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Власти США договорились о поставках украинской армии боеприпасов из Болгарии и Южной Кореи

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Власти США договорились о поставках украинской армии боеприпасов из Болгарии и Южной Кореи

Американские власти заключили соглашения с правительствами Болгарии и Южной Кореи о поставках украинской армии боеприпасов калибра 155 мм. Помимо этого, соответствующие переговоры ведутся с японским правительством.


Как сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США, предприятия ВПК этой страны в настоящее время работают над расширением своих производственных линий для изготовления боеприпасов. Американские власти намереваются нарастить объемы производства к 2025 финансовому году до уровня в 90 тысяч боеприпасов в месяц. В настоящее время предприятия США производят 24 тысячи артиллерийских боеприпасов в месяц.

Для наращивания объемов производства, в частности, проводится переоборудование расположенных в канадской провинции Онтарио оборонных предприятий. Кроме того, ведется строительство новых производственных линий в американском штате Техас. Аналогичные предприятия планируется возвести на территориях штатов Канзас, Айова и Арканзас.

По данным издания, США и их союзники уже провели подготовку 66 тысяч украинских солдат и офицеров, а также предоставили Украине боеприпасов и вооружения на сумму 43 миллиарда долларов, в том числе 198 единиц 155-миллиметровых гаубиц и более двух миллионов боеприпасов к ним. Однако этих объемов оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей украинской армии в 155-миллиметровых снарядах, используемых при стрельбе из американских артиллерийских систем M777 и M109.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Lance Cpl. Wesley Timm
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:29
    0
    Надо за Херсонским направлением приглядывать.
    Второй этап контрнаступления украинской армии начнется с форсирования Днепра. Об этом сообщают источники, близкие к Офису президента Украины. Утверждается, что для проведения соответствующей операции уже все готово. Украинское командование ждет лишь хорошей погоды. По информации источника, вероятнее всего десантная операция через Днепр будет осуществлена в августе. На Херсонщине в это время обычно стоит жаркая сухая погода. А это именно то, что необходимо украинским подразделениям для успешного форсирования крупной водной преграды.

    https://topcor.ru/37800-vtoroj-jetap-nastuplenija-vsu-nachnetsja-s-forsirovanija-dnepra-istochnik.html
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:36
      0
      Кстати, а где лодки, на которые военкоры бабло собирали?
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:43
        -1
        Ты еще спроси у Подоляки куда он 460 млн потратил, Шарий пытается выяснить путь этих денег уже не первый месяц. При этом сам также усиленно собирает деньги с подписчиков. Все эти товарищи инфоцыгане.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:45
      0
      Там придется формировать болото на месте бывшего Каховского водохранилища. Хоть убей не понимаю, как они собираются там пройти не получив ударов артой и авиацией... Вообще, что надо сказать бойцу, чтобы он ломанулся на такой штурм?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:42
    +1
    С Кореей все понятно, окуппированная территория, а вот с болгарами пора разобраться. Эти вертлявые ужи уже не первый раз нам гадят. Зря мы их от турецкого ига спасали...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:47
      0
      наши тоже любят качели устраивать
      у Болгарии скоро начнутся терки по Македонскому вопросу с Северной Македонией и Грецией
      а у Греции с Турцией и Италией - это бонусом
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    Американские власти заключили соглашения с правительствами Болгарии и Южной Кореи о поставках украинской армии боеприпасов калибра 155 мм.
    Там где торговля оружием и помощь Киеву, там обязательно Болгария фигурирует. Вот где неплохо было бы "помайданить". Но очевидно большую часть населения устраивает членство в НАТО, тупиковый маршрут после вхождения в ЕС и враждебное отношение к России. В 1 МВ на стороне Германии, во 2 МВ опять на стороне Германии, сегодня в НАТО. Своего кроме болгарского перца, компотов, Злата бряга, Слънчева бряга и заводов штампующих снаряды не было и не будет.