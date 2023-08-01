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Врио главы ДНР: ВСУ бросают большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями

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Врио главы ДНР: ВСУ бросают большие силы на Старомайорское, не считаясь с потерями

В последние недели одной из самых горячих точек в зоне СВО является н.п. Старомайорское (ДНР), расположенное на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области, на так называемом Времевском выступе. ВСУ наносят регулярные удары на данном направлении, теряя огромное количество техники и живой силы.


Между тем попытки украинских войск взять под контроль вышеупомянутую территорию продолжаются и сегодня. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Со слов чиновника, Старомайорское стало одной из горячих точек, где ВСУ не считаются с потерями и регулярно проводят атаки на российские позиции. Как выразился Пушилин, нашим войскам время от времени даже приходится отходить с занятых рубежей, впуская в населенный пункт противника, чтобы затем провести более грамотную атаку.

В результате одной из них, как сообщалось ранее, ВСУ были выбиты из Старомайорского, куда они вошли несколько дней назад и пытались там закрепиться.

Сегодня, со слов врио главы ДНР, украинское командование продолжает оказывать давление на данном участке, бросая в бой огромные силы. При этом ВС РФ используют все варианты, чтобы удержать вверенную территорию и в то же время минимизировать потери.

Для нас важен каждый человек

- подчеркнул Пушилин.
Использованы фотографии:
vk.compushilindenis
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:00
    0
    где ВСУ не считаются с потерями и регулярно проводят атаки на российские позиции.
    ненужная бросает уже резервные нац.баты. Там весь сброд укронацистов. По данных военкоров, наши бойцы решили в плен таких не брать. Полагаю, совершенно правильное решение.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:01
    +4
    Черт возьми,почему мы не используем напалм?Почему в качестве жеста устрошения не снесены здания сбу,рады,мо,дворец президента,военной прокуратуры,гур,генштаба в киеве?
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:25
      0
      Это очень масштабные вопросы!Так сразу и не ответить hi Вот например прислушайтесь к голосу отца ветерана Вагнера по поводу атак на столицу:"угроза Москве от атак беспилотников очевидна".По моему исчерпывающе,мощно,сильно и авторитетно сказано laughing Хотелось бы услышать ответы на Ваши вопросы от следующих лиц:Захарова,Шойгу,Лавров и на закуску можно Медведева.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:41
        0
        По бумажке мы и сами читать умеем, последние тезисы ДАМ отдают кипятком, а Машу и Лаврова послушать можно.

        почему мы не используем напалм?

        мы кассетные боеприпасы не используем, а Вы, бережливый батенька, напалмом Киев стращаете.)
    2. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 14:39
      0
      У нас есть лучше, солнцепеки, напалм в городах эффекивен только если надо мирняк спалить весь
    3. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 14:59
      0
      Вы напалм в чем перевозить собираетесь и с чего использовать?
      У нас есть прекрасные бомбы ОДАБ. А вот почему их не используют, я не в курсе.
  3. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 14:43
    -1
    Тактика ВСУ - закидывание трупами своих солдат. Их хозяевам не жалко мяса, мало того, их цель уничтожить как можно больше людей с этой территории.