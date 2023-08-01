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Депутат Слуцкий: Беспилотные аппараты запускает действующая на нашей территории агентурная сеть

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Депутат Слуцкий: Беспилотные аппараты запускает действующая на нашей территории агентурная сеть

Попытки украинских формирований атаковать гражданские цели на территории России свидетельствуют о «патологической ярости» киевского режима. Об этом заявил лидер фракции Либерально-демократической партии России в Государственной думе Российской Федерации Леонид Слуцкий.


Как отметил депутат, такие действия киевских властей подтверждают провал контрнаступления ВСУ. В отместку ВСУ пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру в России, задействовав своих агентов на нашей территории.

Очевидно, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на нашей территории. Органам правопорядка необходимо усилить контроль

- подчеркнул депутат Слуцкий.

Лидер ЛДПР посоветовал гражданам России быть более собранными и внимательными, сообщать о всех подозрительных событиях и лицах в компетентные органы. Слуцкий назвал безопасность страны общей задачей всех ее граждан.

Политик выразил уверенность, что Министерство обороны РФ даст незамедлительный ответ на подобные диверсии украинской стороны.

Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда

- заявил Слуцкий.

В то же время стоит отметить, что противник продолжает нанесение ударов по российской территории вне зависимости от успехов массированных ракетных атак ВС РФ против военной инфраструктуры ВСУ на территории самой Украины. Поэтому следует задуматься над тем, как сделать ответные действия максимально болезненными для киевского режима.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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40 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:55
    -5
    тоталитарный режим НЕ наш вариант
    выход только наступление по всем фронтам - терпим и ждём
    когда украина ужмется до 6-ти западных областей - тогда будет уже проще вычислять западенцев
    1. spech
      spech Сегодня, 12:01
      -1
      Вот понимаю в сщп- кто больше денег набрал тот и президент (с способностью- я за слова предыдущего не отвечаю).
      ПС за него даже покойники голосовали
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 12:24
        -1
        Слуцкий до такого вывода дошёл сам,или куча советников подсказали?Тогда может быть кто нибудь подскажет путину,шойге,герасимову что пора изменить формат боевых действий -что пора объявить обычную войну,а не некое абстрактное "сво "!
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 12:29
          0
          при объявление войны - придется наносить удары и по украинским городам
          такой цели - НЕТ
        2. Сергей_Белый
          Сергей_Белый Сегодня, 12:32
          0
          Тогдам придется всю промышленность перестраивать (а это у нас никто не умеет) и контроль за тратами на проведение будет иным (могут и расстрелять, если что найдут)
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:04
      -1
      А они всё наглеют от безнаказанности.
      Нужно отметить, что украинские «креативные» пропагандисты и заказчики их «творчества» не сидят на месте ровно. Они уже проанансировали массированный террористический удар БПЛА по территории РФ, намеченный на 24 августа – день «независимости» Украины.В ролике показано, как при помощи множества беспилотников-камикадзе атакуется большое количество городов России в разных регионах, в том числе российская столица – Москва. Кадры заканчиваются видом горящего Кремля, забрызганного кровью.

      https://topcor.ru/37804-ukrainskaja-propaganda-anonsiruet-massirovannyj-terroristicheskij-udar-bpla-po-rossii-24-avgusta.html
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:56
    +2
    Поэтому следует задуматься над тем, как сделать ответные действия максимально болезненными для киевского режима.

    А чего тут задумываться? По моему мнению, на войне все способы хороши, которые дают перевес!
    В 1941 особо не задумывались, а сразу начали бомбить Берлин, пусть и с незначительным успехом! Сейчас то не 1941 год, возможностей больше, только одного не хватает! А чего не хватает, нам никогда не расскажут! am
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:07
      +4
      украину можно хоть с землей сравнять, оружие, деньги и наемники из-за границы поступают. Так что просто все подряд бомбить смысла нет.
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 12:18
        +2
        Есть и еще какой. Где безопаснее нашим войнам на руинах городов, превращенных в пыль, или в городах с многоэтажками, где из любого окна выстрелить могут?..
        Зачем ложить жизни наших парней, беря деревушку, когда одним авианалётом можно разбрать все дома деревушки на малекулы? Один фиг все дома сианут непригодными к проживанию после штурма.
        Как написали в статье сегодня. Если умрет президент зе, то управление страной перейдет к раде. А если на малекулы разбомбят центр вместе с зе и радой, то никуда власть не перейдет!
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:59
    +1
    Видимо годы войны в Йемене, где нищие пацаны в шлёпках и пиджаках, запускают дроны по монаршим арабам, прошли мимо него.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:00
    +3
    Несмотря на то, что подобная атака на столицу не первая, официальных разъяснений, предположений о месте, откуда БЛА стартовали и маршрутах полёта НЕТ. Не знаю, может быть по военной и политической науках, это и
    правильно, но сейчас, информативно, другое время и состояние общества.
    Народ ждёт информацию, хоть что-то, внятное.
    Слуцкий, конечно, это мощно. Он, видать, точно всё, по теме, знает.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:20
      +2
      Народ ждёт информацию, хоть что-то, внятное.

