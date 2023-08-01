Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ

Дипломаты из Исландии начинают покидать диппредставительство в Москве: флаг этой страны уже снят с флагштока здания посольства.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Как уточняет информагентство, полицейских, обеспечивающих охрану здания, больше нет. Также были демонтированы все информационные таблички.
Стоит отметить, что данному решению предшествовало официальное заявление, адресованное ещё в конце июня МИД нашей страны со стороны временно поверенного в делах Исландии Магнуса Ханессона о том, что дипмиссия приостанавливает свою деятельность в России с 1 августа. Что же касается деятельности самого исландского дипломата, то он продолжит исполнять свои обязанности из Рейкьявика.
Более того, по этому поводу также высказалась ещё в начале июня глава исландского МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, связав данное решение с тем, что «в нынешних условиях продолжать деятельность посольства в Москве нецелесообразно».
В связи с тем, что торговые, культурные и политические отношения между нашей страной и РФ находятся на самом низком уровне, сохранение деятельности посольства Исландии в России не оправдано
– отметили в Рейкьявике.
В то же время, уточнил Ханессон, данное решение никак не направлено на разрыв дипломатических отношений между Москвой и Рейкьявиком. Как же тогда это расценивать?..
Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, отреагировало на этот недружественный жест, заявив о том, что ответит на подобные действия зеркальными мерами.