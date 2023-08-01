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Депутат Рады заявил, что министра обороны Украины Резникова могут скоро уволить и направить послом в Великобританию

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Депутат Рады заявил, что министра обороны Украины Резникова могут скоро уволить и направить послом в Великобританию

Министра обороны Украины Алексея Резникова в скором времени могут уволить с занимаемой должности, после чего направить послом в Великобританию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов), мнение которого цитирует украинская пресса.


Слухи о возможной отставке Резникова ходили давно. Но до последнего времени министру удается «выходить сухим из воды» даже после громкого коррупционного скандала в Минобороны. Впрочем, всему когда-то приходит конец, и не исключено, что Резникова снимут с занимаемой должности. На Западе очень недовольны масштабами воровства военной помощи, ее продажей в третьи страны, и президенту Украины Владимиру Зеленскому может потребоваться «показная порка» руководителей Минобороны.

Что касается должности посла в Великобритании, то недавно был уволен Вадим Пристайко, который занимал ее долгое время и позволил себе открытую критику в адрес действий Зеленского. После отставки Пристайко должность посла стала вакантной. Но на такой важный, особенно в текущей ситуации пост, нужно поставить знакового человека, хорошо известного в Великобритании и имеющего связи с британскими политическими кругами.

Кандидатура Резникова вполне подходит на эту должность, учитывая, что он с начала спецоперации постоянно находится в контакте с британским руководством, посещает все мероприятия НАТО, его хорошо знают западные покровители киевского режима.
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7 комментариев
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  1. HAM
    HAM Сегодня, 12:37
    +1
    И что,этим они его накажут?Как бы не так,это ему будет наградой....главное вовремя смыться..
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: HAM
      И что,этим они его накажут?

      Нет конечно ,это почетная должность распределителя . Вернее гонца. Этот упырь ,поехал формировать коммуну ,из таких как сам беглецов .Готовятся к отъезду из Украины жулье и чиновники, вот вам ответственное лицо .Который все разрулит ,встретит,помогут с документами ,жильем ,бизнесом .
      Его миссия очевидна ,это аж в глаза бросается
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:43
      0
      Так удачно и вовремя смыться живым, здоровым и с деньгами,
      да прямо в Британию, это уметь надо. Повезло ему нереально.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 12:39
    0
    К грамоте посла должна прилагаться лыжная мазь...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    А он сильно расстроится? Это все равно, что после срока зелю в Израиль послом назначить.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:40
    0
    А нельзя его на Марс запустить? Желательно без скафандра...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    0
    министра обороны Украины Резникова могут скоро уволить и направить послом в Великобританию
    Ну продолжит глупо улыбаться в Англии и лезть обниматься, как это делает на саммитах НАТО. Украина ничего не потеряет, Англия ничего не приобретет. Пустышка, правда говорливая.