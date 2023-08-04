Корейский выбор – в июле 1953 и десять лет спустя

Юбилеи, юбилеи...
Июль текущего года весьма примечателен в плане исторических круглых дат. 60 лет тому назад к 28 июля 1963 года безрезультатно завершились переговоры делегаций ЦК двух компартий – советской и китайской в Москве. Они были начаты в первой декаде июля, по вопросам прекращения политико-идеологической полемики.
Напомним, что полемику неофициально развернули в КНР уже в конце 50-х, после антисталинских съездов и пленумов КПСС, а официально – с 1960 года. Фактически с того же времени постепенно обозначилось сперва политическое, а затем и военно-политическое сближение США и КНР.
А семь десятилетий тому назад, 27 июля 1953 года было подписано в Панмынчжоме перемирие в Корейской войне, затянувшейся с 1950 больше чем на три года. Перемирие подписали КНДР, командования «военных добровольцев» КНР в Северной Корее и «войск ООН» в Южной Корее, состоящих в основном из американских войск.
Не мир, а перемирие в двух Кореях сохраняется до сих пор, а корейский сектор демаркационной 38-й параллели стал фактической границей между социалистической Северной и капиталистической Южной Кореей.
Известно, что взаимоотношения Пекина и Пхеньяна остаются союзническими – уже потому, что сохраняется действие Договора КНР с КНДР 1961 года «О дружбе и взаимной помощи». В июле 2021 года, в связи с его 60-летием, Ким Чен Ын так охарактеризовал значимость этого документа в обращении к Си Цзиньпину:
«...Сейчас, когда враждебные силы активизируют вызовы и действия, Договор демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижения социалистического дела двух стран, в обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире. Между КНДР и Китаем день ото дня укрепляются дружеское доверие и боевая дружба». Причем они «постоянно совершенствуется во всех областях, таких, как политика, экономика, вооруженные силы и культура».
Кому и Сталин не товарищ?
Но привлечь КНДР к политико-идеологическому противостоянию с СССР – на основе совместной защиты Сталина – Пекину в 1963 году и позже не удалось в полной мере. Ибо по политическим и экономическим причинам в Пхеньяне не решились официально поддерживать Пекин в этой конфронтации.
Разрывать связи с СССР, как это сделала «сталинско-прокитайская» Албания в начале 60-х, в Пхеньяне тоже не стали. Между тем советская сторона на упомянутых переговорах с КНР-КПК в июле 1963 года прямо или в косвенной форме отвергла основные предложения КНР, а именно:
– признание необоснованности огульной, притом посмертной критики И. В. Сталина и сталинского периода в СССР – КПСС;
– признание мирного сосуществования фактором, который может затормозить и даже устранить возможности антиколониальных и социалистических революций;
– признание ошибочности решений Москвы (1960–1962 гг.) об отзыве советских специалистов (до 2 500 чел.) из КНР и о прекращении поставок из СССР оборудования для 80 экономических объектов в КНР;
– признание ошибочности советской военно-технической поддержки Индии в период китайско-индийского военного конфликта (осень 1962 г.);
– прекращение политико-экономического давления СССР на Албанию, выступавшую против антисталинской истерии, и, как заявил премьер КНР Чжоу Эньлай на переговорах с албанскими руководителями Э. Ходжей и М. Шеху в Пекине весной 1962 года, упразднение «советско-югославских планов наказания Албании»;
– созыв международного совещания компартий для обсуждения причин ухудшения советско-китайских, советско-албанских отношений и, как следствие, раскола в мировом коммунистическом движении;
– прекращение наращивания советских войск и вооружений на советско-китайской границе и вблизи монголо-китайской границы;
– уточнение статуса некоторых островов, находящихся в составе СССР, на приграничных реках Амур, Аргунь, Уссури и озере Ханка;
– максимально активное совместное давление на США с целью вывода их войск/военных баз из Турции, Греции, с Тайваня, из Японии, Южной Кореи, Филиппин, района Гуантанамо (юго-восток Кубы).
Китай нам друг, но...
Для большей значимости этих (и других) своих предложений китайская делегация – её возглавлял Дэн Сяопин – заявляла, что они поддерживаются Албанией и Северной Кореей. Но насчёт КНДР это было преувеличением...
