Из Нигера началась эвакуация французских граждан

После военного переворота, произошедшего в Нигере на прошлой неделе, ситуация в стране и вокруг нее продолжает осложняться. Особое опасение вызовет возможное вмешательство Франции в дела своей бывшей колонии.Как сообщает представитель МИД Франции, сегодня начата эвакуация французских граждан с территории Нигера. Сообщается также, что Париж готовит эвакуацию из этой африканской страны и граждан других европейских государств.Подобное решение Парижа, вероятно, связано с недавними антифранцузскими выступлениями в столице Нигера Ниамее, когда французское посольство забросали камнями. А возможно, что это связано с тем, что французские власти планируют военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Ранее в Париже заявили, что будут жестко реагировать в случае угрозы своим гражданам и интересам.Напомним, что 26 июля военные захватили власть в стране, отстранив президента Мохамеда Базума. В Париже призвали вернуть его к власти. Новые власти же объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, которая заняла сторону свергнутого президента и предупредили, что внешнее вмешательство в нигерийские дела приведет к кровопролитие. Нигер в этом плане поддержали власти Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи, заявив, что военное вторжение в Нигер они расценят, как объявление войны своим странам.