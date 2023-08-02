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День ВДВ России

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День ВДВ России

Ежегодно, 2 августа, у нас в стране отмечают День ВДВ или День десантника. Законодательно дата закреплена в 2006 году. При этом история данного рода войск берет свое начало еще в 30-х годах прошлого столетия.


В частности, 2 августа 1930 года в ходе учений под Воронежем состоялось первое десантирование с помощью парашютов группы военных в составе 12 человек. Собственно говоря, именно это событие и стало началом истории создания Воздушно-десантных войск у нас в стране, а также легло в основу сегодняшнего праздника.

Уже в 1941 году приказом Наркома обороны СССР под номером 0329 в составе РККА было создано специальное управление ВДВ. Однако наибольший вклад в развитие данного рода войск, несомненно, сделал генерал армии Василий Филиппович Маргелов. Именно он превратил ВДВ тот уникальный род войск, о котором мы знаем сегодня. Не случайно Воздушно-десантные войска называют «войсками дяди Васи», а самого Василия Филипповича – «десантным Батей».

Стоит отметить, что ВДВ совсем не случайно считается элитой российских войск, так как десантные подразделения всегда находятся на острие атаки и выполняют сложнейшие миссии.

С момента своего создания, Воздушно-десантные войска участвовали практически во всех вооруженных конфликтах, выпавших на долю СССР/РФ, внося неоценимый вклад в защиту нашей Родины.

Чего только стоит подвиг десантников ВС РФ, которые в самом начале СВО произвели успешный захват аэродрома в Гостомеле, находившийся на тот момент в глубоком тылу противника. Основной целью операции было удержание плацдарма в течение 48 часов до подхода основных сил.

В то же время, успешно справившись с главной задачей, российские десантники продолжали удерживать позиции под неистовыми атаками противника еще месяц.

Подвиг «Гостомельских богатырей» уже вошел в новейшую историю нашей страны. Но не стоит забывать и о подвигах русских десантников в ходе Великой Отечественной войны, Афганской, а также обеих чеченских войнах, в которых бойцы ВДВ, как и всегда, выполняли поставленные командованием цели, находясь на острие атаки.
Использованы фотографии:
МО РФ
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:09
    +10
    ***
    — «Никто кроме нас!» ...



    — «Работайте,братья!» ...
    ***
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:13
      +7
      С праздником! И здоровья! Берегите себя!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:12
    +9
    Десантуру с праздником! Наилучших пожеланий, а тем кто сегодня на ЛБС минимальных потерь и победы.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:13
    +9
    Братишки, поздравляю с Днем ВДВ!!! drinks soldier
    Помню друзей, знакомых кто служил, помяну тех кто ушел, начиная с родного деда,
    десантника 8 ВДК с осени 1941 г.
    Живите долго, учите молодых чижей!!!

  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:17
    +6
    Десантуре мои Поздравления!!! hi
    Маргелов оставил после себя славное потомство бойцов...честь и хвала ему и ВДВ.
  5. сунженец
    сунженец Сегодня, 06:25
    +5
    За тех, кто в стропах! drinks
    Разведрота 237 пдп 76 вдд, Псков
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 06:31
    +3
    Десантников поздравляю с праздником!! Желаю крепкого здоровья и долгих лет, а также успехов на поле боя!!
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 06:31
    +3
    За ВДВ! С Праздником!

    173ооСпН....
  8. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 06:34
    +4
    Один последний десант в Дьеньбенфу чего стоит. Они знали, что идут на смерть. Десантура
  9. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 07:20
    +2
    С Праздником, с Днём ВДВ!!!
    Успехов в выполнении боевых задач.
    Вы лучшие. За ВДВ!!!
  10. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 07:30
    +1
    С Праздником, братушки! За десантуру!!! "Никто, кроме нас"!