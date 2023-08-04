Корейский выбор – в июле 1953 и десять лет спустя

Юбилеи, юбилеи...

«...Сейчас, когда враждебные силы активизируют вызовы и действия, Договор демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижения социалистического дела двух стран, в обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире. Между КНДР и Китаем день ото дня укрепляются дружеское доверие и боевая дружба». Причем они «постоянно совершенствуется во всех областях, таких, как политика, экономика, вооруженные силы и культура».

Кому и Сталин не товарищ?

Китай нам друг, но...

«опасности распространения ревизионизма, что предваряет угрозу потери социалистических достижений в ряде стран, утраты коммунистическими и рабочими партиями этих стран своей руководящей революционной роли». Причем «разновидности ревизионизма множатся».

«...между нашими странами особенные отношения, и мы должны улучшать их. У нас совпадают цели. И против хрущёвского ревизионизма мы были заодно. Мы можем не осуждать советский ревизионизм.



Мы с вами противостояли так называемой «десталинизации», и давно достигли согласия по этому вопросу. Сталин совершал ошибки, но Сталин внёс большой вклад в революцию в Советском Союзе и в мировую революцию. Выступавшие против Сталина фактически имели своей целью отвергнуть проведение ленинской политической линии после Октябрьской революции».

Идеи чучхе – это круче марксизма