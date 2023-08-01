В ряде населенных пунктов Харьковской области началась принудительная эвакуация жителей

В Харьковской области началась принудительная эвакуация в ряде населенных пунктов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на информацию «с мест».Как сообщается, украинские военнослужащие обходят жилые дома и требуют, чтобы их обитатели выехали из населенных пунктов. Известно, что принудительно эвакуируют такие населенные пункты как Русские Тишки, Черкасские Тишки, Борщевая, Слобожанское, Веселое и Терновая. Куда должны отправиться местные жители, не сообщается.Селяне опасаются, что в ближайшее время украинские военные начнут обстреливать жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также могут устроить пожары. Не исключено, что Киев собирается предпринять какие-то провокационные действия с целью последующего обвинения в них России.Ситуация в Харьковской области становится все более напряженной, и это связано с очевидными успехами российских войск на Купянском направлении.Пока украинские формирования пытаются проводить контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, на Купянском направлении ВС РФ успешно продвигаются, и украинские власти уже обеспокоены нерадостной перспективой углубления российских войск в Харьковскую область с последующим взятием Купянска и созданием угрозы штурмов других городов.