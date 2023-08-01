Полковник ВС РФ: Авиация группировки Юг поразила командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске

Передовые подразделения группировки «Юг» успешно отбили атаки штурмовых групп ВСУ на оборонительных позициях у населённых пунктов Яковлевка и Соль на Лисичанском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Как уточнил Астафьев, помимо этого российская авиация нанесла огневое поражение командному пункту 115-й механизированной бригаде ВСУ в Краматорске.
Также, по словам полковника ВС РФ, благодаря слаженной работе российской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Краб» польского производства калибра 155 мм, что произошло в районе села Дылеевка ДНР. Также среди поражённой военной техники противника числится бронированный тягач МТ-ЛБ в районе населённого пункта Весёлое, 2 гаубицы Д-30 на огневых позициях около Серебрянки и Марьинки.
В районе села Кирово ДНР был поражён наблюдательный пункт подразделения 24-й механизированной бригады ВСУ расчётом 122-мм САУ «Гвоздика».
Напомним, что и ранее подразделениями «Южной» группировки войск были успешно отражены 2 атаки со стороны штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении. Тогда российская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению живой силы противника, а также бронетехнике подразделений 54-й механизированной бригады противника.