В Катаре прошла первая встреча официальных лиц движения «Талибан» и США после возвращения первыми контроля над Афганистаном

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», лидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) встретились с официальными лицами Соединенных Штатов в Катаре впервые с момента их возвращения к власти в Афганистане два года назад.Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил, что обе стороны обсудили меры укрепления доверия в ходе двухдневных переговоров, включая отмену санкций и запретов на поездки, а также возвращение активов афганского центрального банка, хранящихся за рубежом. Делегации также обсудили вопросы борьбы с наркотиками и прав человека, сказал Абдул Кахар Балхи.Официальные лица США вновь призвали «Талибан»* отменить запреты на среднее образование девочек и трудоустройство женщин, а также освободить задержанных американцев, отмечает телеканал «Аль-Джазира». На встрече также присутствовали представителями Центробанка Афганистана и Министерства финансов страны. США заморозили около 7 миллиардов долларов средств афганского центрального банка, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка после прихода к власти талибов*.«Аль-Джазира» напоминает, что пока ни одна страна официально не признала движение «Талибан» с момента его возвращения к власти. До вторжения в Афганистан американцев в 2001 году талибов официально признало три государства – ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.В августе 2021 года талибы вернули себе власть в Афганистане после хаотичного вывода войск США из страны.