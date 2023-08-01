Украинские националисты, незаконно захватившие власть в стране в ходе госпереворота в 2014 году, продолжают борьбу с советским наследием. По факту, Киев пытается уничтожить часть своей же истории в угоду западным кураторам.
Очередной жертвой антисоветской политики нынешнего киевского режима стал монумент Родина-мать в столице Украины. Со щита пятой по размеру в мире скульптуры демонтируют элементы герба СССР, заменив его на трезубец (малый герб Украины). К слову, и сам монумент будет переименован в Украина-мать.
Со слов и.о. главы украинского Минкульта Ростислава Карандеева, демонтированные элементы поместят на хранение в музей Украины во Второй Мировой войне. Все работы, как выразился чиновник, планируется завершить ко дню независимости Украины (24 августа).
Стоит отметить, что на вышеупомянутые работы будут потрачены миллионы гривен, что уже вызвало негодование в рядах ВСУ. Военные считают, что во время горячей фазы конфликта эти средства было бы целесообразнее потратить на нужды армии, в частности, на дроны.
Впрочем, весьма символично выглядит и дата завершения работ. В день независимости страны, которая полностью утратила свой суверенитет, уничтожаются и остатки её истории.