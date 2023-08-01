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Немецкие туристы опасаются ехать в Польшу из-за сообщений о появлении ЧВК «Вагнер» на границе Белоруссии

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Немецкие туристы опасаются ехать в Польшу из-за сообщений о появлении ЧВК «Вагнер» на границе Белоруссии

Туристы из ФРГ опасаются поездок в Польшу из-за появившихся сообщений о передислокации сотрудников ЧВК "Вагнер" в приграничные районы Белоруссии.


Как сообщает немецкая пресса, польские балтийские курорты традиционно пользовались популярностью у граждан ФРГ. Однако в этом году в расположенный на балтийском побережье польский город Колобжег приехало на 38% меньше иностранных туристов, чем годом ранее. По словам управляющего одного из местных отелей, еще одним фактором, отпугивающим туристов из Германии, является высокая инфляция.

Ранее польские власти заявили, что не исключают возможных попыток вторжения в их страну сил ЧВК "Вагнер". По мнению вице-маршала польского сената Михала Каминского, вторжение "Вагнера" в Польшу может произойти с целью своеобразного тестирования готовности военного блока НАТО оказать Польше военную поддержку в случае вооруженного конфликта. В эфире украинского телевидения Каминский предположил, что вероятнее всего, из Белоруссии на территорию Польши может войти ограниченный контингент, скорее в формате ДРГ.

Несмотря на отсутствие уверенности в том, что НАТО вмешается в вооруженный конфликт на территории Польши, в Варшаве надеются, что дислоцирующиеся на территории страны американские военнослужащие окажут сопротивление силам вторжения.

Между тем, глава польского правительства Матеуш Моравецкий предполагает, что в планы российского руководства входит обеспечение контроля над Сувалкским коридором, в настоящее время проходящего по территории Польши и Литвы и отделяющего Белоруссию от Калининградской области РФ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Klugschnacker
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12 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:49
    -3
    Жаль в 39 году Вагнера не было - может немецкие "туристы" в польшу побоялись бы ехать wassat
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:52
      +4
      Немецко-польский цирк - "Вагнер" туристов распугал. Наших туристов в Турции, даже землятресение не испугало.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:04
      -1
      А то вдруг Пригожин уже в Варшаве царствует.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:51
    +1
    приехало на 38% меньше иностранных туристов

    Ну ясный перец в условиях СВО когда мировая экономика переживает трудные времена, все начинают экономить и готовиться к худшему. И какой в это время туризм.
    А Вагнер он и в Африке Вагнер им пугают и это даёт свои плоды. Надо ещё сказать, объявить, что Русских медведей злых и свирепых в Польшу с зоопарков выпустили и надрессированных на немецкую речь реагировать.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Irokez
      приехало на 38% меньше иностранных туристов

      Ну ясный перец в условиях СВО когда мировая экономика переживает трудные времена, все начинают экономить и готовиться к худшему. И какой в это время туризм.
      А Вагнер он и в Африке Вагнер им пугают и это даёт свои плоды. Надо ещё сказать, объявить, что Русских медведей злых и свирепых в Польшу с зоопарков выпустили и надрессированных на немецкую речь реагировать.

      Почему с зоопарков?
      Я и своего могу с цепи спустить.
  3. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 15:59
    +2
    да ладно. Никто не боится вагнеровцев. Кроме западников, может быть, но в Польшу они точно не поедут. А восточные немцы, которые часто ездили в Польшу, уже не находят Польшу как страну такой симпатичной, как раньше.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:15
    +1
    Что туристам делать в Польше? Кроме посещения публичных домов там нечего делать
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:31
    0
    Не смешите мои тапки - немчура испугалась оркестрантов. Пшекам поменьше нужно трындеть про репарации, тогда, глядишь, люди и потянуться. Не думаю, что в Польше дешевле отдохнуть, чем в Греции, при этом Балтику и Средиземное море не сравнить. Да и основной вопрос, а что немчура уже потеряла выход на Балтику или на их побережье все гостевые дома пришли в упадок?
  6. Roust
    Roust Сегодня, 16:43
    0
    С туристами или без них, а гастроли к полякам - неплохо было бы, дабы место своё знали и заняты были постирушками штанов.
  7. agoran
    agoran Сегодня, 17:01
    0
    Ну, если восточные немцы в Бжег и ездили, то только потому, что там было дешевле. Сейчас цены сравнялись, можно отдохнуть на Мюрице или в Штральзунде. Кстати, если будете, там прекрасный морской музей, рекомендую.
  8. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 17:02
    0
    Дожили. Немцы испугались Вагнера! Своего родного духоскрепного. Мда...
    Немного "русских национальных инструментов" и оркестр звучит совсем по-другому. Не нравится такая "новая музыка" гордым пра-правнукам Зигфрида и остальных разных там нибелунгов и иже с ними. Этим детям валькирий. Потомкам Тристана и Изольды.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 17:14
      0
      Тристан и Изольда, это вообще-то англосакский миф.