      Если Слуцкий прав, любая информация повредит поиску диверсантов.
      Так что перетопчетесь. Не народ а хайпожоры ждет информацию Лично мне нужна информация что диверсионная сеть уничтожена.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:25
        0
        поиском диверсантов у нас занимается контрразведка ФСБ
        а ФСБ у нас ни когда ни перед кем кроме президента не отчитывается
        Вы правы, что любая обнародованная информация только повредит
    2. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 12:23
      0
      Так сказали же. Стучите на всех, кто вам подозрительным кажется. А министерство правды всё структурирует и занесёт в базу данных. На каждого будет компромат. На одного настучали, а другой сам стучал. Вот два человека под козырьком всёконтролирующего ока.
      При этом, если точно известна информация о диверсантах или террористах каждый гражданин обязан эту информацию сообщить правоохранительным органам РФ.
      Но если просто догадки и негативное отношение, то это уже ближе км1937игоду, чем к 2023, на мой взгляд!
    3. Галеон
      Галеон Сегодня, 12:34
      0
      Фишка в том, что эти дроны летят не по жпс. Возможно, канал управления использует 4g. Поэтому ты его еще попробуй пойми и определи. Наличие высоток сводит на нет радиолокационный канал обнаружения. Конечно, ближайшие подмосковные направления к Москва -Сити это Рублевское и Новорижское, но надо быть совсем конченым, чтобы делать маршрут прямолинейным. 2-3 поворота всяко надо закладывать в карту маршрута. Короче говоря, очень интересная задача для спецов. Кто ее разгадает, реально профи и достоин будет серьезной награды. Уверен, что это все разработка лучших умов, мыслящих на английском языке. Очень много затруднений и тонкостей. Хорошо, что пока обходится все разбитыми стеклами, как у хулиганов. Дроны приходится запускать по темноте, чтобы не выдать место старта, но знаковые обьекты ночью пустуют, и это хорошо. Урон больше моральный, стекла заменят.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 12:38
        0
        Так если по 4g, то значит надо отследить абонента, который переключался со станции на станцию с большой скоростью, а потом навсегда пропал. По идее для спецслужб отследить такого не очень сложно
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:03
    -2
    Бомбить это хорошо, ТЯО тоже неплохо, но давайте господа политики наберемся смелости и хотя бы введем смертную казнь за диверсии, зачистим пятую колонну ПРЕВЕНТИВНО (а это либеральная шушера, это бывш ячейки навального, значительная часть т.н. нациков-родноверов, это заробитчане хохляцкие и часть азиатских), вывезем в мешке на родину хотя бы несколько т.н. либеральных ЛОМов, и хотя бы попробуем изолировать поле боя мощным, но конвенциональным оружием.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:04
      +1
      А какой критерий "пятой колонны"?
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 12:09
        +1
        А какой критерий "пятой колонны"?
        Примерно того же порядка что и у саботажа, вредительства, враждебной пропаганды и у "иди тского вопроса".
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:13
        0
        Большинство сами засветились: либеральные ломы, ячейки навального, часть нациков-родноверов, заробитчане хохляцкие и часть азиатских. Некоторых просто достаточно послушать. Недавно арестовали Кагарлицкого, считаю правильно, проблема в том, что таких кагарлицких у нас вагон, причем открытый. С некоторыми побеседовать можно, некоторых выслать, по некоторым камера плачет. Это серьезная тема на которую власть плюет даже сейчас, спустя год. Даже на левом фланге масса идиотов - на месте органов я бы с Комоловым, Семиным, Колпакиди побеседовал настойчиво. С рядом спикеров радио бизнес фм поговорить/предупредить стоит. С Бовтом, например.
      3. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 12:30
        +1
        Да просто и элементарно.
        Пример, увидел ты, что чиновник после изменения должности машину сменил на более высокий класс и кафе в центре города поставил. Написал в соцсетях о своих подозрениях и вот ты уже "пятая колонна".
        Засомневался, что генерал, который не нашёл 1,5 млн. комплектов обмундирования, имеет компетенции занимать свой пост и звёзды носить - ты мгновенно "пятая колонна".
        А вот если ты родственница бывшего начальника важного чиновника и пишешь всё, что захочешь о ком захочешь, то ты ответственный член общества!
    2. Sofievka
      Sofievka Сегодня, 12:30
      0
      "Гремя огнём, сверкая блеском стали" опять шквал огня, не будет ни каких ответок, забейте на это всё
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: ИванИванов
      наберемся смелости и хотя бы введем смертную казнь за диверсии

