрашивал по миру санкции,добился вместе с сша остановки важного для рф сп2,после чего через несколько дней и началось сво.так если ты хочешь с кем то помириться(как заявлял зеленский) то ты не плюёшь же ему в лицо изо дня в день и не настраиваешь окружающих против него!не гадишь ему!как это делалось украиной в отношении россии.
  15. -sa-
    -sa- Сегодня, 12:07
    0
    текст коментария слишком короткий
  16. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:20
    0
    Все зло в их державной мойве! Это искореженный, уродливый язык. Именно это дегенеративное наречие затуманивает мозги. Вот можно ли на мойве сказать что-нибудь величественное, торжественное или научное? Нет. Потому что это исключительно деревенское наречие. Не в деревнях величия, торжественности и науки. На этом языке только анекдоты можно рассказывать.
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:26
    0
    Совершенно верное утверждение, губит именно потому что с веселым и бодрым хрюканьем слопал нацистскую лапшу и продолжает лопать. Те самые пленные Мыколы, которым же легче было 8 лет слушать новости про восточных сепаров и попасть "под насильственную мобилизацию" чем дать себе труд прочесть открытую историческую правду про нацистские корни своего фейкового нароста под названием украина. Возьмите Усика, чемпиона мира, талантливого боксера, человека не лишенного информационных возможностей,но и он предпочел сожрать нацистскую д.р.я.нь.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    +1
    А нас за шо? - не катит. Почитайте свои современные учебники истории.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:46
      0
      Если брать учебники то похожее содержание во всех бывших республиках, за искл м.б.Белоруссии, и тор благодаря Лукашенко, а так и там своих обиженных Россией "смагров/литвинов" навалом