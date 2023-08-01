Украина в ближайшее время получит некие «гарантии безопасности» от своих союзников. Об этом заявила советник руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заривная, слова которой приводит украинская пресса.Первое соглашение о «гарантиях безопасности» Украина подпишет с США. Переговоры по вопросу о «гарантиях безопасности» начнутся на этой неделе. Заривная не стала приводить детали данного документа, но отметила, что он конкретизирует рамочное соглашение, ранее подписанное в Вильнюсе на саммите Североатлантического альянса.Озвученные Украиной «гарантии безопасности» от союзников фактически ничего не изменят в военной помощи Запада киевскому режиму. Так, в эти «гарантии» войдут развитие военно-промышленного комплекса, обучение украинских военных за рубежом, обмен разведывательными данными, помощь вооружением и военной техникой, поддержка в сфере финансовой стабильности и восстановления украинской экономики. Вся перечисленная поддержка и так оказывается Украине.Что касается обязательств вступать в вооруженный конфликт на стороне Украины в случае нападения на нее третьих стран, то они в тексте соглашения не содержатся. Поэтому воевать за Украину США или какие-либо другие западные страны не будут, и вряд ли данная ситуация изменится в дальнейшем. Таким образом, говорить о том, что соглашение о «гарантиях безопасности» кардинально изменит положение Украины в оборонной сфере, не приходится.