Лидер правящей в Грузии партии рассказал, чем может обернуться для страны потеря российских туристов

Это при том, что наша экономика составляет $30 млрд

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе дал комментарии в связи с недавними призывами некоторых грузинских активистов заблокировать въезд туристам из России на территорию Грузии.По словам Кобахидзе, потеря российских туристов нанесет непоправимый урон грузинской экономике. Он отметил, что маленькая экономика Грузии будет терять по одному миллиарду долларов в год в случае полного запрета посещения страны туристами из России.- сказал грузинский политик.Кобахидзе также добавил, что отказ от российских туристов обернется потерей 20-30 тысяч рабочих мест, что опять же является существенным ударом по экономике страны.По словам политика оппозиция, которая стоит за вчерашними событиями в Батуми, пытается нанести экономический и политический урон стране. Напомним, что вчера в грузинском портовом городе Батуми прошел митинг против прибытия туда круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Митингующие заявляли, что некоторые пассажиры лайнера поддерживают военные действия на Украине и независимость Абхазии.Согласно данным Национального статистического управления Грузии, в прошлом году страну посетило более миллиона россиян.