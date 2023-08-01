Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ

В связи с тем, что торговые, культурные и политические отношения между нашей страной и РФ находятся на самом низком уровне, сохранение деятельности посольства Исландии в России не оправдано

Дипломаты из Исландии начинают покидать диппредставительство в Москве: флаг этой страны уже снят с флагштока здания посольства.Об этом сообщил корреспондент РИА Новости . Как уточняет информагентство, полицейских, обеспечивающих охрану здания, больше нет. Также были демонтированы все информационные таблички.Стоит отметить, что данному решению предшествовало официальное заявление, адресованное ещё в конце июня МИД нашей страны со стороны временно поверенного в делах Исландии Магнуса Ханессона о том, что дипмиссия приостанавливает свою деятельность в России с 1 августа. Что же касается деятельности самого исландского дипломата, то он продолжит исполнять свои обязанности из Рейкьявика.Более того, по этому поводу также высказалась ещё в начале июня глава исландского МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, связав данное решение с тем, что «в нынешних условиях продолжать деятельность посольства в Москве нецелесообразно».– отметили в Рейкьявике.В то же время, уточнил Ханессон, данное решение никак не направлено на разрыв дипломатических отношений между Москвой и Рейкьявиком. Как же тогда это расценивать?..Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, отреагировало на этот недружественный жест, заявив о том, что ответит на подобные действия зеркальными мерами.