Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киеве завершают демонтаж герба СССР со щита скульптуры Родина-мать

11
В Киеве завершают демонтаж герба СССР со щита скульптуры Родина-мать

Украинские националисты, незаконно захватившие власть в стране в ходе госпереворота в 2014 году, продолжают борьбу с советским наследием. По факту, Киев пытается уничтожить часть своей же истории в угоду западным кураторам.


Очередной жертвой антисоветской политики нынешнего киевского режима стал монумент Родина-мать в столице Украины. Со щита пятой по размеру в мире скульптуры демонтируют элементы герба СССР, заменив его на трезубец (малый герб Украины). К слову, и сам монумент будет переименован в Украина-мать.




Со слов и.о. главы украинского Минкульта Ростислава Карандеева, демонтированные элементы поместят на хранение в музей Украины во Второй Мировой войне. Все работы, как выразился чиновник, планируется завершить ко дню независимости Украины (24 августа).

Стоит отметить, что на вышеупомянутые работы будут потрачены миллионы гривен, что уже вызвало негодование в рядах ВСУ. Военные считают, что во время горячей фазы конфликта эти средства было бы целесообразнее потратить на нужды армии, в частности, на дроны.

Впрочем, весьма символично выглядит и дата завершения работ. В день независимости страны, которая полностью утратила свой суверенитет, уничтожаются и остатки её истории.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:36
    -2
    а чё не фашистскую свастику - мы бы её Кинжалом подрихтовали
    ну раз герб украины - не имею ни чего против
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:38
      -1
      Срезают наследие проклятого совка. Хлеб уже срезали с герба.
      1. Венд
        Венд Сегодня, 12:44
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Срезают наследие проклятого совка. Хлеб уже срезали с герба.

        Благодаря этому "совку" Украина появилась в современном виде, как государство. Было бы очень хорошо демонтировать саму Украину к 24 августа.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:45
      0
      Всех причастных, включая исполнителей, - "взять на карандаш"...

      А по возвращении Матери городов русских в состав совей страны, России, отловить. И пусть восстанавливают "порушенное", поднимая и монтируя Советский Герб на его прежнее место, на своих хребтах. Буквально...

      И срок их "выхода на волю" будет определяться исключительно сроком окончания работ. Оценки их качества и приемки...

      Кстати, "исполнители" отнюдь не "подневольные", как правило "конкурсные" (их "приближенных" к принимающим решения) и бабки им "за эту работу" платят нехилые...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:37
    0
    Как я их понимаю ! Это же все стране сделано ,у экономики рост 20% в год . Социал и медицине ,впереди планеты всей .Надо наверно заняться эстетикой
  3. barclay
    barclay Сегодня, 12:40
    +1
    Украинские националисты, незаконно захватившие власть в стране в ходе госпереворота в 2014 году, продолжают....
    Правильное заключение. Только вот почему мы признали их правительство и выборы после переворота? Вот вопрос интересный...
    У нас разве не видели кто у них пришёл к власти?
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:44
      +1
      Ладно признали по дурости!
      Но ведь почему до сих пор свою ошибку не исправили?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: barclay
      Украинские националисты, незаконно захватившие власть в стране в ходе госпереворота в 2014 году, продолжают....
      Правильное заключение, только вот почему мы признали их правительство и выборы после переворота? Вот вопрос интересный...
      У нас разве не видели кто у них пришёл к власти?

      yes Меня тоже мучает вопрос, почему до сих пор из шкафа не вытащили Яныка?! Как ни крути он - легитимный президент в изгнании, мог бы обращения делать к ВСУкам, с высоких трибун горло драть, "сформировать" "правительство окраины" для подписания заранее напечатанного мирного договора...
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:42
    0
    Любопытно, что будет с памятниками после освобождения Украины от бандеровской окуппации.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:46
      0
      Это уродство надо было ещё при СССР демонтировать.
      Как не имеющий культурной ценности.
      Я уже не говорю, что стоит он там на честном слове...
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 12:42
    0
    Всю бригаду вычислить, после Победы загнать наверх и пусть на место ваяют, без страховки!