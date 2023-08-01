На территории Бориспольского района Киевской области, где расположен крупнейший украинский аэропорт "Борисполь", в течение ближайших нескольких дней будут приняты усиленные меры безопасности.
В сообщении местной райадминистрации утверждается, что военные и полиция будут осуществлять проверки документов жителей, а также ограничивать передвижение транспорта и пешеходов.
Предположительно, в аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие груза, представляющего чрезвычайную важность для украинского руководства.
На важность груза указывает то, что киевский режим опасается использовать аэропорты даже во время визитов своих западных кураторов. Как правило, лидеры зарубежных государств во время своих визитов в украинскую столицу прибывают в польский аэропорт Жешув, откуда продолжают свой путь в Киев посредством железнодорожного транспорта. Аналогичным образом происходит транспортировка на Запад раненых и убитых высокопоставленных офицеров НАТО.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полеты гражданской авиации на Украине возобновятся лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.
Игнат напомнил, что российские ракеты способны поразить любую точку на подконтрольной Киеву территории, а имеющиеся в распоряжении украинской армии системы ПВО не способны защитить значительную часть страны.