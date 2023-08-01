Военное обозрение
Войти Регистрация

Озвученные Украиной «гарантии безопасности» от союзников фактически ничего не изменят в военной помощи Запада киевскому режиму

13
Озвученные Украиной «гарантии безопасности» от союзников фактически ничего не изменят в военной помощи Запада киевскому режиму

Украина в ближайшее время получит некие «гарантии безопасности» от своих союзников. Об этом заявила советник руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заривная, слова которой приводит украинская пресса.


Первое соглашение о «гарантиях безопасности» Украина подпишет с США. Переговоры по вопросу о «гарантиях безопасности» начнутся на этой неделе. Заривная не стала приводить детали данного документа, но отметила, что он конкретизирует рамочное соглашение, ранее подписанное в Вильнюсе на саммите Североатлантического альянса.

Озвученные Украиной «гарантии безопасности» от союзников фактически ничего не изменят в военной помощи Запада киевскому режиму. Так, в эти «гарантии» войдут развитие военно-промышленного комплекса, обучение украинских военных за рубежом, обмен разведывательными данными, помощь вооружением и военной техникой, поддержка в сфере финансовой стабильности и восстановления украинской экономики. Вся перечисленная поддержка и так оказывается Украине.

Что касается обязательств вступать в вооруженный конфликт на стороне Украины в случае нападения на нее третьих стран, то они в тексте соглашения не содержатся. Поэтому воевать за Украину США или какие-либо другие западные страны не будут, и вряд ли данная ситуация изменится в дальнейшем. Таким образом, говорить о том, что соглашение о «гарантиях безопасности» кардинально изменит положение Украины в оборонной сфере, не приходится.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:19
    +4
    Раскудахтались chubaтые... сколь веревочке не виться, все равно конец один
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:56
      0
      Это просто ответ тем фантастам на сайте,которые заявляют что сша вот буквально завтра перестанут помогать укроине.По сути нам ответили что всё кремлевские горчшники для трупа,полумеры по простому пора сворачивать ,и вести войну с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ возвратом всех Российских земель исключительно силовым методам,и никаких больше жестов доброй воли никогда не должно повториться!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +4
    По факту ничего не меняет, но запротоколировать треба. Правда про ценность таких договоров может рассказать экспрезидент Афгана. Тому врать не с руки из нью-Ростова.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:25
    +1
    в эти «гарантии» войдут развитие военно-промышленного комплекса,
    .....это самый главный козырь для хунтярских казнокрадов и прикормушечников...если уподобились медаптечки воровать и продавать на лево и на право можно себе представить что будет с баблом на наглухо разрушенный хунтярский ВПК ...я только одобрямс....и по делом налогоплательщику империи лжи....сосите лапу
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:31
      +5
      Не понимаю,почему Вас так это удивляет? Воровство- генетическая потребность,украинства. Хоть глоток воздуха,но УКРАДЕТ! ))) Это- норма. Это- неотьемлимая часть души,истории,мышления.)
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:38
        0
        Не понимаю,почему Вас так это удивляет?
        ...меня ни сколько не удивляет, просто констатация факта...до 14-го года казнокрадство было элитным делом потому как работали законы кое как, после 14-го там повальное безнаказуемое казнокрадство на всех уровнях управления...ну вот как то так
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +2
    говорить о том, что соглашение о «гарантиях безопасности» кардинально изменит положение Украины в оборонной сфере, не приходится.
    Просто отразили на бумаге то, что ранее делали и без этой бумаги. При этом на себя обязательств по защите не берут и брать не будут. Поэтому прорыва в т.н. "гарантиях безопасности" не наблюдается и Киев остается при том, что было и до этого.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:31
    0
    Они в своём репертуаре, самые большие перемоги в медийном пространстве. Подпишут с США договор о гарантиях безопасности (который ничего не меняет), а подадут как огромную победу укродипломатии и весь мир с ними. И ведь украинский пипл схавает да и западный тоже. Умеют, всё таки, создавать перемоги на ровном месте.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:40
      +1
      Умеют, всё таки, создавать перемоги на ровном месте.
      ....с ростом кладбищ, а и да...сейчас так просто не захоронят там...нада предоплата...то есть резервация места
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:31
    0
    Ща хозяева сами себя обяжут Украине. Как известно, демократии не обманывают друг друга!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:35
    0
    А ну да.... «гарантий безопасности» малова- то было.... отсыпьте им ещё гарантий! wassat тем паче ни к чему не обязывает.... wink
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:00
    0
    Пиар и ничего более. Никто и ничего им гарантировать не будет.
    Барин холопу никогда и ничего не гарантирует кроме кнута за непослушание.
  9. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:41
    0
    Заявлено, что все гарантии гарантируются sad только после официального окончания боевых действий.