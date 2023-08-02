День ВДВ России

Ежегодно, 2 августа, у нас в стране отмечают День ВДВ или День десантника. Законодательно дата закреплена в 2006 году. При этом история данного рода войск берет свое начало еще в 30-х годах прошлого столетия.
В частности, 2 августа 1930 года в ходе учений под Воронежем состоялось первое десантирование с помощью парашютов группы военных в составе 12 человек. Собственно говоря, именно это событие и стало началом истории создания Воздушно-десантных войск у нас в стране, а также легло в основу сегодняшнего праздника.
Уже в 1941 году приказом Наркома обороны СССР под номером 0329 в составе РККА было создано специальное управление ВДВ. Однако наибольший вклад в развитие данного рода войск, несомненно, сделал генерал армии Василий Филиппович Маргелов. Именно он превратил ВДВ тот уникальный род войск, о котором мы знаем сегодня. Не случайно Воздушно-десантные войска называют «войсками дяди Васи», а самого Василия Филипповича – «десантным Батей».
Стоит отметить, что ВДВ совсем не случайно считается элитой российских войск, так как десантные подразделения всегда находятся на острие атаки и выполняют сложнейшие миссии.
С момента своего создания, Воздушно-десантные войска участвовали практически во всех вооруженных конфликтах, выпавших на долю СССР/РФ, внося неоценимый вклад в защиту нашей Родины.
Чего только стоит подвиг десантников ВС РФ, которые в самом начале СВО произвели успешный захват аэродрома в Гостомеле, находившийся на тот момент в глубоком тылу противника. Основной целью операции было удержание плацдарма в течение 48 часов до подхода основных сил.
В то же время, успешно справившись с главной задачей, российские десантники продолжали удерживать позиции под неистовыми атаками противника еще месяц.
Подвиг «Гостомельских богатырей» уже вошел в новейшую историю нашей страны. Но не стоит забывать и о подвигах русских десантников в ходе Великой Отечественной войны, Афганской, а также обеих чеченских войнах, в которых бойцы ВДВ, как и всегда, выполняли поставленные командованием цели, находясь на острие атаки.