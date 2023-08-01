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Российская нефть торгуется уже на 10 долларов выше так называемого потолка цены

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Российская нефть торгуется уже на 10 долларов выше так называемого потолка цены

Продолжают расти цены на нефть в мире. Причём особое внимание обращает на себя растущий спрос на нефть российской марки Urals. Сегодня, 1 августа, цена барреля такого сорта нефти перевалила за 70 долларов США. Это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее коллективный Запад решил «наказать» Россию так называемым потолком цен на нефть, установив планку на уровне 60 долларов за «бочку».


Таким образом, российская нефть безо всяких дисконтов отлично продаётся на мировом рынке, причём покупатели ни на какие искусственные «потолки» внимания не обращают. Спрос только растёт.

Менее интенсивными темпами, но тоже растёт и нефть других марок. Считающийся эталонным Brent перевалил за 85 долларов США. На пике сегодняшних торгов баррель этой марки «чёрного золота» торговался на уровне 85,5 долларов.

Спрос на нефть растёт по ряду причин. Одна из причин – африканская жара в целом ряде регионов планеты, включая Европу. Энергосистема Старого Света не справляется с возросшей нагрузкой, потому приходится увеличивать расход энергоносителей для производства достаточных «объёмов» электричества. Свою роль сыграло и решение крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок снизить объёмы добычи.
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13 комментариев
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  1. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:03
    -4
    Ждем статью о прорыве блокады Украинских портов.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:05
      +4
      А вместе с ростом цен на российскую нефть на мировых рынках на прошлой неделе стал дороже стоить бензин и на АЗС в России.
      Вроде бы надо порадоваться за родной бюджет и нефтяников, но почему то не хочется. Почему? crying
      1. bayard
        bayard Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: кредо
        Вроде бы надо порадоваться за родной бюджет и нефтяников, но почему то не хочется. Почему?

        Потому что Народ - вторая НЕФТЬ .
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:47
      0
      Околопутинские миллиардеришки (олигарьхьё которые)довольно потирают свои кровавые от торговли с "партнёрами "руки,которые им нужно вообще по плечи отрубить....
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:01
        0
        А может лучше по шею? """"
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:03
    +1
    Осень на пороге.... yes ....................
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:06
    +4
    Сегодня, 1 августа, цена барреля такого сорта нефти перевалила за 70 долларов США.
    Испытываю просто чувство безумной "радости" от этой новости и это чувство, все больше и больше при виде цен на бензин, на наших заправках.. am
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:17
    0
    Для "всё пропало" нас предали!?Цена на нефть не главное - Путин по акцизам на бензин такое подписал.Займитесь самообразованием,в мониторы не плевать.У меня машины нет ,хочу F 150 ,но нет возможности ! laughing
  6. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 13:19
    0
    Так это потолок для покупки странами Либерального Порядка. А мы туда все равно не продаем, так что потолок - цифра чисто теоретическая.
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:49
    0
    "Chaleur Africaine sur l'Europe"
    Ah oui ?!
    20° et des pluies , la ou nous habitons
    26.5° en Nord Sardaigne
    Orleans 17°
    Paris 17°
    Bruxelle 17°
    Berlin 22°
    Amsterdam 19°
    "Chaleurs Africaines " !!??
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:50
    0
    Российская нефть торгуется уже на 10 долларов выше так называемого потолка цены

    fellow
    Осталось спросить у Набиуллиной и Силуанова:

    What's it?
  9. igorra
    igorra Сегодня, 13:56
    0
    А нам то чего радоваться? Бензин за два месяца подорожал почти на 2 рубля. Как в старом анекдоте. Водка дорожает, маленький мальчик подходит к отцу - папа, ты будешь меньше пить? Нет сынок, ты будешь меньше есть. Так и сейчас, всё подорожало, магазины забиты товаром, Путин хвалит спекулянтов, а мы просто стали меньше покупать или перешли на товар подешевле.
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:00
    0
    Явный повод для гордости. Нестройный хор диванных патриотов шелестит о том, что деньги некуда стало девать, миллионы уже надоели и пора эту грязь пропивать.