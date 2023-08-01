Врио главы ДНР: ВСУ бросают большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями

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В последние недели одной из самых горячих точек в зоне СВО является н.п. Старомайорское (ДНР), расположенное на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области, на так называемом Времевском выступе. ВСУ наносят регулярные удары на данном направлении, теряя огромное количество техники и живой силы.Между тем попытки украинских войск взять под контроль вышеупомянутую территорию продолжаются и сегодня. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.Со слов чиновника, Старомайорское стало одной из горячих точек, где ВСУ не считаются с потерями и регулярно проводят атаки на российские позиции. Как выразился Пушилин, нашим войскам время от времени даже приходится отходить с занятых рубежей, впуская в населенный пункт противника, чтобы затем провести более грамотную атаку.В результате одной из них, как сообщалось ранее, ВСУ были выбиты из Старомайорского, куда они вошли несколько дней назад и пытались там закрепиться.Сегодня, со слов врио главы ДНР, украинское командование продолжает оказывать давление на данном участке, бросая в бой огромные силы. При этом ВС РФ используют все варианты, чтобы удержать вверенную территорию и в то же время минимизировать потери.- подчеркнул Пушилин.