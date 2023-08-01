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В Катаре прошла первая встреча официальных лиц движения «Талибан» и США после возвращения первыми контроля над Афганистаном

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В Катаре прошла первая встреча официальных лиц движения «Талибан» и США после возвращения первыми контроля над Афганистаном

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», лидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) встретились с официальными лицами Соединенных Штатов в Катаре впервые с момента их возвращения к власти в Афганистане два года назад.


Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил, что обе стороны обсудили меры укрепления доверия в ходе двухдневных переговоров, включая отмену санкций и запретов на поездки, а также возвращение активов афганского центрального банка, хранящихся за рубежом. Делегации также обсудили вопросы борьбы с наркотиками и прав человека, сказал Абдул Кахар Балхи.

Официальные лица США вновь призвали «Талибан»* отменить запреты на среднее образование девочек и трудоустройство женщин, а также освободить задержанных американцев, отмечает телеканал «Аль-Джазира». На встрече также присутствовали представителями Центробанка Афганистана и Министерства финансов страны. США заморозили около 7 миллиардов долларов средств афганского центрального банка, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка после прихода к власти талибов*.

«Аль-Джазира» напоминает, что пока ни одна страна официально не признала движение «Талибан» с момента его возвращения к власти. До вторжения в Афганистан американцев в 2001 году талибов официально признало три государства – ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.
В августе 2021 года талибы вернули себе власть в Афганистане после хаотичного вывода войск США из страны.
Использованы фотографии:
Википедия/isafmedia
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    +1
    Вот это стыдобушка..... Америка за столом переговоров с "пастухами", которые их тапками нагнали..... Если разговаривают, то чего -то еще хотят от Афгана, вон с КНДР даже не созваниваются - ничего уже не хотят.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:52
      +3
      Цитата: Uprun
      Если разговаривают, то чего -то еще хотят от Афгана, вон с КНДР даже не созваниваются - ничего уже не хотят.

      Чего хотят ? наркотиков хотят. Вот уже появилась статья в американском журнале "Time", где есть такие два пункта:

      1. Если запрет сохранится, то через год-​два Европа столкнётся с дефицитом героина, и тогда по всей видимости начнётся фентаниловая эпидемия (традиционно вина возлагается на Китай, ещё упомянуты итальянцы).

      2. Дефицит героина вынудит европейских наркоманов переходить на более опасные наркотики или искать новых поставщиков.
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:55
    +1
    Официальная повестка встречи просто ширма для деловых переговоров о том, как за разморозку средств начать гадить России. Быстро "хаджи" забыли о том, как те же рожи, что им небо в алмазах обещают, еще не так давно давали приказы охотиться за ними с дронов и посылать отряды убийц на поиски.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:58
    +1
    Встреча кураторов со своими воспитанниками. Всё нормально.
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 17:04
    0
    Надо дальше следить за этой историй.
    Пока много теней и кругов на воде.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:13
    0
    Надеюсь что наши агенты вдияния в верхушке афганских племён присутствуют...