Очевидно, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на нашей территории. Органам правопорядка необходимо усилить контроль

Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда

Попытки украинских формирований атаковать гражданские цели на территории России свидетельствуют о «патологической ярости» киевского режима. Об этом заявил лидер фракции Либерально-демократической партии России в Государственной думе Российской Федерации Леонид Слуцкий.Как отметил депутат, такие действия киевских властей подтверждают провал контрнаступления ВСУ. В отместку ВСУ пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру в России, задействовав своих агентов на нашей территории.- подчеркнул депутат Слуцкий.Лидер ЛДПР посоветовал гражданам России быть более собранными и внимательными, сообщать о всех подозрительных событиях и лицах в компетентные органы. Слуцкий назвал безопасность страны общей задачей всех ее граждан.Политик выразил уверенность, что Министерство обороны РФ даст незамедлительный ответ на подобные диверсии украинской стороны.- заявил Слуцкий.В то же время стоит отметить, что противник продолжает нанесение ударов по российской территории вне зависимости от успехов массированных ракетных атак ВС РФ против военной инфраструктуры ВСУ на территории самой Украины. Поэтому следует задуматься над тем, как сделать ответные действия максимально болезненными для киевского режима.