Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ

17
Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ

Дипломаты из Исландии начинают покидать диппредставительство в Москве: флаг этой страны уже снят с флагштока здания посольства.


Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Как уточняет информагентство, полицейских, обеспечивающих охрану здания, больше нет. Также были демонтированы все информационные таблички.

Стоит отметить, что данному решению предшествовало официальное заявление, адресованное ещё в конце июня МИД нашей страны со стороны временно поверенного в делах Исландии Магнуса Ханессона о том, что дипмиссия приостанавливает свою деятельность в России с 1 августа. Что же касается деятельности самого исландского дипломата, то он продолжит исполнять свои обязанности из Рейкьявика.

Более того, по этому поводу также высказалась ещё в начале июня глава исландского МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, связав данное решение с тем, что «в нынешних условиях продолжать деятельность посольства в Москве нецелесообразно».

В связи с тем, что торговые, культурные и политические отношения между нашей страной и РФ находятся на самом низком уровне, сохранение деятельности посольства Исландии в России не оправдано

– отметили в Рейкьявике.

В то же время, уточнил Ханессон, данное решение никак не направлено на разрыв дипломатических отношений между Москвой и Рейкьявиком. Как же тогда это расценивать?..

Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, отреагировало на этот недружественный жест, заявив о том, что ответит на подобные действия зеркальными мерами.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:NVO.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:03
    0
    Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ
    Исландия единственная страна из блока НАТО у которой нет своей армии.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:20
      +3
      И как нам реагировать-рыдать всей страной????? wassat Какая жуткая потеря wassat (баба с возу,кобыле легче!) wassat
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 12:48
        0
        Это "тактика мелких укусов", призванная поддерживать прессинг. Сама метрополия, как бы, не участвует, но жертва должна либо реагировать на укусы вассалов, расходуя свои ресурсы, либо утираться, нанося ущерб своей репутации. Никакого эффективного ответа РФ так и не нашла.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:03
    0
    Эти пусть домой едут, а вот с наши посольством тропиться не надо...., там должны оставаться наши профессиональные "дипломаты", рано еще в нелегалы уходить.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:05
    +2
    Ну все, теперь нам хана! Исландия от нас отвернулась)))
    Было дело у них там кризис был и наше Правительство поддержало их кредитом. Я все никак в толк не мог взять, зачем нам это надо. Потом один знакомый (банкир) рассказал, что Дерипаска вложил деньги в один из исландских банков, а кредит дали, чтобы он свои бабки вытащил. Чем меньше мы будем иметь дел со всякими Исландиями, тем легче нам будет жить!
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 12:17
      +1
      Плюс за последнюю фразу, но никак не за Дерипаску. Ведь нашёл же банк на краю земли, думал втихаря отсидеться?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +1
    Честно говоря исландцы мужики , такое решение надо уважать.Отозвали посла ,в отличие от некоторых стран НАТО.Да и нам не мешало тоже пересмотреть отношения с западом,печёмся о россиянах с двойным гражданством,спортсменах?Исландцы поступили ,как истинные варяги .Без скандалов и взаимных обвинений - мы ушли на свой остров.Будет нам плохо позовём.Насильно мил не будешь.Надо посмотреть - работают наши рыбаки в исландской зоне?
  5. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:12
    -3
    "Довыёживались"! Даже, "селёдочная республика" умудрилась об Росси "вытереть ноги..." Кто следующий? А Россия всё продолжает жить в каком то "дипломатическом зазеркалье"...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:19
      +1
      Так торопился оставить коммент, что окончания проглотил и знаки препинания. Понятно, "великий и могучий" стал иностранным языком.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:15
    0
    Власти Исландии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с РФ

    ***
    "Маленькая страна, маленькая страна,
    Кто мне расскажет, кто покажет,
    Где она, где она?" ...


    ***
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:19
    +2

    Это вот это что- ли? да нам раз плюнуть и утонет..... wassat
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +2
    Исландия в НАТО со дня создания этого блока в 1949г поэтому, как старый член просто обязана идти в фарватере политики этого блока. Сказано, что Россия враг и с ней отношения должны быть сведены к минимуму значит необходимо исполнить указание. По моему от закрытия диппредставительства Исландии ни холодно, ни жарко, один информационный шум - еще одна "великая" страна понизила дипломатический уровень с Россией.
  9. Русь
    Русь Сегодня, 12:24
    +2
    Уподобились триебалтам и иже с ними клопам.... лишь бы куснуть....
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:25
    +1
    Ну всё, пропала родина, этож целая исландия с дуру себе яйца решила прищемить, как жить то теперь без исландии будем россияне, пропадем,с голоду помрем!)))
  11. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 12:31
    -1
    Вот и первая цель ядерного удара. .их вообще не жалко, даже японцев более жалко
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:41
    0
    Самое смешное, но и грустное в этой истории то, что исландцы в период кризиса предлагали нам в аренду свою базу в Туле: а мы, ну вообщем дальше только мат.
  13. Светлан
    Светлан Сегодня, 12:45
    0
    Умер Максим, да и хрен с ним (пословица)