В Северной Корее только неофициально критиковали антисталинские решения XX (1956) и XXII съездов (1961) КПСС. На IV и V съездах поныне правящей в КНДР «Трудовой партии» (1961 и 1970) не в унисон с известными китайскими антисоветскими клише, а опосредовано заявлялось об
«опасности распространения ревизионизма, что предваряет угрозу потери социалистических достижений в ряде стран, утраты коммунистическими и рабочими партиями этих стран своей руководящей революционной роли». Причем «разновидности ревизионизма множатся».
Однако упрямый глава КНДР-ТПК Ким Ир Сен при этом чуть ли не демонстративно не посещал СССР с 1962 года до 1983 включительно. Он лишь в 1980 году кратко побеседовал с Брежневым, да и то в Белграде – на похоронах маршала Тито.
Но в 1984 году Ким Ир Сен наконец приехал в СССР с официальным визитом, наградив К. У. Черненко орденом «Государственного флага КНДР». В Пхеньяне даже не скрывали своих ожиданий «просталинских» перемен в СССР – КПСС в черненковский период. Однако Константин Устинович не оправдал корейских ожиданий, так как время его правления оказалось удивительно коротким – чуть больше года.
При этом, по всей видимости, ради удержания политико-идеологического нейтралитета КНДР в конфронтационных советско-китайских отношениях, Ким Ир Сена в СССР дважды удостоили ордена Ленина. Разумеется, в связи с днём рождения главы Северной Кореи, хотя и с интервалом в полтора десятка лет.
Это случилось в апреле 1972 и 1987 года. Зато в Китае Ким Ир Сен бывал почти ежегодно. Мао Цзэдун на переговорах с первым вице-премьером КНДР в день 20-летия КНР (1 октября 1969 года) Чхве Ён Гоном особо отмечал, что
«...между нашими странами особенные отношения, и мы должны улучшать их. У нас совпадают цели. И против хрущёвского ревизионизма мы были заодно. Мы можем не осуждать советский ревизионизм.
Мы с вами противостояли так называемой «десталинизации», и давно достигли согласия по этому вопросу. Сталин совершал ошибки, но Сталин внёс большой вклад в революцию в Советском Союзе и в мировую революцию. Выступавшие против Сталина фактически имели своей целью отвергнуть проведение ленинской политической линии после Октябрьской революции».
Мы с вами противостояли так называемой «десталинизации», и давно достигли согласия по этому вопросу. Сталин совершал ошибки, но Сталин внёс большой вклад в революцию в Советском Союзе и в мировую революцию. Выступавшие против Сталина фактически имели своей целью отвергнуть проведение ленинской политической линии после Октябрьской революции».
Идеи чучхе – это круче марксизма
В КНДР до начала 70-х включительно сохранялся проспект Сталина, один из центральных в Пхеньяне; периодически издавались сталинские работы. Затем в Пхеньяне официально провозгласили «созданную великим вождем товарищем Кир Ир Сеном» идеологию чучхе (национальной самобытности), упразднив в стране даже упоминания о классиках марксизма.
То есть КНДР дистанцировалась от почитания в Китае Сталина, чтобы сохранялись столь нужные Пхеньяну экономические и военно-технические связи с СССР.
Впрочем, на похоронах Ким Ир Сена в 1994 году хотя бы исполнялся «Интернационал». Но ещё в 1960 на здании ЦК партии в Пхеньяне огромные портреты Ленина и Сталина были заменены на протокольные – размером меньше стандартного листа ватмана.
А ведь этого не сделали даже на пекинской площади Тяньаньмэнь (до 1987 года включительно) с портретами Маркса и Ленина того же масштаба. Наконец, в 2012 году изображения основоположников коммунистического учения вообще сняли: ныне там сохраняется портрет только Ким Ир Сена...
При этом Пхеньян всё же так и не встал на сторону Пекина в китайско-советском противостоянии. В отместку в конце 60-х гг. китайцы нахраписто попытались спровоцировать в КНДР хунвейбиновскую «культурную революцию», но её зачинщики были вскоре ликвидированы...