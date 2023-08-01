Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский депутат заявила о серьезных проблемах с медициной в армии страны

12
Украинский депутат заявила о серьезных проблемах с медициной в армии страны

Не секрет, что Украина еще до начала конфликта была одной из самых коррумпированных стран Европы. Не исчезли эти проблемы и сегодня, что не может не сказываться и на огромном количестве военнослужащих, призванных и мобилизованных по всей стране.


Так, тревогу по поводу положения в вооруженных силах страны с медициной подняла народный депутат Украины М.Безуглая. По ее словам, армия сталкивается с такими проблемами, как, например, десятки тысяч турникетов (кровоостанавливающих жгутов), которые непроверенными передаются ВСУ. Большая проблема и с обучением и подготовкой военных медиков. Некоторые медики в армии обучаются по роликам в сети, а многие вообще не проходят подготовку, заявила депутат. Кроме того, в командовании нет сектора, отвечающего за тактическую медицину.

По словам народного депутата, в Генштабе ВСУ нет офицеров, отвечающих за планирование медобеспечения и за контроль командования медицинских сил. А Министерство обороны страны вообще изначально не выделило деньги на медицинскую информационную систему, а затем пустило на это часть средств, запланированных на медикаменты, отметила Безуглая.

Нардеп считает, что за такое положение дел в армии несет ответственность всё военное руководство страны, включая главу Минобороны Резникова и главнокомандующего Залужного.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Army Europe Images from Heidelberg
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:40
    +4
    Ну надо применять рекомендации незабвенной Ульяны Супрун - проветривание, зарядка, меньше жрать жирной пищи. wassat И вообще - меньше жрать. lol
    А лекарства - это всё вредная химия, ага. Так что стонать незачем.

    Впирёт исполнять, шароварные.

    зы А кому проветривание не помогло - тех на органы, для ваших эуропэйских партнеров....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:48
      -2
      В ВСУ нет медиков.
      Зато чёрных трансплантологов с избытком. am
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:52
        0
        Читал интервью нашего бойца - они как раз такой "госпиталь" захватили. Набрали медикаментов с радости (не поняли что захватили) - а наши медики грят - это консерванты органов и стимуляторы жизнедеятельности донора органов... Чтобы не подох раньше времени пока его на запчасти разбирают....
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:40
    0
    С чего он взял? Я наоборот - слышал, что трансплантология в ВСУ процветает.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:40
    0
    Украинский депутат заявила о серьезных проблемах с медициной в армии страны

    ***
    — "Всех вылечим!" ...


    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:43
      +1
      Это команда "хирургически жостких проктологов" - шароварным ой как плохо будет после их лечения.... Зато надолго. laughing Эти хорошо лечат.... lol
  4. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:49
    0
    А нафига санитары после солнцепёка? feel Или 1000°С на скакунов не действуют? what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:01
      0
      Вы поросенка оппаливали?Там надо соскребать обгоревшее.Санитары везде нужны.От психушки до морга
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:51
    +1
    Медицина - продажная девка москльского империализма!
    Украинским воинам - травки и заговоры!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:05
      0
      Землица (2 метра от поверхности вглубь) тоже страсть как хорошо от нацизма излечивает. yes
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:53
    +1
    М.Безуглая.
    Она решила "оседлать" этот финансовый поток?

    Родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Окончила первый медицинский факультет
    Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца по специальности «лечебное дело» и Украинскую военно-медицинскую академию по направлению «общая практика — семейная медицина»[2]. Прошла стажировку в Государственном департаменте США, где по итогам курса получила специализацию «организация и управление здравоохранением».
    Работала в поликлинике. Являлась руководителем программы «Реформа системы медицинского обеспечения Вооружённых сил» в Министерстве обороны Украины. По состоянию на 2019 год являлась старшим инспектором по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
    Накануне парламентских выборов 2019 года прошла отбор в партию «Слуга народа» по программе Lift

    Те "вояки", что обучаются на Западе медподготовку проходят довольно хорошо. Да и НАТОвские войсковые аптечки, вполне приличные... Так, что то тут не то...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:56
      0
      Та може чего и не поделили просто, медицинские дивчины да хлопчики....