      Проще все если бы смелость была, да и правительство не замазанное. Отменить неприкосновенность депутатов (вот у главного конструктора нет неприкосновенности, а кто такой депутат?) , и ввести смертную казнь за коррупцию с конфискацией любых средств нажитых этим преступным путем до которых можно дотянуться. Очистить судебную систему... Ну я размечтался. laughing
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:05
    +2
    Уже много раз предлагалось, даже на ВО, возродить СМЕРШ.
    Все наши "гости столицы", которых тут больше, чем коренных жителей, заботливо набранные со всех закоулков бывшего СССР для зарабатывания денег на прихоти нашей весьма дорогой "элиты", содержат в себе немалую дозу уже давно не спящих, а ждущих и уже выполняющих команды.
    Откуда команды очевидно без очков.
    Кто эти ждущие - это и исламисты, и фашисты разного подбора, от свинорылых до местных и из КЗ и наши осмартфоненные до потери понятия об Отечестве пятоколонники.
    Судя по последним событиям, схроны с ВВ, БК и заготовками всего что нужно у них повсюду, благо времени было подготовиться более чем достаточно.
    У них есть чем гадить и воевать здесь, внутри страны за линией фронта.
    Значит и противодействие должно быть налажено и не в режиме пожарной команды, а на упреждение, с нанесением максимального физического и стратегического ущерба чужим спецслужбам и их агентуре.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 12:17
      +1
      Уже много раз предлагалось, даже на ВО, возродить СМЕРШ.
      Что значит возродить СМЕРШ? Нужные спецы имеются в существующих силовых структурах. Достаточно поставить им задачу и обеспечить правовое прикрытие и чем это будет отличаться от СМЕРШ?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:21
        +2
        Достаточно поставить им задачу и обеспечить правовое прикрытие и чем это будет отличаться от СМЕРШ?

        Так это и значит возродить СМЕРШ.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 12:32
          0
          возвращение к 1995-му году
          Вы правы нужно вывести департамент контрразведки из ФСБ в отдельную службу
          ФСК - федеральная служба контрразведки
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:07
    -2
    Хоть один правду сказал. Дураку понятно, что все упавшие в Москве беспилотники запускались не дальше 30 км от МКАД. Я уже писал, что просто необходимо оперативно создать подразделения в составе Росгвардии, которые начнут патрулировать потенциально опасные районы Московской области. Сейчас в окрестных лесах никто ничего не контролирует! Там на сотни км один лесник, который точно погоды не сделает.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:12
      +1
      И где же вы этих сил и средств наберёте для подразделений в составе Росгвардии, что бы "...патрулировать потенциально опасные районы Московской области."?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:22
        0
        И где же вы этих сил и средств наберёте для подразделений в составе Росгвардии, что бы "...патрулировать потенциально опасные районы Московской области."?

        Это не так работает....
      2. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 12:24
        0
        И где же вы этих сил и средств наберёте для подразделений в составе Росгвардии
        Нужно организовать воздушное патрулирование БЛА, с отслеживанием маршрутов движения подозрительного транспорта и, возможно, создать аэростаты РЛ наблюдения за лесными массивами например..
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:16
      0
      А лесник плюс пара гвардейцев на сотни километров леса погоду сделают? Пока общество не мобилизуется, не проникнется (страхом как в 2000, идеями еще чем либо) ответственностью, что не от дядя зависит, а от тебя так и будет продолжаться ни какие силовые структуры, хоть СМЕРШ, не решат эти проблемы.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    -1
    Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда
    Об этом большая часть населения страны уже в голос кричит.
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 12:20
    +1
    Днём он утку убирает за хозяином на Рублёвке,а ночью запускает беспилотники,как то так....
  10. al3x
    al3x Сегодня, 12:22
    0
    А еще более косноязычного лидера у ЛДПР не нашлось? Может он и говорит по делу, но Вольфыча, конечно, никто никогда не заменит, его комментариев по ситуации очень не хватает. sad
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    0
    Ну на конец то ,хоть кто то озвучил эти странности .Не может в таком количестве пролетать БПЛа из Украины ,через сплошное локационное поле .Значит есть канал доставки БПЛА и взрывчатки
  12. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:29
    0
    А "сделать ответные действия максимально болезненными для киевского режима" - это либо победить в СВО, в КРАТЧАЙШИЙ срок, с выходом к польской границе или далее, как 1945, с ПОВТОРНОЙ денацификацией Европы, Либо серьёзно изменить законодательную базу РФ, относительно ответственности за терроризм, шпионаж, предательство, финансово - экономический саботаж, коррупцию, путем ужесточения наказания, как в годы ВОВ. И серьёзно заняться миграционной политикой и мигрантами в России. Что-то мне подсказывает, что вербовка потенциальных террористов, на территории России, силами СБУ, идёт в среде мигрантов, как из Украины, так из среднеазиатских и закавказских республик, да и отечественная "пятая колонна" не прочь заработать и "политических очков" и свои "30 серебренников".....
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:41
      0
      По действующему законодательству Ройзман давно должен в тюрьме сидеть, как и многие другие. Законы у нас не для всех
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:32
    +1
    Спустя 3 месяца сообразили, ну молодцы, чо..
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:40
    0
    "Товарищи на геликах" весело машут вам рукой.