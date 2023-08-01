Минобороны РФ: Российская армия нанесла поражение из ТОС «Солнцепек» личному составу ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытки контрнаступления украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Российскими подразделениями были отражены попытки атак противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Яблоневое Запорожской области.
Кроме того, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях были нанесены поражения личному составу ВСУ из ТОС «Солнцепек» и артиллерийских орудий. По позициям противника наносились удары в районах Пречистовки, Макаровки, Малой Токмачки, Новоандреевки. В районе н.п. Раздольное был уничтожен склад с боеприпасами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
В течение суток потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили более 220 боевиков ВСУ, 2 танка, 6 БМП, включая 1 БМП Bradley американского производства, 2 автомобиля, САУ «Krab» польского производства, САУ «Акация» и орудие «Гиацинт-Б».
Продолжались боевые действия и на Донецком направлении. Здесь ВС РФ отбили 8 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Марьинки, Зайцево и других населенных пунктов. ВСУ потеряли здесь более 345 боевиков, 1 танк, 6 БМП, 4 автомобиля, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 5 САУ «Krab» польского производства, 5 орудий полевой артиллерии, включая 1 орудие М777 американского производства.
Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское точными ударами ВС РФ были уничтожены 2 склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
Продолжаются бои на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Куземовки. Также был нанесен ряд ударов по местам размещения боевиков ВСУ, военной техники и вооружений в Новомлынске, Тимковке, Кисловке, Котляровке, Берестовом в Харьковской области. Были атакованы и места размещения сил и средств ВСУ в окрестностях н.п. Новоселовское Луганской Народной Республики.
Подразделениям ВС РФ удалось отразить две атаки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на Сватовском участке фронта. В итоге ВСУ за сутки лишились на Купянском направлении 120 боевиков, 1 бронемашины, 3 автомобилей, 1 САУ «Гвоздика» и 1 гаубицы Д-30. Под Кисловкой ударами ВС РФ был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. У населенного пункта Стецковка Харьковской области был уничтожен ударами ВС РФ радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».
На Краснолиманском направлении подразделения российской армии отбили три атаки противника под населенными пунктами Райгородка, Невское и Червоная Диброва. Здесь были уничтожены более 75 боевиков ВСУ, 3 бронемашины, 2 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, 2 САУ «Гвоздика».
Наконец, стоит отметить и обстановку на Херсонском направлении. Здесь наши войска нанесли противнику огневое поражение, уничтожив до 40 боевиков, 3 автомобиля, 1 САУ «Акация» и 1 гаубицу «Мста-Б». Российские войска ПВО на разных направлениях сбили 21 украинский БПЛА.