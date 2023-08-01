Военное обозрение
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В районе киевского аэропорта Борисполь проводятся масштабные проверки из-за возможного прибытия важного груза

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В районе киевского аэропорта Борисполь проводятся масштабные проверки из-за возможного прибытия важного груза

На территории Бориспольского района Киевской области, где расположен крупнейший украинский аэропорт "Борисполь", в течение ближайших нескольких дней будут приняты усиленные меры безопасности.


В сообщении местной райадминистрации утверждается, что военные и полиция будут осуществлять проверки документов жителей, а также ограничивать передвижение транспорта и пешеходов.

Предположительно, в аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие груза, представляющего чрезвычайную важность для украинского руководства.

На важность груза указывает то, что киевский режим опасается использовать аэропорты даже во время визитов своих западных кураторов. Как правило, лидеры зарубежных государств во время своих визитов в украинскую столицу прибывают в польский аэропорт Жешув, откуда продолжают свой путь в Киев посредством железнодорожного транспорта. Аналогичным образом происходит транспортировка на Запад раненых и убитых высокопоставленных офицеров НАТО.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полеты гражданской авиации на Украине возобновятся лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.

Игнат напомнил, что российские ракеты способны поразить любую точку на подконтрольной Киеву территории, а имеющиеся в распоряжении украинской армии системы ПВО не способны защитить значительную часть страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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26 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:15
    0
    Готовятся к приёму почётных гостей: "Гераней", "Искандеров" и "Кинжалов". laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:18
      +1
      Нам не помешало бы подготовить Кинжалы,Х-32 и Ониксы для встречи важного груза.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:31
        +5
        в аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие груза

        Вот интересно: мы тоже ожидаем этот "груз" по прилёту или ждём "прилёта" на нашу землю?
        1. Mister X
          Mister X Сегодня, 14:42
          +2
          Цитата: Egeny
          Вот интересно

          Это отвлекающий маневр, или реально ждут груз?
          Следим за обеими руками
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 14:50
            0
            Следить за руками шулера ещё та затея.)
            Может пора уже укоротить ручонки?)
          2. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 14:53
            -1
            Героин лично кто то из высокопоставленных представителей везет... Ирония конечно, но мне кажется, если бы очень ценное что то , то вообще риск должны свести к минимуму и по отработанному пути пустить.
        2. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 15:00
          0
          Даже в условиях полной осведомленности, у нас все события происходят внезапно и неожиданно! laughing Даже смена времен года! lol
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:38
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Нам не помешало бы подготовить Кинжалы,Х-32 и Ониксы для встречи важного груза.

        Ну если про это у нас на сайте пишут, то уж российские военные, об этом давно знают готовятся ждут приказа от руководства свыше.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:18
    +1
    Предположительно, в аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие груза, представляющего чрезвычайную важность для украинского руководства

    ***
    — "Может бахнем?" ...


    ***
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:54
      0
      Ответ Вы прекрасно знаете.Но это "потом"может тянутся долго..
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:20
    +7
    спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полеты гражданской авиации на Украине возобновятся лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.
    вот не понимаю, почему еще в шумерии есть действующие аэродромы?!!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:20
    +3
    Ну если на диване прочитали такие вести, то уж кому положено знать и подавно в курсе, разберутся, где деза , а где нет.
  5. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 14:24
    +1
    Много белого порошка для руководства привезут :)
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:27
    0
    ..масштабные проверки из-за возможного прибытия важного груза

    новые важные цели?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:55
      0
      Грузите байденов бочками..Братья Карамазовы..
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:27
    +4
    Британцы бомбу ядерную подарили что-ли?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:28
      +3
      Цитата: Бывший солдат
      бомбу ядерную подарили что-ли?

      такая же мысль возникла, все может статься
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Бывший солдат
      Британцы бомбу ядерную подарили что-ли?

      Бомбу сомневаюсь, но что какую то пакость для России, привезут точно.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:52
        0
        Цитата: carpenter
        Бомбу сомневаюсь

        сейчас уже ни в чем нельзя сомневаться, все может быть
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:56
      0
      А у британцев есть СВОЯ ядерная бомба?Впрочем,я сейчас уже ничему не удивлюсь
  8. Комментарий был удален.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:30
    0
    Наличные гривны подвезли, инфляция да и банки в сейфы напмхали нал.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 14:30
    +1
    Эх, сейчас бы А-50 на круглосуточное дежурство в небе подвесить, да пару Су-35 с Р-37М на борту, что бы "торжественно встретить" "дорогих гостей", еще в воздухе
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 14:46
    -1
    Кинжалы это раскрученная тема, а по факту фэйк по результативности..
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:04
      0
      "Какие ваши доказательства?"(с) - кусок канализационной трубы, названный Кличком остатками сбитого "Кинжала", это как-то вообще не аргумент! lol
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:51
    -1
    Кокс подвезут. Выгрузка должна быть как можно ближе к офису президента - его уже ломает, доза нужна быстро. Ну и чтобы не растащили. yes
  13. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:51
    0
    Украинский золотой запас наверное вывезти хотят. Если он ещё есть.
    В Британии то надежнее хранить- это общеизвестно wassat