Власти США договорились о поставках украинской армии боеприпасов из Болгарии и Южной Кореи

Американские власти заключили соглашения с правительствами Болгарии и Южной Кореи о поставках украинской армии боеприпасов калибра 155 мм. Помимо этого, соответствующие переговоры ведутся с японским правительством.Как сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США, предприятия ВПК этой страны в настоящее время работают над расширением своих производственных линий для изготовления боеприпасов. Американские власти намереваются нарастить объемы производства к 2025 финансовому году до уровня в 90 тысяч боеприпасов в месяц. В настоящее время предприятия США производят 24 тысячи артиллерийских боеприпасов в месяц.Для наращивания объемов производства, в частности, проводится переоборудование расположенных в канадской провинции Онтарио оборонных предприятий. Кроме того, ведется строительство новых производственных линий в американском штате Техас. Аналогичные предприятия планируется возвести на территориях штатов Канзас, Айова и Арканзас.По данным издания, США и их союзники уже провели подготовку 66 тысяч украинских солдат и офицеров, а также предоставили Украине боеприпасов и вооружения на сумму 43 миллиарда долларов, в том числе 198 единиц 155-миллиметровых гаубиц и более двух миллионов боеприпасов к ним. Однако этих объемов оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей украинской армии в 155-миллиметровых снарядах, используемых при стрельбе из американских артиллерийских систем M777 и M109.