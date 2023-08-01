Смута в России: о причинах, стадиях и последствиях

Смутное время или Смута стала настоящей трагедией для российской государственности. В исторических справках данный период принято ограничивать временными рамками с 1598 года (после смерти царя Ивана IV) до 1613 года. Впрочем, некоторые историки считают, что Смута завершилась лишь в 1618 году, после подписания Деуленского перемирия с Польшей.
Причин для наступления данного кризиса было сразу несколько, что, собственно, напрямую отразилось на его масштабах и чудовищных последствиях, серьезно повлиявших на ход российской истории. Ряд экспертов считают, что последствия той Смуты ощущаются и сегодня.
Среди основных причин выделяют следующие. В первую очередь, загадочная смерть царевича Дмитрия и Федора Ивановича, что прервало династию Рюриковичей и привело к династическому кризису.
Ситуацию усугубил страшный голод 1601-1603 годов, вызванный погодными условиями, приведшими к неурожаю. В те годы заморозки наблюдались даже летом. В итоге, люди массово умирали, а доверие к новой власти (царь Борис Федорович Годунов – первый правитель из династии Годуновых) стремительно падало.
Собственно, это и привело к приходу на трон Лжедмитрия I и продолжению борьбы за власть между царскими властями и боярами.
Наконец, важнейшую роль в кризисе сыграло активное вмешательство во внутренние дела Российского царства со стороны Швеции и Польши.
Многие историки выделяют три стадии Смуты.
Первая началась после появления в Польше человека, который назвал себя царевичем Дмитрием – Лжедмитрия I. Вторая – когда царем стал Василий Шуйский. Это время характеризовалось династической борьбой за власть и глубокими социальными конфликтами. Наконец, третья стадия началась после распада Тушинского лагеря, положившего начало национально-религиозной борьбе между русскими-православными и поляками-католиками. Конечными героями этих события стали Минин и Пожарский, которые выгнали поляков из страны.
Касательно последствий Смутного времени, они были катастрофическими. Несмотря на то, что русское царство сохранило свою государственность, страна была полностью разорена и истощена экономически. Кроме того, Россия потеряла Смоленск, Балтику и Северные регионы страны, а ее военный потенциал оказался практически полностью уничтожен. Наконец, произошло полное закрепощение крестьян и падение авторитета церкви.