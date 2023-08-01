Военное обозрение
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Из Нигера началась эвакуация французских граждан

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Из Нигера началась эвакуация французских граждан

После военного переворота, произошедшего в Нигере на прошлой неделе, ситуация в стране и вокруг нее продолжает осложняться. Особое опасение вызовет возможное вмешательство Франции в дела своей бывшей колонии.


Как сообщает представитель МИД Франции, сегодня начата эвакуация французских граждан с территории Нигера. Сообщается также, что Париж готовит эвакуацию из этой африканской страны и граждан других европейских государств.

Подобное решение Парижа, вероятно, связано с недавними антифранцузскими выступлениями в столице Нигера Ниамее, когда французское посольство забросали камнями. А возможно, что это связано с тем, что французские власти планируют военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Ранее в Париже заявили, что будут жестко реагировать в случае угрозы своим гражданам и интересам.

Напомним, что 26 июля военные захватили власть в стране, отстранив президента Мохамеда Базума. В Париже призвали вернуть его к власти. Новые власти же объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, которая заняла сторону свергнутого президента и предупредили, что внешнее вмешательство в нигерийские дела приведет к кровопролитие. Нигер в этом плане поддержали власти Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи, заявив, что военное вторжение в Нигер они расценят, как объявление войны своим странам.
Использованы фотографии:
geo-1.ru
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11 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:49
    +1
    Побежали лягушки.
    Скатертью дорога.
    ЧВК Вагнер: добро пожаловать.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:52
      +4
      Как удачно все в Нигере произошло. Похоже, что проект газопровода «Трансахара» из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир так и не будет реализован. Через него Европа планировала получать 30 млрд кубометров нигерийского газа




      Пламя африканского протеста разгорается все сильнее: президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре запретил экспорт урана во Францию и США


      Вот такое "принуждение Запада к миру". Ставки высоки. Альянс сложился.
      Французам не позавидуешь. Нежданчик посетил. Но то такое - тише будут. bully
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:55
      +2
      Париж готовит эвакуацию из этой африканской страны и граждан других

      Так это даже очень хорошо
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:01
        0
        Цитата: Теренин
        Так это даже очень хорошо

        Особенно если своих военных заодно эвакуируют.
    3. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:56
      -1
      Враг моего врага не обязательно мой друг, тем более в политике не должно быть друзей.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:53
    0
    Не потянет современная Франция военную операцию где реально пострелять придётся. Вон недавний Мали прекрасно показал. Вот если за них американцы впрягутся, другое дело.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:08
      +1
      Однозначно так не скажешь. У Франции есть иностранный легион, могут устроить заварушку а-ля Украина. Хотя я был бы рад чтобы Франция как можно глубже увязла в этой африканской каше, глядишь нам поменьше проблем.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:59
    +1
    Граждане есть, а интересов нет. Граждан - забирайте.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:08
    0
    Вот это добрая весть! Давно было пора их оттуда выгнать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    0
    сегодня начата эвакуация французских граждан с территории Нигера
    Заботу о своих гражданах конечно необходимо проявлять в любом случае, но этот говорит о том, что французов там прижали основательно. И это хорошо. При этом Франция заявила, что не готовит вторжения в Нигер и нанесения ударов по его территории. А, что будет на самом деле увидим в ближайшее время.
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:40
    0
    Хм, будут бомбить... """