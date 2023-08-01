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Полковник ВС РФ: Авиация группировки Юг поразила командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске

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Полковник ВС РФ: Авиация группировки Юг поразила командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске

Передовые подразделения группировки «Юг» успешно отбили атаки штурмовых групп ВСУ на оборонительных позициях у населённых пунктов Яковлевка и Соль на Лисичанском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Как уточнил Астафьев, помимо этого российская авиация нанесла огневое поражение командному пункту 115-й механизированной бригаде ВСУ в Краматорске.


Также, по словам полковника ВС РФ, благодаря слаженной работе российской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Краб» польского производства калибра 155 мм, что произошло в районе села Дылеевка ДНР. Также среди поражённой военной техники противника числится бронированный тягач МТ-ЛБ в районе населённого пункта Весёлое, 2 гаубицы Д-30 на огневых позициях около Серебрянки и Марьинки.

В районе села Кирово ДНР был поражён наблюдательный пункт подразделения 24-й механизированной бригады ВСУ расчётом 122-мм САУ «Гвоздика».

Напомним, что и ранее подразделениями «Южной» группировки войск были успешно отражены 2 атаки со стороны штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении. Тогда российская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению живой силы противника, а также бронетехнике подразделений 54-й механизированной бригады противника.
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:20
    -1
    Ура, даже в "пропаганде" у нас наметились изменения. Теперь можно слушать не только г-на Коношенкова, но и его подчиненных с направлений...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:25
      +2
      Расчеты российских ударных беспилотников «Ланцет» уничтожили технику украинских боевиков в зоне СВО.
      https://dzen.ru/video/watch/64c7fa07c931b62fe50f0561

      FPV-дроны в действии.Видео по ссылке ниже.Некоторые говорят что в танк одновременно попал FPV-дрон и Краснополь.

      На опубликованных кадрах хорошо видно, как российский FPV-дрон влетает в башню бронированной машины. После этого происходит мощный взрыв. По всей вероятности, сразу попадания FPV-дрона в танке произошла детонация боекомплекта. Шансов выжить у экипажа боевой машины не было никаких.
      Отметим, что FPV-дроны, наряду с артиллерией, управляемыми ракетами вертолетов Ка-52 и барражирующих боеприпасов «Ланцет» являются одним из основных средств поражение бронетехники ВСУ. На их счету уже несколько десятков единиц уничтоженных танков и боевых машин пехоты.


      https://topcor.ru/37803-unichtozhenie-polskogo-tanka-t-72m1-vsu-snjali-na-video.html
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:59
        0
        Алекс, всё это хорошо: утилизируем старые запасы, модернизируем, производим новые, испытываем новые образцы техники...
        Вот только за июль мы "денацифицировали" 20000 каких-никаких, но славян
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:50
      -3
      Конашенкова слушать можно когда во время его выступлениях на телевизоре полностью выключен звук!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +3
    Цитата: svp67
    Теперь можно слушать не только г-на Коношенкова
    А до этого представители пресс-центров группировок разве не выступали? Это уже давно практикуется и кстати озвучивается та информация, которая параллейно стекается в пресс-центр МО РФ.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:12
    0
    М-да... игра словами в заголовках продолжается: командный пункт бригады (место сосредоточения руководства бригады) и наблюдательный пункт по тексту статьи (ну или командно-наблюдательный - ротный уровень) - это как бы не одно и тоже. Хотя, возможно я отстал от передовой военной научной мысли, и сейчас всё по-другому...