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Минобороны РФ: Российская армия нанесла поражение из ТОС «Солнцепек» личному составу ВСУ на Запорожском направлении

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Минобороны РФ: Российская армия нанесла поражение из ТОС «Солнцепек» личному составу ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытки контрнаступления украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


Российскими подразделениями были отражены попытки атак противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Яблоневое Запорожской области.

Кроме того, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях были нанесены поражения личному составу ВСУ из ТОС «Солнцепек» и артиллерийских орудий. По позициям противника наносились удары в районах Пречистовки, Макаровки, Малой Токмачки, Новоандреевки. В районе н.п. Раздольное был уничтожен склад с боеприпасами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.


В течение суток потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили более 220 боевиков ВСУ, 2 танка, 6 БМП, включая 1 БМП Bradley американского производства, 2 автомобиля, САУ «Krab» польского производства, САУ «Акация» и орудие «Гиацинт-Б».

Продолжались боевые действия и на Донецком направлении. Здесь ВС РФ отбили 8 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Марьинки, Зайцево и других населенных пунктов. ВСУ потеряли здесь более 345 боевиков, 1 танк, 6 БМП, 4 автомобиля, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 5 САУ «Krab» польского производства, 5 орудий полевой артиллерии, включая 1 орудие М777 американского производства.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское точными ударами ВС РФ были уничтожены 2 склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Продолжаются бои на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Куземовки. Также был нанесен ряд ударов по местам размещения боевиков ВСУ, военной техники и вооружений в Новомлынске, Тимковке, Кисловке, Котляровке, Берестовом в Харьковской области. Были атакованы и места размещения сил и средств ВСУ в окрестностях н.п. Новоселовское Луганской Народной Республики.

Подразделениям ВС РФ удалось отразить две атаки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на Сватовском участке фронта. В итоге ВСУ за сутки лишились на Купянском направлении 120 боевиков, 1 бронемашины, 3 автомобилей, 1 САУ «Гвоздика» и 1 гаубицы Д-30. Под Кисловкой ударами ВС РФ был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. У населенного пункта Стецковка Харьковской области был уничтожен ударами ВС РФ радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».


На Краснолиманском направлении подразделения российской армии отбили три атаки противника под населенными пунктами Райгородка, Невское и Червоная Диброва. Здесь были уничтожены более 75 боевиков ВСУ, 3 бронемашины, 2 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, 2 САУ «Гвоздика».

Наконец, стоит отметить и обстановку на Херсонском направлении. Здесь наши войска нанесли противнику огневое поражение, уничтожив до 40 боевиков, 3 автомобиля, 1 САУ «Акация» и 1 гаубицу «Мста-Б». Российские войска ПВО на разных направлениях сбили 21 украинский БПЛА.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:04
    +1
    Российская армия нанесла поражение из ТОС «Солнцепёк» личному составу ВСУ

    ***
    — Припекло! ...


    ***
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:12
      +3
      — Припекло! ...

      До печёнок их допёк наш российский "Солнцепёк",
      Подарив "укропам в дар" солнцепёчный свой "загар"...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:05
    +2
    Да,из множества источников понятно что самое жаркое место сейчас это Запорожье,что там пытаются всушники активно прорвать наши линии обороны!Вот где наша военная авиация должна буквально непрерывно работать по позициям врага.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:05
    +2
    Не приведи Господь, попасть под "Солнцепёк", но бандеровцам "повезло"!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: marchcat
      Не приведи Господь, попасть под "Солнцепёк", но бандеровцам "повезло"!

      Гори, гори ясно, чтобы не погасло !!!
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 14:05
    +1
    Всюду, где шевельнулось, должен сунуть свой нос Буратино и подогреть Солнцепёк! Жечь, что бы от одного только приказа "вперёд!" всуки срались и ссались, инстинктивно, как собаки Павлова! Жечь позиции, колонны - чтоб не тратить время на могилизацию! am
  5. alystan
    alystan Сегодня, 14:09
    +5
    1 августа, Минобороны РФ.

    В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 1 августа 2023 г. в подмосковном Нахабино вновь сформирована и приступает к работе Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.Карбышева.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:12
    +2
    Учитывая дальность стрельбы ТОС "Солнцепек", уже тревожненько... начинаются полноценные общевойсковые бои
  7. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:56
    0
    Todavía me resulta incomprensible que a estas alturas del conflicto Rusia no haya logrado impedir que Occidente siga inundando de armas de todo tipo a Ucrania.