Немецкие туристы опасаются ехать в Польшу из-за сообщений о появлении ЧВК «Вагнер» на границе Белоруссии

Туристы из ФРГ опасаются поездок в Польшу из-за появившихся сообщений о передислокации сотрудников ЧВК "Вагнер" в приграничные районы Белоруссии.Как сообщает немецкая пресса, польские балтийские курорты традиционно пользовались популярностью у граждан ФРГ. Однако в этом году в расположенный на балтийском побережье польский город Колобжег приехало на 38% меньше иностранных туристов, чем годом ранее. По словам управляющего одного из местных отелей, еще одним фактором, отпугивающим туристов из Германии, является высокая инфляция.Ранее польские власти заявили, что не исключают возможных попыток вторжения в их страну сил ЧВК "Вагнер". По мнению вице-маршала польского сената Михала Каминского, вторжение "Вагнера" в Польшу может произойти с целью своеобразного тестирования готовности военного блока НАТО оказать Польше военную поддержку в случае вооруженного конфликта. В эфире украинского телевидения Каминский предположил, что вероятнее всего, из Белоруссии на территорию Польши может войти ограниченный контингент, скорее в формате ДРГ.Несмотря на отсутствие уверенности в том, что НАТО вмешается в вооруженный конфликт на территории Польши, в Варшаве надеются, что дислоцирующиеся на территории страны американские военнослужащие окажут сопротивление силам вторжения.Между тем, глава польского правительства Матеуш Моравецкий предполагает, что в планы российского руководства входит обеспечение контроля над Сувалкским коридором, в настоящее время проходящего по территории Польши и Литвы и отделяющего Белоруссию от Калининградской области РФ.