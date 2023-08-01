«Наш народ сам себя погубит»: украинские пользователи соцсетей поддержали пост блогера, заявившего, что «Украина заслужила войну»

Пост общественного деятеля Алексея Толкачева о том, что «Украина заслужила эту войну», неожиданно встретил весьма сочувственное отношение многих украинских пользователей социальных сетей. Толкачев, напомним, заявил в своей публикации, что текущая ситуация стала закономерным результатом тридцатилетней истории постсоветской Украины.
Как написал блогер, украинцы отличаются эгоизмом, хитростью и наплевательством на всех, кроме себя, а на протяжении последних тридцати лет на Украине процветали воровство и моральная деградация.
Толкачев напомнил, что в 1991 году Украина обладала внушительным ВВП, большими экономическими возможностями, но все это было разворовано и разрушено. Главной причиной такого положения дел общественный деятель счел утверждение эгоизма и хитрости в качестве «морального кредо» современных украинцев.
Публикация Толкачева набрала 9,1 тысяч лайков и 2,7 тысячи комментариев. Что интересно, многие украинские пользователи поддержали такую пессимистичную позицию Толкачева.
Наш народ сам себя погубит
- написала одна пользовательница.
Другой комментатор подчеркнул, что он полностью поддерживает Толкачева в этом высказывании и отметил, что изменить ментальность украинцев уже не получится. Единственное, на кого можно надеяться, написал мужчина, так это на подрастающее поколение. Правда, он забыл добавить, что демография на Украине находится в катастрофическом состоянии, а миллионы подрастающих украинцев уехали со своими матерями в Европу и вырастут уже новыми голландцами, немцами или поляками.
Впрочем, были и те, кто раскритиковал блогера. Они писали, что ни один народ не заслужил боевых действий, и такие посты являются лишь оправданием действий России.