Украинский депутат заявила о серьезных проблемах с медициной в армии страны

Не секрет, что Украина еще до начала конфликта была одной из самых коррумпированных стран Европы. Не исчезли эти проблемы и сегодня, что не может не сказываться и на огромном количестве военнослужащих, призванных и мобилизованных по всей стране.Так, тревогу по поводу положения в вооруженных силах страны с медициной подняла народный депутат Украины М.Безуглая. По ее словам, армия сталкивается с такими проблемами, как, например, десятки тысяч турникетов (кровоостанавливающих жгутов), которые непроверенными передаются ВСУ. Большая проблема и с обучением и подготовкой военных медиков. Некоторые медики в армии обучаются по роликам в сети, а многие вообще не проходят подготовку, заявила депутат. Кроме того, в командовании нет сектора, отвечающего за тактическую медицину.По словам народного депутата, в Генштабе ВСУ нет офицеров, отвечающих за планирование медобеспечения и за контроль командования медицинских сил. А Министерство обороны страны вообще изначально не выделило деньги на медицинскую информационную систему, а затем пустило на это часть средств, запланированных на медикаменты, отметила Безуглая.Нардеп считает, что за такое положение дел в армии несет ответственность всё военное руководство страны, включая главу Минобороны Резникова и главнокомандующего Залужного.