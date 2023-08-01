Министра обороны Украины Алексея Резникова в скором времени могут уволить с занимаемой должности, после чего направить послом в Великобританию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов), мнение которого цитирует украинская пресса.Слухи о возможной отставке Резникова ходили давно. Но до последнего времени министру удается «выходить сухим из воды» даже после громкого коррупционного скандала в Минобороны. Впрочем, всему когда-то приходит конец, и не исключено, что Резникова снимут с занимаемой должности. На Западе очень недовольны масштабами воровства военной помощи, ее продажей в третьи страны, и президенту Украины Владимиру Зеленскому может потребоваться «показная порка» руководителей Минобороны.Что касается должности посла в Великобритании, то недавно был уволен Вадим Пристайко, который занимал ее долгое время и позволил себе открытую критику в адрес действий Зеленского. После отставки Пристайко должность посла стала вакантной. Но на такой важный, особенно в текущей ситуации пост, нужно поставить знакового человека, хорошо известного в Великобритании и имеющего связи с британскими политическими кругами.Кандидатура Резникова вполне подходит на эту должность, учитывая, что он с начала спецоперации постоянно находится в контакте с британским руководством, посещает все мероприятия НАТО, его хорошо знают западные покровители киевского режима.