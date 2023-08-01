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Лидер правящей в Грузии партии рассказал, чем может обернуться для страны потеря российских туристов

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Лидер правящей в Грузии партии рассказал, чем может обернуться для страны потеря российских туристов

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе дал комментарии в связи с недавними призывами некоторых грузинских активистов заблокировать въезд туристам из России на территорию Грузии.


По словам Кобахидзе, потеря российских туристов нанесет непоправимый урон грузинской экономике. Он отметил, что маленькая экономика Грузии будет терять по одному миллиарду долларов в год в случае полного запрета посещения страны туристами из России.

Это при том, что наша экономика составляет $30 млрд

- сказал грузинский политик.

Кобахидзе также добавил, что отказ от российских туристов обернется потерей 20-30 тысяч рабочих мест, что опять же является существенным ударом по экономике страны.

По словам политика оппозиция, которая стоит за вчерашними событиями в Батуми, пытается нанести экономический и политический урон стране. Напомним, что вчера в грузинском портовом городе Батуми прошел митинг против прибытия туда круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Митингующие заявляли, что некоторые пассажиры лайнера поддерживают военные действия на Украине и независимость Абхазии.

Согласно данным Национального статистического управления Грузии, в прошлом году страну посетило более миллиона россиян.
Использованы фотографии:
allgeotrip.ru
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:50
    +1
    очень хорошо, что сейчас правящая грузинская партия понимает: лучшая политика - это сотрудничество с Россией, а не конфронтация. Грузины, если захотят присоединиться к санкциям, в итоге потеряют гораздо больше, нежели получат " поддержки". Ну а отморозков, желающих снова померяться силами утилизуют наши бойцы на СВО.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:55
      +2
      Тем кто не пускает наших туристов и Грузия, судя по всему, не очень нужна. Им бы в евросоюз и нато, вот тогда для них "житуха" начнётся ( это они так думают, судя по их поведению)
      1. стар
        стар Сегодня, 16:13
        0
        В Грузии полным полно разных НКО, финансируемых на деньги Сороса и пр. «гуманистов».
    2. стар
      стар Сегодня, 16:10
      +1
      лучшая политика - это сотрудничество с Россией, а не конфронтация


      Грузия после отмены виз. Грузия - она такая Грузия..
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:50
    0
    А кого то сильно волнует как там в Грузии будет без наших туристов? Не захотели обеспечить хотя бы внешнии приличия - вот и сидите тихо сами с собой.
  3. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 15:52
    +1
    В интересах Грузии как можно более тесное экономическое сотрудничество с Россией. Только Россия поставляет основной туристический поток в эту страну и покупает грузинские товары, которые больше даром никому не нужны в этом мире.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:52
    -2
    Грузии будет терять по одному миллиарду долларов в год в случае полного запрета посещения страны туристами из России.
    Не хило так,по туристическим тропам,денег вывозится
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:56
    0
    Вот ведь твать! Никаких принципов! Только всё про бабки! wassat
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:15
    0
    Ради того чтоб член нато вставило,надо терпеть.)))
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:30
    0
    Российские туристы так то должны включать мозг , когда едут отдыхать за границу (когда Россия воюет).
    Опять же.
    В России отдыхать тяжело и дорого.
    То бишь, в России все условия, чтобы человек предпочитал отдых за границей ,но , возможно Россия станет Северной Кореей. И тогда отдыха небудет.
    1. brodyaga
      brodyaga Сегодня, 16:41
      0
      На счет Северной Кореи ваш прогноз или желание? А так приезжайте в РБ для вас дешиво и знакомо.
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:52
    0
    России надо больше работать в плане пропаганды с грузинским народом, слать позитив, рекламировать русский мир, запускать совместные программы всеми силами, не допускать скатывания грузинской молодёжи в тупую ненависть к русским на базе соросовских программ и т.д. Ведь у грузин пока ещё нет той генетической, слепой и бескомпромиссной ненависти к России, как исторически у небратьев украинцев, да переформатированных сегодня наглухо. Грузины прогрессивная, умная и по сути добрая нация в отличии от некоторых других народов Кавказа, товарищ "отдыхал" с семьёй в Дагестане sad , приехал на днях, никогда там ничего нормального не будет...короче не об этом речь. Надо уметь работать с соседями, у американцев это по всему Миру получается, хоть и на свой манер.