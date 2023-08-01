Российская нефть торгуется уже на 10 долларов выше так называемого потолка цены

Продолжают расти цены на нефть в мире. Причём особое внимание обращает на себя растущий спрос на нефть российской марки Urals. Сегодня, 1 августа, цена барреля такого сорта нефти перевалила за 70 долларов США. Это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее коллективный Запад решил «наказать» Россию так называемым потолком цен на нефть, установив планку на уровне 60 долларов за «бочку».Таким образом, российская нефть безо всяких дисконтов отлично продаётся на мировом рынке, причём покупатели ни на какие искусственные «потолки» внимания не обращают. Спрос только растёт.Менее интенсивными темпами, но тоже растёт и нефть других марок. Считающийся эталонным Brent перевалил за 85 долларов США. На пике сегодняшних торгов баррель этой марки «чёрного золота» торговался на уровне 85,5 долларов.Спрос на нефть растёт по ряду причин. Одна из причин – африканская жара в целом ряде регионов планеты, включая Европу. Энергосистема Старого Света не справляется с возросшей нагрузкой, потому приходится увеличивать расход энергоносителей для производства достаточных «объёмов» электричества. Свою роль сыграло и решение крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок снизить объёмы добычи.